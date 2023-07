Lokale på Rodos fortviler: – Det er vondt å beskrive

– Det føles grusomt. Man gråter, og tenker bare hvorfor? Jeg fatter ikke. Det er sykt.

Svenske Marina Korkidas har bodd på Rodos i Hellas i over 20 år.

Ektemannen Efthimios «Makis» Korkidas er derfra, og sammen med fire av sine fem barn flyttet de til den kjente ferieøya i 1997.

Nå må de se på at stedet de elsker slukes av flammer.

Flammene er intense og uregjerlige på Rodos. Vinden gjør slukningsarbeidet krevende. Foto: Privat

I en uke har skogbranner herjet på Rodos. I helgen tok det seg for alvor opp. Søndag raste skogbrannene på tre fronter.

– Vi hadde en lignende stor brann i 2008, men denne er mye verre. Vi har hatt mange kriser, både økonomiske og naturlige. Vi har alltid forsøkt å kjempe og å reise oss. Vi har alltid lyktes, selv om det har vært vanskelig, sier Marina Korkidas til NRK.

Nå frykter hun derimot for øyas framtid.

Fokus på turistene

I løpet av helgen er over 19.000 turister evakuert fra hoteller på øya.

Ifølge greske myndigheter er det den største evakueringen som følge av en skogbrann i landet noensinne.

Når NRK snakker med Marina mandag morgen, har hun nettopp vært på svensk radio og fortalt om brannene.

– Jeg forsøkte allerede dagen etter første brannen å kontakte svenske medier, men det var ingen svar. Det tok noen dager før det satte fart, hevder Korkidas.

Marina Korkidas har bodd på Rodos i over 20 år. Nå frykter hun for fremtiden til øya. Foto: Privat

Hun mener at det fokuseres for mye på turistene.

– Det er lagt veldig mye fokus på turistene. Og jeg forstår, de er turister, de er våre gjester her. Det er jo vårt levebrød at de kommer hit. Men det er vi som må ta hånd om dette. De andre kan dra hjem. Vi må ta forferdelsen, vi må ta konsekvensene.

Om natten er flammehavet i skogen på Rodos ekstra synlig. Foto: Privat

Det er heller ikke bare turistene som har måttet evakuere. Flere lokale er på flukt fra brannene.

– Jeg har sett folk som gråter og skriker fordi de har mistet sine hjem, sier Marina Korkidas.

Utslitte frivillige

«Makis» Korkidas var brannmann på Rodos i mange år.

Nå bistår han de frivillige med sin kunnskap.

Efthimios «Makis» Korkidas holder vakt i terrenget. Hans jobb er å passe på at brannen ikke sprer seg. Foto: Privat

– Min mann var ute til sent etter midnatt og voktet berget med andre frivillige. De må holde vakt hele tiden for at ikke det skal blusse opp, forteller Marina Korkidas.

I åssiden bak huset kan man se røyken fra skogbrannene fylle himmelen.

Marina og Efthimios bor idyllisk til på Rodos. Nå fyller røyken himmelen. Foto: Privat

De frivillige har kjempet side om side med brannmennene, forteller Korkidas. De sliter seg ut. Hele tiden og overalt er de på jobb for øya si.

– Det er veldig vanskelig for de frivillige. De jobber hele dagen, dag og natt, uten søvn. Kanskje hviler de 5–10 minutter.

Hjertet av Rodos

Selv om branner har herjet på øya før, er det ifølge Marina nye områder som nå skades.

– All den skogen og marken som har brent ned er uberørt mark. Det har aldri brent der før. Gammel skog, fin skog, som er det vi kaller hjertet av Rodos. Det er det som er så tragisk.

Skogen på Rodos får hard medfart i brannene. Marina Korkidas fortviler over den urørte naturen. Foto: Privat

Korkidas synes dette er de fineste områdene på Rodos. Det er hit hun tar med turister som vil se noe annet enn partygaten i Rhodos by, i jobben som guide og privatsjåfør.

– Jeg har kjørt turister rundt og vist dem denne vakre siden som er grønn og fin. Og når de ser utsikten sier de bare «wow». Nå er det bare forferdelse. Det er vondt å beskrive.

Skogbrannen går også hardt ut over dyrelivet på øya. Foto: Privat

Frykter for fremtiden

Ifølge Korkidas har turistsesongen startet dårlig. Hun opplever at det kommer færre fra Skandinavia enn før.

– Skandinavene har forsvunnet, og så skjer dette. Det blir den ene smellen etter den andre. Hvordan vi skal reise oss fra dette, vet jeg ikke, sier Marina.

Rodos for henne er naturen, de historiske ruinene, utsiktene. Alt dette vil hun vise frem.

– Slik det ser ut nå, er det så mye som er skadet. Jeg tenker på hvordan det blir fremover. Får vi turister? Hvordan skal vi overleve?

Marina og Efthimios Korkidas pleier å invitere turister hjem til seg på grillfester etter guidede turer. De er stolte over øya de bor på. Foto: Privat

Hjemme i Sverige har Marina Korkidas startet en pengeinnsamling. På et døgn har det kommet inn over 30.000 kroner.

– Det er ikke lite. Det skal gå til det som er akutt for de som har jobbet hardt, og på lengre sikt vil vi kjøpe inn ting de trenger.

