Løten-saken: Fant levninger i lavvoen

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Brente levninger etter Ole Andreas Sønstvedt (37) ble funnet i en lavvo på en gård i Løten i Innlandet.

En kvinne i 40-årene, som har bodd på gården, er siktet for drap eller medvirkning til drap på Sønstvedt. Hun har hele tiden nektet straffskyld.

Politiet har foretatt omfattende undersøkelser på gården og avhør av vitner, samt av den siktede kvinnen.

Kvinnen har vært varetektsfengslet siden 26. januar og blir

27. januar bekreftet politiet at de hadde funnet levninger på en gård i Løten i Innlandet.

Levningene var brent, og stammet fra Ole Andreas Sønstvedt (37) fra Grenland. I dag sier politiet at levningene ble funnet i en lavvo på gården.

– Politiet har foretatt ytterligere kriminaltekniske undersøkelser i lavvoen hvor levningene etter avdøde ble funnet, sier politiinspektør Liv Hilde Nytrøen i en pressemelding fredag.

I denne lavvoen skal levningene ha blitt funnet. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Han ble meldt savnet 12. januar og sist sett på nyttårsaften.

En kvinne i 40-årene, som har bodd på gården i Løten, er siktet for drap eller medvirkning til drap på 37-åringen.

Politiet har i lang tid gjort omfattende undersøkelser på gården.

Det var levninger tilhørende Ole Andreas Sønstvedt fra Grenland som ble funnet på gården i januar. Politiet har frigitt navn og bilde i samråd med de pårørende. Foto: PRIVAT

Konfrontert med flere av politiets funn

Basert på funn og nye opplysninger, tas det fortløpende avhør av vitner, melder politiet.

Siktede er også avhørt på nytt, hvor hun blant annet har blitt konfrontert med flere av politiets funn og andre saksopplysninger.

– Politiet kan ikke gå inn på hva kvinnen har forklart eller hvilke nye opplysninger vi har fått, sier Nytrøen.

Kvinnen har vært varetektsfengslet siden 26. januar. Hun har hele tiden nektet straffskyld.

I dag blir hun fremstilt for varetektsfengsling.

Kvinnen har samtykket til kontorforretning, ikke fengsling, opplyser politiet og hennes forsvarer Jens-Henrik Lien til NRK.

Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen sier at politiet ikke kan gå inn på hva kvinnen har forklart. Foto: Roar Andre Berntsen / NRK

Jobbet med digitale spor

Politiet har ikke mottatt den endelige obduksjonsrapporten.

De venter også på samlerapporter fra kriminalteknikerne, Kripos og Oslo universitetssykehus, og svar på enkelte analyser.

Politiet har jobbet mye med ulike digitale spor. De ramser opp at det gjennomgås flere ting fra både siktede og avdødes:

Sosiale medier

Telekommunikasjon

Bompassering

Kontoopplysninger

Kontoer på Finn

Bruk av ulike streaming-tjenester

Få oversikt over kjøpshistorikk

Kontroll på kameraovervåking

Analyse av tekniske gjenstander

– Dette er et stort og omfattende materiale som det fortsatt arbeides med å få oversikt over, samt at det skal utarbeides rapporter fra gjennomgangen av det sikrede materialet, opplyser Nytrøen.

Det er ingen nye mistenkte i saken.

Politiet har gjort undersøkelser på gården siden januar. Foto: Alexander Nordby / NRK

Forsvarer: Hun ønsker å få oppklart saken

Kvinnen nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

– Naturligvis er det svært vanskelig å sitte varetektsfengslet siktet for et så alvorlig forhold som hun sier at hun ikke har gjort, sier forsvarer Jens-Henrik Lien til NRK.

Han sier hun har forklart seg til sammen over veldig mange timer om sine handlinger og observasjoner. Han har ingen kommentarer utover det.

– Hun har forklart seg i tre avhør som hver gang har gått over to dager, slik at det nærmer seg nok 40 timer, sier han og legger til:

– Det er klart at det krever noe å sitte i avhør, men samtidig så har hun vist både vilje og interesse i å bidra til at politiet får oppklart saken. Det er også hennes ønske.

Krimteknikere har vært på gården og gjort undersøkelser. Foto: Arne Sørenes / NRK

Bistandsadvokat Heidi Ysen sier til NRK at familien til Ole Andreas Sønstvedt håper at saken blir oppklart så fort som mulig, og at noen stilles til ansvar for drapet.

Anke kom ikke gjennom

Kvinnen anket sist varetektsfengslingen fra tingretten til lagmannsretten, men denne kom ikke gjennom.

Anken ble forkastet av retten 1. mars.

I kjennelsen skrev lagmannsretten at det ut fra opplysninger fra etterforskningen er «mest sannsynlig» at det er den siktede kvinnen som står bak drapet på Sønstvedt.

I kjennelsen kom det fram at den siktede kvinnen har endret forklaring i avhør flere ganger.

Hunder har også jobbet på gården. Foto: Jenny Marie Sveen / NRK

Hun skal også ha endret forklaring om de samme forholdene i samme avhør.

Retten skrev videre at forklaringen hennes ikke stemmer med ytre omstendigheter. Hun har heller ingen «plausible forklaringer på opplysninger og funn» som politiet har funnet på gården og konfrontert henne med.