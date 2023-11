FN-leiarar med felles opprop for våpenkvile i Gaza

– I nesten ein månad har verda sett med sjokk og skrekk korleis situasjonen har utvikla seg i Israel og dei okkuperte palestinske områda, og korleis talet på tapte og øydelagde liv har auka raskt, skriv FN-toppane.

Det israelske forsvaret (IDF) hevda søndag at dei har «delt Gazastripa i to». Soldatar skal natt til måndag ha kjempa frå hus til hus mot Hamas-styrkar i det tett befolka området.

– Vi har soldatar på bakken: infanteri, panser og ingeniørstyrkar. Dei kjempar og dei styrer åtak frå lufta, seier IDF-talsperson Jonathan Conricus.

Dette biletet skal vise Sheikh Hamad-sjukehuset på Gaza, frå ein video som er frigjeve av det israelske forsvaret (IDF). Foto: ISRAEL DEFENSE FORCES / Reuters

Leiarane for mellom anna Unicef, Verdens matprogram (WFP) og Verdsorganisasjonen for helse (WHO), Redd Barna, Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) og Care International er blant dei som har skrive under oppropet om våpenkvile.

Dei skildrar dei forferdelege tapa på begge sider sidan Hamas sine terroråtak på Israel 7. oktober.

– I Israel har over 1400 menneske blitt drepne og tusenvis har blitt skada. Meir enn 200 menneske, til og med barn, har blitt tatt som gissel. Det er forferdeleg, skriv dei med klar adresse til Hamas.

Under-generalsekretær i FN, Martin Griffiths, og FN sin høgkommissær for flyktningar, Filippo Grandi, er blant dei som har skrive under på brevet. Foto: Martial Trezzini / AP

– Likevel, dei forferdelege drapa på endå fleire sivile i Gaza er ein skandale. Likeins som å ta frå 2,2 millionar palestinarar tilgang på vatn mat, vatn, medisin, elektrisitet og drivstoff, skriv dei 18 leiarane.

Det er sjeldan at FN-toppar og leiarar av hjelpeorganisasjonar kjem med ei slik felles fråsegn.

Nesten 10.000 døde i Gaza

Israel har svart med omfattande åtak og 9770 er drepne i Gaza, ifølgje det Hamas-styrte helsedepartementet.

– Ei heil befolkning er omleira og under åtak i Gaza. Dei blir nekta tilgang til det mest naudsynte for å overleve, dei blir bomba i heimane sine, tilfluktsstader, sjukehus og gudshus. Dette er uakseptabelt, skriv FN-toppane.

Det israelske luftvernsystemet «Iron Dome» blir aktivert for å avskjere rakettar fyrt av frå Gazastripa mot Israel søndag. Foto: Oded Balilty / AP

Dei ber Hamas lauslate over 240 gislar som blei bortførte 7. oktober.

Søndag blei det meldt om intense bombeåtak mot Gaza. BBC sin reporter på bakken meiner luftåtaka er dei mest intense sidan krigen byrja.

Hjelp må inn

FN-leiarane ber begge sider oppfylle dei folkerettslege forpliktingane sine medan krigen rasar vidare. Dei seier også at meir mat, vatn, medisin og brensel må sleppe inn for å hjelpe befolkninga i Gaza.

– Vi treng ei umiddelbar humanitær våpenkvile. Det har gått 30 dagar. Nok er nok. Dette må ta slutt no, heiter det i uttalen.

Natt til måndag skal det jordanske flyvåpenet ha sleppt naudhjelp i Gaza, skriv kongen av Jordan på X. Det skal vere snakk om medisinsk utstyr til feltsjukehuset drive av Jordan i Gaza.

Jordanske styresmakter skal ha koordinert leveringa med det israelske forsvaret, melder AFP.

Sidan 21. oktober har 451 lastebilar med hjelp kryssa grenseovergangen Rafah og kome inn på Gazastripa via Egypt.

FN har sagt at det er behov for minst 100 lastebilar kvar dag for å dekke behovet for mat, vatn, medisinsk utstyr og drivstoff til befolkninga.