Norge kaller inn Russlands ambassadør til samtale om Navalnyjs død

– Utenriksdepartementet har i dag kalt inn den russiske ambassadøren til en samtale om Aleksej Navalnyjs død, skriver pressetalsperson Ane Jørem i Utenriksdepartementet, til NRK.

Møtet vil finne sted om kort tid, skriver UD.

– I samtalen vil norske synspunkter bli formidlet om russiske myndigheters ansvar for dødsfallet og for å tilrettelegge for en åpen etterforskning, skriver Jørem.

– Norske myndigheter vil gjenta vår oppfordring om løslatelse av alle politiske fanger, legger hun til.

Kalles inn over hele Europa

Flere land har kalt Russlands ambassadører inn på teppet i protest mot Aleksej Navalnyjs død.

Aleksej Navalnyj i retten i Moskva i september 2018. Foto: Pavel Golovkin / AP

Sverige, Finland, Spania og Tyskland slutter seg til rekken av europeiske land som kaller russiske ambassadører inn. Storbritannia gjorde det samme allerede fredag kveld.

Fakta om Aleksej Navalnyj Ekspander/minimer faktaboks * Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist. Gift og tobarnsfar. * Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene. * Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. * Ekskludert fra det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser. * Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013. * Fikk 27 prosent av stemmene ved ordførervalget i Moskva i september 2013. * Har vært pågrepet og dømt for underslag og hvitvasking, anklager han selv hevder var politisk motivert. Han er også pågrepet og dømt for deltakelse i ulovlige demonstrasjoner flere ganger. * Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent. * 20. august i fjor ble han akutt syk på et passasjerfly på vei fra Sibir til Moskva. To dager senere ble han evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press. * Tester har vist at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok. * 17. januar ble Navalnyj pågrepet da han vendte tilbake til Russland. * Han ble i februar dømt til å sone 2,5 år i en arbeidsleir for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014. Dommen var basert på en svindelsak Navalnyj avviser som fabrikkert. * I vår førte han en over tre uker lang sultestreik med krav om bedre helsehjelp. Streiken ble avsluttet på oppfordring fra legene og etter store støttedemonstrasjoner i Russland. * 26. april besluttet en domstol i Moskva at Navalnyjs stiftelse må stanse alle aktiviteter i påvente av en rettslig beslutning om hvorvidt stiftelsen er ekstremistisk. * 30. april dukket Navalnyj-stiftelsen opp på ekstremistlisten til Russlands finansielle overvåkingstjeneste Rosfinmonitoring. * 16. februar 2024 meldte fengselsmyndighetene i regionen Jamal-Nenets, der Navalnyj har sittet fengslet, at han er død. De oppgir at han mistet bevisstheten etter en spasertur og døde. (Kilde: NTB)

Også russiske ambassadører i Litauen, Latvia og Estland har måttet innfinne seg i de respektive landenes utenriksdepartementer som følge av dødsfallet til 47 år gamle Navalnyj.

– De har forgiftet han

Navalnyj sonet en lengre fengselsstraff i en russisk straffekoloni. Det russiske fengselsvesenet opplyste om dødsfallet fredag.

Den rettsmedisinske undersøkelsen for å fastslå dødsårsaken til Navalnyj, kan ta 14 dager, sier flere tidligere medarbeidere av regimekritikeren.

Navalnyjs tilhengere og enken Julia Navalnaja hevder regimekritikeren ble drept på ordre fra president Vladimir Putin.

– Putin drepte ham fordi han ikke kunne knekke ham, sa Navalnaja da hun mandag gjestet EUs utenriksministermøte i Brussel.

Fangeleiren der Aleksej Navalnyj ble funnet død i Kharp. Foto: SOTAvision / Antonina Favorskaya

Navalnaja sier at russiske styresmakter gjemmer liket til mannen.

– Grunnen er at de har forgiftet han med nervegiften Novitsjok og venter med å frigjøre liket til giften er ute av kroppen hans, sier hun.