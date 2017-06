Reuters: Visste at fasadeplatene på Grenfell Tower var brannfarlige

Nyhetsbyrået Reuters har fått innblikk i eposter fra 2014, sendt mellom selskapet Arconic og entreprenørene som deltok i budkonkurransen om å renovere Grenfell Tower i London.

Arconic, som produserer fasadeplatene som ble brukt i oppussingen, skal ifølge Reuters ha visst at kledningen var brannfarlig. Ifølge BBC er kledningen knyttet til flere branner rundt omkring i verden.

Forrige uke omkom minst 79 mennesker da det begynte å brenne i den 24 etasjer høye boligblokken. Brannen startet i et kombinert kjøle- og fryseskap. Både kledningen og isolasjonen på den 24 etasjer høye boligblokka «strøk på alle sikkerhetstester», sa politiet på en pressekonferanse fredag. Politiet vurderer nå om noen skal siktes for uaktsomt drap etter brannkatastrofen.

Britiske myndigheter sier lørdag at 27 av landets boligblokker ikke har bestått branntest på kledningen, ifølge Reuters.

Storbrann i høyblokk i London Du trenger javascript for å se video.

Selskapet Arconic skal blant annet ha laget en brosjyre der de skriver at fasadeplatene er egnet for ti meter høye bygninger. Boligblokken Grenfell Tower over 60 meter høy, og rommet 120 kommunale leiligheter. Arconic skriver i brosjyren at fasadeplatene kan være brannfarlige.

– Det er avgjørende at man velger tilpassede produkter for å unngå at en brann sprer seg til hele bygningen. Spesielt når det gjelder fasader og tak. Branner kan spre seg ekstremt raskt, står det i brosjyren.

Arconic sa fredag at de publiserer generelle retningslinjer for bruk av fasadeplatene, men at reguleringer varierer fra land til land og at det derfor er lokale byggeksperter som må vurdere om kledningen kan brukes.

Etter brannen har den britiske finansministeren Philip Hammond sagt at det er ulovlig å bruke fasadeplatene som dekket Grenfell Tower på høyhus i Storbritannia.

Både Arconics distributør i Storbritannia, entreprenøren som sto for oppussingen av boligblokken og myndighetene i Kensington har takket nei til å kommentere saken til Reuters.