Malala ber Aung San Suu Kyi gripe inn i Rohingya-krisen

Malala Yousafzai gikk sent i går kveld ut på Twitter med en klar oppfordring til fredsprisvinneren fra 1991.

– Verden venter på Suu Kyi

– Stans volden. I dag har vi sett bilder av små barn som blir drept av Myanmars sikkerhetsstyrker. Disse barna har ikke angrepet noen, men likevel blir hjemmene deres brent til grunnen.

Yousafzai sier hun en rekke ganger de siste årene har fordømt den «tragiske og skammelige» behandlingen av den muslimske Rohingya-minoriteten.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Jeg venter fortsatt på at min medprisvinner Aung San Suu Kyi skal gjøre det samme. Verden venter og Rohingya-muslimene venter, skriver Yousafzai.

Hun oppfordrer andre land i regionen til å følge Bangladesh' eksempel med å ta imot rohingyaer på flukt.

Uroen blusset opp

KRITISERES: Aung San Suu Kyi kritiseres fra flere hold for å ikke ta avstand fra behandlingen av rohingya-minoriteten i landet. Foto: AFP

DEMONSTRERER: Indonesiske demonstranter protesterte utenfor den myanmarske ambassaden i Jakarta i helgen. Foto: BAY ISMOYO / AFP

Yousafzai er den siste i rekken som kritiserer Myanmars demokratiforkjemper for å sitte på hendene i Rohingya-konflikten. Flere tidligere nobelprisvinnere har kommet med lignende oppfordringer og Amnesty har anklaget henne for å bidra til en humanitær katastrofe.

Den siste uroen i landet blusset opp etter at rohingya-opprørere angrep politiposter og en militærbase i delstaten Rakhine for to uker siden.

Hæren svarte på angrepene med en massiv militær motaksjon som så langt har kostet minst 400 mennesker livet. FN betegner situasjonen som tett opptil etnisk rensing.

Myndighetene har også anklaget militante rohingyaer for å ha brent ned landsbyer og drept sivile buddhister, men menneskerettighetsgrupper hevder regjeringshæren står bak.

Siden 25. august har rundt 90.000 rohingyaer flyktet over grensen til nabolandet Bangladesh, ifølge FN.

FN trekker seg ut

Hjelpearbeidere sier kapasiteten ved leirene i grenseområdet ikke strekker til og ber om mer bistand og helsepersonell. Lørdag opplyste FNs matvareprogram WFP at de innstiller forsyningene til Rakhine på grunn av volden.

Søndag holdt Indonesias president en pressekonferanse der han fordømte volden og lovet nødhjelp.

– Skikkelig handling er nødvendig, ikke bare uttalelser og fordømmelser, sa Joko Widodo, presidenten i verdens mest folkerike muslimske land.

Rohingyaene er en muslimsk folkegruppe i det buddhistdominerte Myanmar. De holder til i de vestlige delene av landet, spesielt i delstaten Rakhine.

Myndighetene mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh.