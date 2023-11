Lege inne på Gazas største sjukehus: – Fullstendig kollaps

Vi åtvarar mot sterke inntrykk i saka.

Denne veka gjekk eit titals FN-leiarar ut og bad om humanitær våpenkvile. Fleire enn 10.000 palestinarar er drepne.

Blant dei er 192 helsearbeidarar, hevdar talsperson for det Hamas-styrte helsedepartement, legen Ashraf al-Qudra.

Ifølge al-Qudra fungerer helsevesenet i Gaza på under ein tredel av den vanlege kapasiteten, og at helsepersonellet er under direkte angrep.

– Heile systemet har fullstendig kollapsa, seier han til NRK frå innsida av al-Shifa-sjukehuset. Intervjuet er gjort onsdag morgon.

Alle sengene på al-Shifa-sjukehuset er fulle, seier al-Qudra. Dette betyr at pasientar må ligge på golvet, og legane må prioritere kven som skal få hjelp. Foto: DAWOOD NEMER / AFP

– Vi går no inn i nokre kritiske timar. Vi kjem ikkje til å klare å yte medisinsk hjelp til dei som treng det, seier al-Qudra.

Nokre timar seinare melder palestinske Røde halvmåne at sjukehuset Al-Quds er tom for drivstoff. Dermed er heller ikkje dette sjukehuset i stand til å yte dei fleste av tenestene dei gir.

NRK har vore i kontakt med IDF i forbindelse med saka. Dei har framleis ikkje har svart på spørsmåla våre.

Flyktningar har samla seg utanfor Shifa-sjukehuset i Gaza by Foto: Reuters

Tusenvis av flyktningar

Al-Shifa, som er det største medisinske komplekset i heile Gaza, er opphaldsstaden til mange titusen flyktningar.

– Det er ikkje ein centimeter her som ikkje er utan folk, seier al-Qudra vidare, og legg til at dette har ført til at sjukdommar smittar mellom menneska på sjukehuset.

– Det er på grunn av at mange skadde har opne sår. I tillegg har mange tredje- og fjerdegradsforbrenning.

Ei skadd jente og ein skadd mann ventar på medisinsk hjelp inne på Shifa-sjukehuset i Gaza by. Foto: BASHAR TALEB / AFP

Det israelske forsvaret (IDF) hevda i går at dei har soldatar inne i Gaza by. Al-Qudra trur dei er omtrent ein kilometer vekke frå sjukehuset.

– Vi fryktar at dei skal kome inn. Det er klart at vi som er her er helseteam og skadde. Desse sjukehusa er her for å yte helsetenester.

– Men IDF har skulda dykk for å bruke sjukehus som militærbase?

– Det er ikkje noko «uvanleg» rørsle her på sjukehuset. Dei israelske overvakingsflya dekker Gazastripa og al Shifa-sjukehuset time for time.

– Dersom det fanst bevis på det dei hevdar ville dei vist det til verda.

Denne ambulansen vart angripen av eit israelsk luftåtak, rett utanfor Shifa-sjukehuset i Gaza. Fleire personar vart hardt skadde. Foto: STRINGER / Reuters

Erik Fosse: – Sjukehus på storleik med Ullevål

Lege Erik Fosse har sjølv vore på al-Shifa-sjukehuset fleire gongar, og bekreftar at kontaktane hans der opplever ein kritisk situasjon.

– No har dei knapt noko drivstoff igjen, dei har prioritert berre nokre få avdelingar som framleis er i drift. For nokre dagar sida var det dobbelt så mange pasientar enn det dei har senger til. Det har no økt ytterlegare.

Erik Fosse er lege og professor i medisin ved Oslo Universitetssjukehus. Han er spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi. Fosse er og leiar i NORWAC, ein organisasjon for nødhjelp og helsehjelp i blant anna Palestina og Libanon. Foto: Frode Fjerdingstad / Nrk

Fosse seier at mange skadde som elles ville ha overlevd no i praksis er dømt til døden.

– Det er eit relativt omgrep om folk er skadde eller døyr. Dei som vanlegvis ville vorte prioriterte for omgåande behandling, dei blir sorterte i gruppa håplause, som då døyr.

Legen kallar Israels utsegn om evakuering for «ein bløff».

– Shifa er eit sjukehus på storleik med Ullevål. Det Israel ber om er som at ein skulle evakuert Ullevål sjukehus på dagen og drege til Fredrikstad, men der er dessverre alle sjukehusa fulle. Det er heilt umogleg.

Fosse trur Israel målretta angrip sjukehusene.

– Dei seier at Hamas har hovudkvarter overalt, for dei har bomba alle sjukehusa i nord med den same grunngivinga. Dette er noko dei alltid seier, og vi har aldri sett nokre soldatar eller konkrete bevis. Eg mistenkjer at dette er eit arbeid for å øydeleggje infrastrukturen. Dei gjer at Nord-Gaza ikkje er til å bu i.

IDF og den israelske regjeringa har tidlegare uttalt at dei kun fører krig med Hamas, og ikkje ønskjer å råka sivile.

Måndag la dei fram et bilete av eit hol i bakken utanfor Sheikh Hamad-sjukehuset i Jabalia-leiren som bevis på at dei råka eit militært mål.

Et tidlegfødt barn får medisinsk behandling i ei kuvøse på al-Shifa-sjukehuset i Gaza. Foto: STRINGER / Reuters

Babyar døde av oksygenmangel

Sidan krigsutbrotet 7. oktober har 5500 babyar blitt fødde på Gazastripa, seier Natalia Kanem i FN sitt befolkningsfond.

Ho seier FN har ikkje tal på nye mødrer eller nyfødde babyar som har døydd sidan krigen byrja, men at det hastar med å få inn drivstoff til sjukehusa i Gaza.

Dette slik at dei har nok straum til kuvøsene.

Kanem seier nyfødde babyar har døydd som fylgje av at det ikkje har vore nok oksygen eller kuvøser tilgjengeleg.

Ho understrekar at gravide treng dobbelt så mykje væske som andre kvinner. Dersom du ammar treng du tre gonger så mykje.

Satellittbilde av Shifa-sjukehuset i Gaza by frå 19. oktober 2023. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES / Reuters