Må rasjonere vann på «Ocean Viking» – går tom for mat om fem dager

– Vi har begynt å rasjonere vann. Hver person om bord får rundt 2,5 liter vann per dag. Det skal dekke både drikke og hygiene, sier Hannah Wallace Bowman, kommunikasjonssjef på «Ocean Viking», til NRK.

Nettstedet NHI skriver at anbefalt væskeinntak for menn er 2,5 liter per dag. For de om bord på «Ocean Viking» skal vannet også dekke elementære hygieniske behov.

Bowman forteller at det nå er høysommer og svært varmt i området i Middelhavet der båten befinner seg, noe som øker faren for dehydrering.

Torsdag ettermiddag sier Bowman til NRK at de nå har det hun kaller «standard rasjonering», for fem dager.

356 personer om bord

24-timers matrasjon som deles ut om å «Ocean Viking». Foto: Jay Berger / MSF

69 meter lange «Ocean Viking» har seilt med 356 migranter og flyktninger om bord i ti dager. De siste 105 ble tatt om bord mandag 12. august.

– 103 av dem er mindreårige og flertallet av dem reiser alene, sier Bowman.

Skipet er ikke dimensjonert for så mange. Bowman sier at folk bor veldig tett og at de er urolige.

– Vi må dag etter dag si til folk at vi ikke har noe svar å gi dem. Vi vet ikke når de kan forlate skipet eller hvor de vil bli satt i land. Folk blir veldig bekymret og det blir stadig vanskeligere å holde de om bord rolige, sier hun.

Leger uten grenser la torsdag ut følgende bilde på Twitter. Kartet viser hvordan skipet har kjørt en «hjerterute» i Middelhavet. Foto: Hannah Wallace Bowman / Leger uten grenser

Ble stoppet av spamfilteret

Siden de siste 105 ble tatt om bord har skipet flere ganger henvendt seg til maltesiske og italienske myndigheter for å få satt i land de 356 menneskene

Leger Uten Grenser opplyser at maltesiske myndigheter har to ganger sagt at de ikke kan hjelpe dem.

– I går sa italienske myndigheter at e-postene våre var havnet i spamfilteret og at de derfor ikke hadde mottatt våre henvendelser. De sa også at de ikke kunne hjelpe oss, sier Bowman.

Hun sier at tidsfristen for når de om bord bør settes i land er gått ut for lenge siden og spør «hvor ille skal situasjonen om bord før det finnes en løsning for de om bord?».

Folk sover eller slapper av i heten om bord på «Ocean Viking". Foto: Hannah Wallace Bowman / MSF

Vanskeligere å få oppmerksomhet

Bowman forteller at hun i fjor arbeidet på redningsskipet «Aquarius», som da ble nektet å gå til land i Italia med flyktninger om bord.

Hun sier at da var saken på topp i nyhetene etter få dager, mens det i år blir mindre oppmerksomhet, selv om situasjonen er mer desperat.

– Vi opererer i et klima der det å redde liv til havs i stadig økende grad blir kriminalisert, sier Bowman.