Spanske myndigheter innførte tirsdag en ny lov som påbyr folk å bruke munnbind i alle offentlige rom.

Loven gjelder overalt og uansett hvor stor avstand det er mellom mennesker, skriver El Pais.

Avisen nevner spesielt at den også gjelder på stranden og ved svømmebasseng.

Tidligere har de spanske regionene kunnet innføre egne regler, men den nye loven åpner ikke for unntak.

De nye strenge lovene er innført fordi spanske myndigheter, som flere andre land, frykter en fjerde smittebølge på grunn av de nye og mer smittsomme virusmutasjonene.

Sterke reaksjoner på Mallorca

En av regionene som reagerer kraftig på de nye reglene er Balearene, der Mallorca ligger.

Balearene er blant regionene med lavest smittetrykk i Spania med 50,5 smittede per 100.000 mennesker over 14 dager.

Majorca Daily Bulletin skriver onsdag at de regionale myndighetene på øygruppen vil protestere mot de nye reglene.

De mener blant annet at det ikke er nødvendig å ha på seg munnbind når man soler seg på stranden.

Bare fire ved bordet

En kvinne går med munnbind på stranden i Palma på Mallorca. Hun risikerer drøyt 1000 kroner i bot om hun dropper munnbindet. Foto: ENRIQUE CALVO / Reuters

Spanske myndigheter setter fra og med onsdag inn ekstra politi for å overvåke at reglene blir fulgt.

I tillegg til reglene om munnbind er det begrensninger på hvor mange som kan samles.

Ved uteserveringer er det tillatt med maksimalt fire personer på et bord.

Fra før av stenger all servering klokken 17.00 på ettermiddagen. «Ikke-nødvendige» butikker må stenge klokken 20.00 og det er portforbud om natten fra klokken 22.00.

En kelner strenger restauranten på strandpromenaden på Palma i Mallorca klokken 17.00 tirsdag. Foto: ENRIQUE CALVO / Reuters

Rammer tyske turister

Blant dem som rammes av de nye reglene er flere tusen tyske turister som har reist til Mallorca på påskeferie.

Mallorca er et så populært feriested blant tyskere at øya kalles «Tysklands 17. delstat», skriver AFP.

Etter at Tyskland 14. mars fjernet kravet om karantene eller testing for reisende fra Mallorca, begynte det å strømme tyske turister til øya.

Lavprisselskapet Eurowings satte opp 300 ekstraruter til Mallorca i påskeferien. Bare sist helg landet det rundt 130 fly fra Tyskland i Palma.

Alle turistene førte til at Tyskland fryktet at de skulle ta med seg smitte hjem etter ferien.

Tirsdag innførte derfor tyskerne et krav om at alle som skal fly til landet må teste negativt før de får gå om bord i et fly til Tyskland.

Dermed er de ventet lange køer ved teststasjonene på flyplassen i Palma når tyskerne til helgen skal hjem fra påskeferien.

Turister i kø for å teste seg på Son Sant Joan-flyplassen ved Palma på Mallorca tirsdag. Foto: ENRIQUE CALVO / Reuters

På Mallorca skaper de nye lovene og reglene hodepine for tyske turoperatører og hoteller.

– Vi vet ikke lenger hva som er reglene eller hva vi skal si til turistene som vil reise på ferie til Mallorca, sier de til Majorca Daily Bulletin.

32 år gamle Tanya Buscher fra Dortmund er en av de tyske påsketuristene. Hun sier til AFP at hun følte seg «litt skyldig» da hun kjøpte billetten.

Skyldfølelsen forsvant imidlertid da hun så de innbydende strendene og det turkise havet.

– Vi vet ikke hva fremtiden bringer. De kan strenge grensene, sier hun.