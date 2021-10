Levninger funnet under søk etter Gabby Petitos kjæreste

– Politiet har funnet menneskelige levninger i naturparken Carlton Reserve i morges i forbindelse med søket etter Brian Laundrie, sier FBI i Tampa i Florida.

FBI sier at de også har funnet personlige eiendeler ved levningene. Eindelene kan tilhøre Laundrie.

Ble kvalt til døde

Gabby Petito var en 22 år gammel en Instagram-profil som var kjent for å dele bilder og videoer fra sine reiser.

Hun ble meldt sist sett i live i slutten av august og funnet 19. september i et Bridger-Teton National Forest i delstaten Wyoming.

En påfølgende obduksjon viste at hun var blitt kvalt til døde.

Stor oppmerksomhet

Forsvinningen har fått stor oppmerksomhet i USA. Politiet kalte Laudrie for «en person av interesse» i saken.

Laundries familie har sagt til politiet at han forlot dem for å dra på en tur 13. september.

Etter det har han ikke vært sett.

Politivideo viste konflikt

En video fra mindre enn en måned før forsvinningen, viser en gråtkvalt Petito i bobilen de reiste med. Opptaket ble offentliggjort av politidepartementet, og er fra en situasjon hvor paret ble stoppet langs veien.

I videoen kommer det frem at paret kranglet i bilen, og at Brian Laundrie hadde kloremerker både i ansiktet og på armene.

Petito skal ha forklart krangelen med sine psykiske utfordringer og at den dreide seg om personlige problemer, ifølge AP.

Likevel skal begge ha sagt til politiet at de var «forelsket, forlovet og ikke ønsket at noen ble siktet for noe kriminelt».