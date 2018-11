Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman er i hardt vær etter de stadig mer troverdige anklagene om hans rolle i det brutale drapet på regimekritikeren Jamal Khashoggi.

«En sky av mistenksomhet»

– En sky av mistenksomhet henger over kronprinsen idet han forsøker å gjenbygge sitt rykte under G20. Verdensledere vil nok tenke seg om før de lar seg avbilde med han, melder Human Rights Watch.

Theresa May er ankommet Buenos Aires. Hun lover å konfrontere MBS om hans eventuelle rolle i drapet på Khashoggi. Foto: Martin Mejia / AP

Storbritannias statsminister Theresa May vil konfrontere Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman om hva som skjedde med Jamal Khashoggi, skriver nyhetsbyrået Ap.

Begge to vil være til stede i Buenos Aires i Argentina i forbindelse med det to dager lange G20-toppmøtet som går av stabelen i helgen.

«Skyldige må bli stilt til ansvar»

– Budskapet jeg kommer til å gi ham, vil være veldig tydelig. Vi ønsker en grundig og transparent etterforskning av hva som skjedde, og vi ønsker selvsagt også at de skyldige blir stilt til ansvar, sier May.

Emanuelle Macron er blant presidentene som vil konfrontere MBS om hans eventuelle rolle i drapet på jamal Khashoggi. Foto: Ludovic Marin / AFP

Flere statsledere, blant andre Frankrikes president Emmanuel Macron, har også varslet at de kommer til å konfrontere kronprinsen om hva som skjedde med den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi.

– Jeg vil utvilsomt få anledning til å ta det opp med kronprinsen på sidelinjen under møtet, sier Macron til journalister i Buenos Aires.

CIA: MBS knyttet til drapet

Khashoggi ble drept da han oppsøkte Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober, og CIA knytter i en rapport som er lekket til amerikanske medier, kronprins Mohammed bin Salman til drapet.

Journalisten Jamal Khashoggi ble drept inne på konsulatet til Saudi-Arabia i Istanbul i Tyrkia den 2. oktober. Foto: Handout . / Reuters

Denne måneden uttalte saudiarabisk påtalemyndighet at de foreslår dødsstraff for fem av de elleve saudierne som er tiltalt for å ha drept Khashoggi.

Trump har nektet å konfrontere kronprinsen i frykt for å ramme økonomiske relasjoner til saudiaraberne, men det er ventet at flere europeiske ledere vil unngå å la seg avbilde ved siden av kronprinsen, ifølge nyhetsbyrået Ap.