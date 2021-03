Tyske turister til Mallorca i hopetall

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Turister har fremdeles ikke lov til å bo på hotell eller leie feriebolig i Tyskland, slik at utenlandsferie ser ut til å være eneste mulighet for tyskerne å komme seg vekk for en liten stund.

Og den muligheten har de benyttet.

Mallorca og de baleariske øyene har den siste uken ikke lenger vært klassifisert som høyrisikoområde for koronasmitte. Det har ført til at tyskere i hopetall har bestilt ferieturer til øya.

– Det er veldig, veldig, veldig spennende og fantastisk å kunne fly igjen, selv om det bare er for en uke, sier turist Bettina til Reuters.

De nyankomne turistene som nyhetsbyråets journalister møtte på flyplassen denne helgen kom fra mange forskjellige tyske byer - inkludert Berlin, Dusseldorf, og Hamburg. De måtte alle vise testresultater som ikke var eldre enn 72 timer da de ankom flyplassen.

– Det er en fantastisk mulighet å kunne komme hit på tross av koronaviruset, sier student Linda Tlucker (23).

Hun har reist fra Berlin og planlegger å være på Mallorca i to uker.

Tyske turister ankommer Mallorca lørdag 20. mars. Foto: ENRIQUE CALVO / Reuters

Ber folk om å ikke reise

Myndighetene fjernet tidligere denne uken Mallorca og noen andre spanske regioner, samt Portugal og Danmark, fra listen over områder der risikoen for å bli koronasmittet er høy.

Det betyr at det er tillatt å reise dit uten å måtte gå i karantene eller la seg teste for covid-19 ved retur til Tyskland. Avgjørelsen gjorde at lavprisselskapet Eurowings satte opp 300 ekstraruter til Mallorca i påskeferien.

Samtidig har den tyske regjeringen hele uken forsøkt å få folk til å avstå fra å dra utenlands, etter at det ble tydelig at mange tyskere så fjerningen av karanteneplikten som en invitasjon til å reise til den spanske øya.

– Vi oppfordrer alle til å avstå fra alle reiser som ikke er absolutt nødvendige, sa regjeringens talsperson Steffen Seibert tidligere denne uken.

– Mangelen på et råd om å ikke reise er ikke det samme som en invitasjon til å reise, lød det fra talsperson Maria Adebahr for landets utenriksdepartementet.

Et stengt hotell i Cala d'Or på Mallorca med et banner der det står «SOS tourism» lørdag 20. mars. Foto: ENRIQUE CALVO / Reuters

Spanjolene må bli hjemme

Paradokset i det hele er at samtidig som tyskerne ikke har lov til å være turister i eget land, har heller ikke spanjolene lov til å være turister på Mallorca.

Den spanske regjeringen har nemlig innført reiseforbud mellom landets regioner til over påske.

– Det er nok ikke så rettferdig. Men hvis regionen sier at det er ok for oss å komme her, så er det ikke så mye borgerne kan gjøre med det, sier Tlucker.