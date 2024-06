Den politiske temperaturen i Frankrike har nærmet seg kokepunktet siden president Emmanuel Macrons sjokkavgjørelse om å skrive ut nyvalg.

For Macron ga det mening etter et katastrofalt dårlig resultat i Europaparlamentsvalget i begynnelsen av juni.

Veddemålet hans er friskt: Han håper franskmenn flest igjen vil vende ryggen til ytre høyre når det gjelder stykket.

JEG, STATSMINISTER: Jordan Bardella (28) håper på ny jobb etter valget 7. juli Foto: AFP

Men meningsmålingene viser at han kan miste så mange stemmer at ytre høyres nye stjerneskudd, Jordan Bardella, kan bli Frankrikes neste statsminister.

Søndag avholdes første valgrunde. Andre og avgjørende valgrunde er én uke senere, 7. juli.

– Det er bare skremmende

Studentene Bas og Alexandra er ikke i tvil om hva som står på spill.

– Dette valget avgjør framtiden vår. Det er bare skremmende, sier Bas da NRK møter ham i en demonstrasjon på Place de la République i Paris.

– Jordan Bardella som statsminister? Det vil være forferdelig. Det vil bety slutten på humanismen som grunnverdi i Frankrike. Alle rettigheter vi har kjempet for, vil forsvinne, sier Alexandra.

PARISERKOMMUNEN 2: Studentene Bas og Alexandra henter historisk inspirasjon for opprøret de mener er nødvendig for å stanse ytre høyres frammarsj i Frankrike.

De to er representative for en holdning som har preget flere generasjoner unge mennesker i Frankrike.

Et av slagordene som går igjen denne Paris-kvelden lyder slik: La jeunesse emmerde le Front National.

«Ungdommen ber Nasjonal Front om å dra til helvete».

Det er et gammelt slagord hentet fra en punklåt, den gangen Jean-Marie Le Pen var leder for et av Europas mest markante ytre høyre-partier.

Siden den gang har partiet skiftet navn, til Rassemblement National, Nasjonal Samling.

På norsk høres det neppe mindre betent ut, men på fransk var tanken å være mindre konfronterende.

NEI TAKK: Ungdommen ber Nasjonal Front dra til helvete, lyder et gammelt slagord. Men partiet har skiftet navn, og fått en ny, ung frontfigur. Foto: Simen Ekern

Med Marine Le Pen som leder, har partiet lykkes med å bli sett mer som et parti på linje med andre partier, snarere enn et djevelsk protest-alternativ. Og mens ungdommer flest kanskje ba partiet om «å dra til helvete» tidligere, er det ikke helt slik lenger.

Ledet an av 28 år gamle Jordan Bardella, når partiet fram til unge velgere i en helt annen grad enn før.

Nesten 2 millioner TikTok-følgere

I en nedslitt garasje i Paris-forstaden Drancy rydder fire noen-og-tjueåringer vekk gamle løpesedler og valgplakater.

– De er fra Europavalget, så de trenger vi ikke lenger. Vi må gjøre plass til plakatene for valget til nasjonalforsamling, forklarer Enzo Marani.

Han er ungdomsleder for Nasjonal Samling her i Drancy. Marani og vennene hans har ingen tid å miste.

FOR BARDELLA: Enzo Marani leder Nasjonal Samlings ungdomsorganisasjon i forstaden Drancy, der Jordan Bardella ble født. Foto: Simen Ekern

– Nå har vi en historisk mulighet til å ta makten. Og til å få Bardella som statsminister.

Marani mener Jordan Bardella snakker til unge franskmenn på en helt ny måte.

Bardellas suksess handler dels om kommunikasjonsstrategien. Det finnes knapt noen politiker i Europa som har større gjennomslag på sosiale medier. Bardellas TikTok-konto nærmer seg 2 millioner følgere.

– Han har skjønt kodene de nye generasjonene forventer, særlig de aller yngste. Og han gjør det også mulig for de unge å interessere seg for politikk, og dermed gå og stemme, sier Marani.

Samtidig formidler Bardella historien om en ung mann som vokste opp i en belastet forstad, som har kjent problemene på kroppen, en som vet hva han snakker om.

Marani mener det er avgjørende.

For kjernebudskapet er klart: Nasjonal Samling handler om innvandringsmotstand og kamp mot kriminaliteten partiet knytter til innvandringen.

FØR I TIDEN: Marine Le Pen og faren Jean-Marie synger den franske nasjonalsangen i 2009, den gangen partiet het Front National. Enzo Marani mener de færreste av hans unge partifeller i dag har noe forhold til den en gang så kontroversielle Jean-Marie Le Pen. Foto: REUTERS

Både Marani og kameratene snakker om terrorangrepene i Paris i 2015 som et vendepunkt for dem.

– Når du er 15 år og 130 mennesker er døde, de fleste av dem unge, blir du merket. Merket for livet. Og du vil ha en slutt på det. Så du engasjerer deg. Og det er det mange som gjør, sier Marani.

– Derfor ser man at våre ideer får gjennomslag hos de unge.

Unge som vil ha o rden og autoritet

Statsviteren Jean-Yves Camus er en av Frankrikes fremste eksperter på ytre høyres fremvekst. Han kjenner godt igjen resonnementene til vennegjengen i Drancy.

