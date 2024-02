Russland skal torsdag ha kravd at regimekritikaren Aleksej Navalnyj skulle få ei hemmeleg gravferd. Navalnyj døydde nyleg medan han sat fengsla i ein russisk straffekoloni.

Fredag skal styresmaktene ha gjeve mora Ljudmila Navalnaja eit ultimatum om å godta kravet innan tre timar, elles ville Navalnyj bli gravlagd i straffekolonien der han døydde, melder Reuters.

Men dette kravet er no avvist, skriv Navalnyjs talsperson Kira Jarmysj.

– Ho nektar å forhandle med dei fordi dei ikkje har mynde til å avgjere når eller korleis sonen hennar skal blir gravlagd. Ho insisterer på at styresmaktene tillèt ei gravferd i tråd med vanleg praksis, skriv ho.

Krev liket frigjeve

Navalnaja fortalde torsdag at ho hadde fått sett liket av sonen, og at styresmaktene la press på henne for å godta ei hemmeleg gravferd.

Men i ein YouTube-video sa ho at ho ønskte at alle som ville skulle få ta farvel med sonen.

– Eg ønsker at de som var glade i Aleksej, som opplevde dødsfallet hans som ein personleg tragedie, skal kunne seie farvel til han.

Navalnyjs mor: – De driver med utpressing

Jarmysj skriv i meldinga ho publiserte fredag at liket skal blir frigjort innan to dagar etter at dødsårsaka er fastsett. Denne fristen går ut laurdag, ifølge dokumenta mora til Navalnyj har signert.

Fakta om Aleksej Navalnyj Ekspander/minimer faktaboks Russisk regimekritikar og bloggar (f. 1976) med millionar av følgarar på Twitter og YouTube. Utdanna jurist. Gift og tobarnsfar.

Starta i 2007 ein antikorrupsjonskampanje ved å kjøpa seg inn i statskontrollerte selskap for å kunna stilla kritiske spørsmål på generalforsamlingane.

Har organisert ei rekke demonstrasjonar mot president Vladimir Putin.

Ekskludert frå det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vore aktiv sidan 2000, skulda for å skada partiet med sine nasjonalistiske tendensar.

Leiar for det vesle Partija Progressa – Framstegspartiet – sidan opprettinga i 2013.

Fekk 27 prosent av stemmene ved ordførarvalet i Moskva i september 2013.

Har vore arrestert og dømt for underslag og kvitvasking, skuldingar han sjølv hevdar var politisk motivert. Han er også arrestert og dømt for deltaking i ulovlege demonstrasjonar fleire gonger.

Ønska å stilla som presidentkandidat og utfordra Putin i valet i 2018, men kandidaturet blei ikkje godkjent.

20. august 2020 blei han akutt sjuk på eit passasjerfly på veg frå Sibir til Moskva. To dagar seinare blei han evakuert til Berlin etter kraftig vestleg press.

Testar har vist at han blei forgifta med nervegifta novitsjok.

17. januar 2021 blei Navalnyj arrestert då han venda tilbake til Russland.

Han blei i februar 2021 dømt til å sona 2,5 år i ein arbeidsleir for brot på meldeplikta etter ein vilkårsbunde dom frå 2014. Dommen var basert på ein svindelsak Navalnyj avviser som forfalska.

Våren 2021 førte han ein over tre veker lang svoltestreik med krav om betre helsehjelp. Streiken blei avslutta på oppfordring frå legane og etter store støttedemonstrasjonar i Russland.

26. april 2021 bestemte ein domstol i Moskva at Navalnyj si stifting måtte stansa alle aktivitetar medan dei venta på ei rettsleg avgjerd om stiftinga var ekstremistisk.

30. april 2021 dukka Navalnyj-stiftelsen opp på ekstremistlista til Russlands finansielle overvakingsteneste Rosfinmonitoring.

16. februar 2024 melde fengselsmyndigheitene i regionen Jamal-Nenets, der Navalnyj har sete fengsla, at han er død. Dei oppgir at han mista bevisstheita etter ein spasertur og døydde. (Kjelde: NTB, NRK)

Kjent Putin-kritikar

Navalnyj var ein dei mest profilerte kritikarane av Russlands president Vladimir Putin, og blei særleg kjent etter at han kom med avsløringar om korrupsjon i det russiske maktapparatet.

I august 2020 blei han forgifta under ein flytur, men overlevde.

Han blei sendt til Tyskland for behandling, men valde seinare å reise tilbake til Russland.

Der blei han gripen på flyplassen, og sendt til ein straffekoloni i Jamal-Nenets, nord i det sentrale Russland. Der sona han fleire straffer på til saman 30 år.

Men Navalnyj stod fast på at skuldingane mot han var grunnlause og forfalska for å stanse dei politiske ambisjonane hans.