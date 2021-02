Dommen er den første i verden knyttet til al-Assad-regimets brutale håndtering av demonstranter og opposisjonen under den arabiske våren.

Rettssaken begynte i april i fjor. Nå kan dagens dom danne grunnlaget for rettferdighet for de hundre tusener av ofre som er forsvunnet fra syriske fengsler de siste årene.

Krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Syria Ekspandér faktaboks Krigsforbrytelser er alvorlige brudd på de folkerettslige reglene som gjelder i væpnede konflikter.

Forbrytelser mot menneskeheten er for eksempel drap, voldtekt og tur som har vært utbredt eller systematisk.

Mens krigsforbrytelser er regnet som forbrytelser som skjer under en væpnet konflikt, kan forbrytelser mot menneskeheten skje både i krigs- og fredstid. Forbrytelser mot menneskeheten er forbrytelser mot sivile, mens krigsforbrytelser kan skje både mot sivile og en fiende i krig.

En ekspertgruppe i FN konkluderte i 2018 med at Assad-regimet har utført krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Ifølge rapporten er titusenvis av borgere ulovlig fengslet og utsatt for brutal tortur.

FN har dokumentert drap, voldtekt, seksuell tortur og inhuman behandling.

I et intervju med russiske RT i 2019 nektet president Bashar Al Assad for at innsatte ble torturert i syriske fengsler. (Kilde: FN, Amnesty og Oxford Scholarship Online)

Beryktet for sin brutalitet

Den tidligere obersten Eyad al-Gharib ble dømt til fire og et halvt års fengsel for å ha vært delaktig i forbrytelser mot menneskeheten. Ifølge dommen var han beryktet for sin brutalitet.

Under rettssaken skrev al-Gharib et brev til ofrene der han sa at han følte med dem. Han gråt da forsvarerne hans sa til retten at familien hans kunne blitt drept hvis han ikke hadde fulgt ordre.

Men retten mente altså at al-Gharib var fullstendig klar over at fanger ble torturert i al-Khatib-fengselet i Syrias hovedstad Damaskus. Han var tiltalt for å ha bidratt til at minst 30 mennesker som høsten 2011 demonstrerte mot regimet til Bashir al-Assad, ble arrestert.

– Den tiltalte er dømt for å ha hjulpet med å tilrettelegge for forbrytelser mot menneskeheten i form av tortur og frihetsberøvelse, sa dommer Anne Kerber.

Al-Gharib brukte papirer for å skjule seg for fotografene i rettssalen. Foto: Thomas Lohnes / AP

Lettelse over dommen

– Dommen er et lys av håp, sier syriske Wassim Mukdad. Han ble torturert i fengselet og vitnet under rettssaken. Mukdad håper dette bare er starten.

– Den dag vil komme da Bashar al-Assad og hans folk, hæren og etterretningen, skal stå for retten, sier han.

Også regissør og filmskaper Firas Fayyad var lettet.

– Jeg håper ofrene får sove bedre i kveld. Jeg håper jeg får sove, sa han utenfor rettssalen da dommen var kjent.

Fayyad ble voldtatt og torturert i Syria. Han rømte landet og lever i dag i Danmark.

Basert på mange tusen bilder tatt av en avhopper

Saken mot al-Gharib var basert på flere hundre vitneforklaringer fra overlevende og avhoppere. Og ikke minst på analyse av flere enn 50.000 bilder som en avhopper fra militærpolitiet smuglet ut av landet i 2014. Bilder av flere enn 7000 mennesker som var sultet i hjel eller torturert til døde.

Ifølge nyhetsbyrået AFP er det er første gang disse bildene er lagt fram som bevis i en rettssal. Etterforskere fra FBI har vurdert 242 av bildene og konkluderte med at de er ekte, melder CBS.

Vitnene fortalte i retten om hvordan de ble voldtatt, slått, hengt opp langs veggen i timevis, gitt elektrisk støt, fikk negler trukket ut og nektet søvn.

Annen syrer tiltalt for 60 drap

Tyskland har også tatt ut tiltale mot syreren Anwar Raslan for drap på 60 personer og tortur av rundt 4.000 andre under konflikten i Syria. Rettssaken mot 57-åringen ventes å vare til oktober.

Både al-Gharib og Raslan var avhoppere fra Assad-regimet i Syria og kom til Tyskland som flyktninger. De ble pågrepet i 2019.

Tysk påtalemyndighet har hevdet at al-Gharib var en liten del av et omfattende statlig og politisk system bygd på tortur og systematiske brudd på folkeretten og menneskerettighetene.

I 2002 sluttet Tyskland seg til det såkalte prinsippet om universell jurisdiksjon. Det betyr at saker som gjelder forbrytelser mot menneskeheten kan føres for en domstol i et annet land, uavhengig av om gjerningsperson og offer er fra det landet der rettssaken føres.

Lignende rettssaker er på gang i Frankrike og Sverige.

Mer om bakgrunnen for krigen i Syria her: (Filmen inneholder sterke bilder)