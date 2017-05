Politiet bekrefter tirsdag morgen at den antatte gjerningsmannen døde under eksplosjonen. Politiet tror han var alene om selvmordsangrepet, men er ikke sikker på om han handlet alene – eller om han var en del av et nettverk.

– Vi tror mannen bar en provisorisk sprengladning som ble utløst og som forårsaket denne grusomheten, sier politisjefen i Manchester, Ian Hopkins, under en pressekonferanse.

Så langt er minst 22 mennesker drept og 59 er såret. Det er barn blant de drepte, sier politiet.

Til BBC har ambulansepersonell på stedet fortalt at de har behandlet flere for «splintlignende» skader.

Få oversikt: Dette vet vi om terrorangrepet ved Manchester Arena

Politiet fikk melding om eksplosjonen mandag kveld klokken 23.33 norsk tid. Folk som var til stede har lagt ut videoer og bilder på sosiale medier, og bildene viser at det brøt ut panikk i arenaen.

Foto: Vidar Kvien / NRK

– Kaotisk

Janet Corbett var på Manchester Arena da bomben eksploderte. Til NRK forteller hun at situasjonen var kaotisk.

– Da bomben eksploderte løp alle sin vei, men det var mange som ikke skjønte at det var en ordentlig bombe så de satte ned farten. Stemningen var hysterisk etterpå. Alle gråt. Vi prøvde bare å finne en måte å komme oss ut på, sier Corbett tirsdag morgen.

VAR PÅ ARENAEN: Janet Corbett snakket med NRK i Manchester tirsdag morgen. Foto: Espen Aas / NRK

– Det føles uvirkelig. Det er som jeg fortsatt er i sjokk. Nå er jeg bare glad for å komme meg hjem.

Folk var på vei ut

Ifølge Manchester Arena skjedde eksplosjonen utenfor arenaen, på offentlig sted. Det britiske jernbanepolitiet sier eksplosjonen skjedde i arenaens foajé. BBC skriver at det eksploderte i dét folk var på vei ut fra konserten.

Her smeller det – øyenvitner sier de løp for livet Du trenger javascript for å se video.

Konserten med superstjernen Ariana Grande skal nettopp ha tatt slutt da eksplosjon skjedde. Ifølge BBC var det mange barn til stede på konserten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Arenaen kan ta rundt 18.000 tilskuere og er den største innendørsscenen i Manchester. Den er knyttet sammen med Victoria stasjon. 23 år gamle Grande er for tiden på Europa-turné, og mange unge fans hadde funnet veien til mandagens opptreden.

Nordmenn på konserten: – Helt fryktelig å se alle springe ut i panikk

Utsetter valgkampen

Den britiske statsministeren Theresa May og Labour-leder Jeremy Corbyn har ifølge Sky News blitt enige om å innstille valgkampen foran nyvalget 8. juni, inntil videre.

Les også: Desperate foreldre leter etter barna sine

Det norske Utenriksdepartementet har så langt ingen informasjon som tyder på at norske borgere er skadet. Nordmenn i området oppfordres til å holde seg orientert via lokale myndigheter og følge deres anbefalinger og råd. UD oppfordrer også nordmenn i Manchester til å kontakte sine nærmeste pårørende i Norge og melde fra om sin status.

– Våre tanker og dypeste kondolanser går til ofrene og familiene til de som ble rammet av den forferdelige eksplosjonen i Manchester i natt, skriver utenriksminister Børge Brende (H) på Twitter tirsdag morgen.