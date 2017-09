38.000 rohingya-muslimer har flyktet til Bangladesh

Minst 20.000 rohingyaer er strandet i grenselandet mellom Myanmar og Bangladesh. De har klumpet seg sammen i ingenmannsland, men slipper ikke inn i nabolandet.

– Vi flyktet etter at hæren kom i går tidlig. De brente hus og skjøt mange mennesker. Vi sprang bort slik at de ikke kunne finne oss. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre nå, sier Samira (19) til Reuters.

Hun er en av 38.000 medlemmer av rohingya-folket som har klart å flykte til nabolandet Bangladesh den siste tiden.

FN: – Tett opptil etnisk rensing

Tallet på flyktninger øker dag for dag, etter at rohingya-opprørere angrep 20 politiposter og en militærbase i delstaten Rakhine.

Myndighetene svarte kontant med en offensiv som FN, kritiserte og karakteriserte som tett opptil etnisk rensing.

Myndighetene i Myanmar mener opprørere fra rohingya-folket står bak oppblussing av volden i landet

Kampene i det nordvestlige Myanmar har kostet nesten 400 mennesker livet, melder Reuters.

FN mener rohingyaene er en av verdens hardest forfulgte minoriteter. FN har anslått at de teller 800.000 personer, andre opererer med tall opp til 1,3 millioner.

Flere hundre tusen har flyktet

Rohingyaene er en muslimsk folkegruppe i det buddhistdominerte Myanmar. De holder til i de vestlige delene av landet, spesielt i delstaten Rakhine.

Myndighetene mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh.

Flere hundre tusen rohingyaer har flyktet fra Myanmar for å unnslippe forfølgelse. De fleste av dem har flyktet til nabolandet Bangladesh.

Andre har tatt seg over havet til Malaysia og Indonesia. Alle disse landene er muslimskdominerte.

– Bør følge folkeretten

I en uttalelse torsdag ba USAs FN-ambassadør sikkerhetsstyrkene følge folkeretten.

– I det burmesiske sikkerhetsstyrker agerer for å forhindre ytterligere vold, har de et ansvar for å overholde den humanitære folkeretten, som blant annet inkluderer å avstå fra å angripe uskyldige sivile og hjelpearbeidere, og å sikre at hjelp når dem som trenger den.

FNs sikkerhetsråd møttes bak lukkede dører onsdag for å diskutere volden. De har foreløpig ikke kommet med en offisiell uttalelse om krisen.