– Man hører ofte at de unge elsker det multikulturelle samfunnet, at de er åpne for alle, for globaliseringen og så videre. Men slik er det ikke i det hele tatt! De kan også føle frykt på grunn av det.

ORDEN: Den nye høyre-ungdommen vil ha orden og autoritet, sier Jean-Yves Camus.

Camus snakker om en splittet ungdomsgenerasjon. Det finnes dem som stemmer på venstresiden, på de grønne, engasjert ungdom som passer inn i 68-generasjonens bilde av hvordan engasjert ungdom er. Og så har du de nye unge ytre høyre-velgerne.

– Dette er 68-ernes barnebarn. Og i motsetning til besteforeldrene, og iblant foreldrene, vil de ha autoritet. De vil ha orden. De vil tilbake til tradisjonelle familieverdier.

De tilhører høyresiden også i synet på økonomi, mener Camus.

– De siste årene har mye handlet om at for å lykkes i livet, må man starte sin egen virksomhet, lage en start-up, bli rik. De mener svaret på denne suksessoppskriften er å stemme på Nasjonal Samling, sier Camus.

Selv om Jordan Bardella har oppnådd en viss stjernestatus også blant unge jenter, forklarer statsviteren at det først og fremst er unge menn som stemmer på Nasjonal Samling.

– For dem handler det om en protest mot woke-ismen, en protest mot moderne tanker om kjønnsroller, og en framhevelse av maskulinitet. En maskulinitet som føler seg truet av innvandring.

Les også Macrons høye spill: Politisk poker eller belgisk rulett?

Venstre om

I Montreuil, en annen Paris-forstad, har den unge sosialdemokraten Sami Hmissi en ganske annen beskrivelse av virkeligheten enn den Jordan Bardella går til valg på.

Han leder sosialistpartiets ungdomsorganisasjon i Seine Saint Denis, og mener islamister og ytre høyre forsterker hverandre. At de begge angriper den franske republikkens grunnverdier.

Slik han ser det er Bardellas dystre beskrivelser av virkeligheten i Paris' forsteder feil – og de gjør vondt verre.

– Er det borgerkrig i Saint-Denis? Jeg var der nå nettopp i valgkampinnspurten vår etter Europavalget. Jeg hadde ikke akkurat inntrykk av at jeg ikke var i Frankrike. Det er et Frankrike Bardella ikke vil se, det er noe annet, sier Hmissi.

OPTIMIST, TROSS ALT: Sami Hmissi, leder for sosialistpartiets ungdomsorganisasjon i Seine Saint Denis.

Han er oppgitt over debatten om unge menn i maskulin krise.

– Politikk handler ikke om virilitet, dominans eller vold. Vi lever ikke i steinalderen. Ja, det er sant at det finnes en sånn maskulinitets-bevegelse på nettet. Men det er latterlig, sier han.

– Vi har hatt store, viktige kvinnelige politikere i Frankrike. Ta en på høyresiden: Simone Veil. Hun var ikke maskulin. Hun overlevde holocaust. Hun sto i fremste rekke for å slåss mot ytre høyre etterpå. Dét er mot. Det er motet som teller, og det har ingen ting å gjøre med hva man har mellom bena.

– Farlig for oss, og farlig i Europa

Hmissi har også et par ting å si om Bardellas historiefortelling om sin egen oppvekst.

– Han har solgt den overalt. Men ærlig talt: Hvem kan tro på at Bardella har levd sammen med innbyggerne i Saint-Denis? Han har gått på privatskoler. Han bodde hos faren sin i et elegant strøk så ofte han kunne, sier han.

Sami Hmissi har på ingen måte gitt opp kampen om Frankrikes ungdom.

– Det stemmer ikke at alle unge nå stemmer på Nasjonal Samling. I dag er venstresiden fortsatt størst blant ungdom. Det er et faktum. Det må man ikke glemme, understreker han.

KLAR MELDING: Skriften på veggen er tydelig. Hvor representativ vurderingen av Rassemblement National (RN) - Nasjonal Samling - er, får Frankrike en pekepinn om 30. juni.

– Jordan Bardella bruker sosiale medier for å si «Jeg er grei, jeg er pen, jeg smiler, stem på meg.». Men han kommer aldri med noe som likner på et politisk prosjekt på sosiale medier, sier Hmissi.

– Vi må forklare velgerne at vi står overfor et enormt ansvar. At vi kan få Jordan Bardella som statsminister. Det er ikke en vits. Det kan skje nå. Den blokken ytre høyre er i ferd med å sette sammen nå, er farlig! Farlig for oss, og farlig i Europa.

Slik foregår valget Ekspander/minimer faktaboks 577 representanter til den franske nasjonalforsamlingen skal velges.

Valget foregår i to runder. Første runde er 30. juni. En kandidat som får rent flertall vinner allerede i denne runden. Hvis ingen får flertall, går de to kandidatene med flest stemmer videre til den avgjørende duellen, som avholdes 7. juli.

Her er det også åpning for en tredje kandidat - hvis vedkommende har fått 12,5% eller mer av stemmene i valgets første runde.