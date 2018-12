Macron til Saudi-Arabias kronprins: – Jeg er bekymret

Frankrikes president Emmanuel Macron har under G20-møtet sagt til Saudi-Arabias kronprins at Europa krever internasjonal etterforskning av Khashoggi-drapet, ifølge internasjonale nyhetsbyråer.

Macron og kronprins Mohammed bin Salman hadde en uformell samtale på sidelinjen av G20-toppmøtet i Buenos Aires fredag.

Kronprins Mohammed bin Salman under G20 møtet i Buenos Aires denne helgen. Foto: Ricardo Mazalan / AP

Macron skal ha sagt at internasjonale eksperter må få delta i etterforskningen av drapet på Jamal Khashoggi. Internasjonale nyhetsbyråer viser til en anonym kilde i presidentens stab.

Macron: – Du hører aldri på meg

I samtalen mellom de to skal Mohammed bin Salman ha sagt at Macron ikke må bekymre seg.

Til det svarte den franske presidenten «jeg bekymrer meg. Jeg er bekymret».

Deler av samtalen ble fanget opp av en mikrofon i en pause under G20 møtet fredag, beskriver det franske nyhetsbyrået AFP.

Macron sa til bin Salman «du hører aldri på meg». Kronprinsen svarte «Jeg vil høre på deg, selvfølgelig».

Kronprinsen skal ha smilt under samtalen, mens Macron så alvorlig ut. Det er ikke klart i hvilken sammenheng denne utvekslingen fant sted.

May: – De skyldige må stilles til ansvar

Storbritannias statsminister Theresa May har også konfrontert Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman om drapet på Jamal Khashoggi, skriver nyhetsbyrået Ap.

Bildet viser en ikke akkurat lystig stemning mellom dem.

Ingen lystig stemning da Theresa May møtte kronprins Mohammed bin Salman under G20 møtet. May krever en uavhengig gransking av drapet på journalist Jamal Khashoggi. Foto: Handout / Reuters

– Budskapet jeg kommer til å gi ham, vil være veldig tydelig. Vi ønsker en grundig og transparent etterforskning av hva som skjedde, og vi ønsker selvsagt også at de skyldige blir stilt til ansvar, sa May i forkant av møtet fredag.

Smilende Putin og bin Salman

Det har vært mange spekulasjoner på hvordan de øvrige stats- og regjeringssjefene ville møte kronprinsen, som mistenkes av mange for å ha beordret drapet, skriver NTB.

Mange bet seg derfor merke i at det var en storsmilende russisk president Vladimir Putin som håndhilste hjertelig på kronprinsen, som smilte like hjertelig tilbake.

Det var et langt mer hjertelig møte mellom Vladimir Putin og bin Salman. Foto: Alejandro Pagni / AFP

Det var en markering som flere tolker som at Putin ikke lar seg avskrekke av at Mohammed bin Salman settes i forbindelse med drapet.

Nyhetsbyrået Ap skriver at det virket som de to søkte et slags samhold dem imellom under starten av G20 møtet fredag.

Trump har nektet å konfrontere kronprinsen i frykt for å ramme økonomiske relasjoner til saudiaraberne.

Det er ventet at flere europeiske ledere vil unngå å la seg avbilde ved siden av kronprinsen, ifølge nyhetsbyrået Ap.

CIA: MBS knyttet til drapet

Khashoggi ble drept da han oppsøkte Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober.

Journalisten Jamal Khashoggi ble drept inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i Tyrkia 2. oktober. Foto: Jacquelyn Martin / AP

CIA knytter i en rapport som er lekket til amerikanske medier, kronprins Mohammed bin Salman, til drapet.

Denne måneden uttalte saudiarabisk påtalemyndighet at de foreslår dødsstraff for fem av de elleve saudierne som er tiltalt for å ha drept Khashoggi.

– En sky av mistenksomhet henger over kronprinsen idet han forsøker å gjenbygge sitt rykte under G20, skriver NTB.

Det norske nyhetsbyrået refererer til Human Rights Watch som mener at flere verdensledere nok vil tenke seg om før de lar seg avbilde ved siden av den saudiarabiske kronprinsen.