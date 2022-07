Uber skal ha brukt tvilsomme metoder for å vokse internasjonalt. Blant annet er det snakk om bruk av sentrale politikere og utnyttelse av vold mot egne sjåfører.

Det viser dokumenter som blant annet den franske avisen Le Monde har fått tilgang til. De 124.000 dokumentene spenner fra 2013 til 2017.

Uber skal i denne perioden ha undergravet drosjemarkedet og presset regjeringer for å omskrive lover til deres fordel.

Avsløringene er resultatet av et samarbeid mellom 42 mediehus verden rundt. Arbeidet ble koordinert av det internasjonale journalistnettverket ICIJ.

– Utnyttet vold mot egne sjåfører

I 2016 holdt taxisjåfører over hele Europa demonstrasjoner mot Uber. De fryktet at den amerikanske giganten skulle sette levebrødet deres i fare.

PROTEST: I 2016 ble det holdt demonstrasjoner i Paris mot Uber. Foto: ERIC FEFERBERG / AFP

I Paris beordret daværende administrerende direktør Travis Kalanick Ubers sjåfører til å holde en motdemonstrasjon.

Kalanick ble advart om at det kunne utgjøre en risiko for deres sjåfører. Han svarte at han mente det har verdt det.

«Vold garanterer suksess» skrev han blant annet.

En drosjesjåfør mottar behandling etter å ha blitt skadet på en demonstrasjon utenfor Orly-flyplassen i Paris. Foto: Christophe Ena / AP

– I noen tilfeller, da sjåførene ble angrepet, kastet sjefene i Uber seg raskt rundt for å dra fordel av det slik at de kunne få støtte i befolkningen og hos lovgiverne, skriver Washington Post, en av avisene som har deltatt i graveprosjektet.

Hemmelige avtaler med Macron

Dokumentene inneholder kommunikasjon mellom Travis Kalanick og Frankrikes daværende næringsminister og nå president Emmanuel Macron.

Meldinger mellom sjefene i Uber og Macron viser at han var regnet som en viktig person i kulissene, skriver The Guardian.

INVOLVERT: President i Frankrike Emmanuel Macron skal ha hatt tett kontakt med Uber. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Macron skal i all hemmelighet ha hjulpet selskapet og gitt dem hyppig tilgang til seg selv og sin stab.

Han fortalte selskapet at han hadde fått på plass en avtale med selskapets motstandere i regjeringen.

Presidentens kontor sier at Macron på den tiden, som minister, «naturlig hadde kontakt med mange selskaper som var involvert i store endringer i tjenestetilbud som skjedde i årene som er nevnt».

Tidligere administrerende direktør i Uber, Travis Kalanick, forlater en rettssal i San Francisco i 2018. Foto: Jeff Chiu / AP

Brukte «idiotknapp» for å fjerne bevis

Uber skal også ha utviklet metoder for å unngå rettshåndhevelse. En var internt kjent hos Uber som en «kill switch», eller «idiotknapp»

Når et av Ubers kontorer ble ransaket, sendte ledere i selskapet ut instruksjoner til IT-ansatte. De ble bedt om å kutte tilgangen til selskapets datasystemer.

Dette hindret myndighetene i å samle bevis.

Denne bryteren skal ha blitt benyttet minst tolv ganger. Frankrike, Nederland, Belgia, India, Ungarn og Romania er land hvor det angivelig ble brukt.

I dag sier Uber at denne metoden aldri burde blitt benyttet, og at de sluttet å bruke den i 2017. Da gikk Kalanick av som administrerende direktør.

Fakta om Uber Ekspandér faktaboks Amerikansk selskap som formidler bilturer på bestilling. Etablert i 2009 av Garret Camp og Travis Kalanick. Selskapet har hovedkvarter i San Francisco. Uber beskriver seg som en samkjøringstjeneste, der privatbiler bestilles til en kjøretur, der sjåføren og passasjer deler omkostningene. Ubers virksomhet har rammet taxinæringen hardt en rekke steder. Taxinæringen mener Uber har urettmessige fordeler ved at de ikke følger regler til registrering, forsikring og utgifter som næringen er underlagt. Uber finners i dag i 70 land, også Norge, og mer enn 500 byer. Tjenesten er imidlertid blitt forbudt som privattaxi-virksomhet mange steder. Kilde: NTB

Innrømmer feiltrinn

I en uttalelse innrømmer Uber å ha begått feiltrinn.

Selskapet har endret seg siden 2017, heter det i uttalelsen. Da tok administrerende direktør Dara Khosrowshahi over selskapet.

Administrerende direktør for Uber Dara Khosrowshahi taler til pressen i New Delhi i India i 2019. Foto: Anushree Fadnavis / Reuters

Ubers talsperson erkjenner også tidligere feil i selskapets behandling av sjåfører.

Samtidig sier selskapet at ingen, inkludert Kalanick, ønsket at Uber-sjåfører skulle bli utsatt for vold.

– Han har aldri foreslått noe sånt, og påstander om at han skal ha vært involvert i slik aktivitet er fullstendig feil, sier talspersonen til The Guardian.

– Har vunnet allerede

Sigurd Oppegaard Nordli er sosiolog ved Fafo og har forsket over lengre tid på det norske drosjemarkedet.

Sosiolog ved Fafo, Sigurd M. Oppegaard Nordli.

Han mener avsløringene neppe vil få noen konsekvenser for Uber.

– Uber har vunnet allerede. Markedet er allerede svært tilpasset deres forretningsmodell, sier Oppegaard til NRK.

Ifølge ham har det amerikanske selskapet gjort bevisste grep for å fremstå som ryddig.

– De har byttet retorikk og stil, og presenterer selskapets tidligere feil som ungdomssynder. Det var også derfor de sparket Kalanick i 2017 og utnevnte en ny administrerende direktør, sier Oppegaard.