Israel: Hevder å ha bevis for Hamas-tunneler under sykehus

Det israelske forsvaret (IDF) anklaget søndag Hamas nok en gang for å bruke sykehus som skalkeskjul i krigen.

I en uttalelse hevdet IDF at de har avslørt et nettverk av Hamas-tunneler, kommandosentraler og rakettkastere under, og i nærheten av, flere sykehus i det nordlige Gaza.

– Hamas utnytter systematisk sykehus som en del av sin krigsmaskin, hevdet den israelske hærens talsperson Daniel Hagari mandag.

For å underbygge påstandene offentliggjorde IDF en rekke videoer og opptak.

En video skal vise det som angivelig er inngangen til en Hamas-tunnel ved sykehuset. Den har tilsynelatende også et ventilasjonsrør ved siden av.

Oberstløytnant Palle Ydstebø tror det israelske militæret sitter på enda sterkere bevis enn det offentliggjør. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Må inn med observatører

– Begge parter har til hensikt å fronte sin egen agenda, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, hovedlærer ved Krigsskolen til NRK.

Når det gjelder videoene delt av det israelske forsvaret, lener Ydstebø i retning av at IDF kan ha rett i sine påstander.

Han peker blant annet på at det virker mistenkelig at inngangen man ser på videoene ligger på utsiden av sykehuset, samt at ventilasjonsrør er synlige ved inngangen.

Dette hullet utenfor Sheik Hamad-sykehuset hevder IDF er inngangen til en tunnel.

Men for å kunne bekrefte noe som helst, må uavhengige observatører få tilgang til områdene, sier han.

– Frem til da er det bare grader av sannsynlighet.

Han påpeker at Israel er et demokrati og at det israelske forsvaret stilles ansvarlig for egen befolkning.

– Men jeg tror ikke de trenger å dikte opp ting, sier Ydstebø.

En oversikt fra 2021 over hvor det israelske militæret (IDF) mener Hamas har tunneler på Gaza. Foto: Kilde: IDF

Enormt tunnelsystem

Det er ingen hemmelighet at Hamas har et enormt tunnelsystem under Gaza.

Den islamistiske organisasjonen har arbeidet med tunnelsystemet i over 30 år, og sier selv at det er på rundt 500 kilometer.

– Hamas bygger tunnelene for å drive sine operasjoner med blant annet kommandoposter og lager. Det Israel gjør et poeng ut av, er at dette er i tilknytning til sykehus, moskeer og andre objekter som i henhold til krigens folkerett er beskyttet, sier Ydstebø.

Hamas hevdet søndag at Israel har gjennomført en rekke «intense bombeangrep» rundt flere sykehus i enklaven.

De har hele tiden benektet anklagene om at de gjemmer seg blant sivile og kriger fra sykehus i Gaza.

NRK har så langt ikke klart å verifisere påstandene fra IDF om tunneler under sykehusene.

Så langt i krigen skal over 10.000 personer ha blitt drept på Gaza, deriblant 4104 barn, ifølge Gazas helsemyndigheter.

Sykehus er spesielt beskyttet

– Det er ikke usannsynlig at Hamas har tunneler der, men det forutsetter ikke at sykehuset bør angripes, sier Camilla Guldahl Cooper.

Hun er hovedlærer ved Forsvarets høgskole og ekspert på krigens folkerett.

Sykehus har spesiell beskyttelse i krig, nettopp fordi de har en så viktig rolle. Men sykehus kan miste denne beskyttelsen hvis de brukes til militære formål.

Det er imidlertid et krav om at sykehuset får en advarsel før det angripes, dersom den militære bruken ikke opphører, understreker Cooper.

– Det er et krav om at det gis advarsel om at sykehus vil angripes, dersom den militære bruken ikke opphører, understreker Camilla Guldahl Cooper, ekspert på folkerett i krig. Foto: Forsvaret.no

Likevel, selv om Hamas skulle ha tunneler under sykehus på Gaza, fritar ikke det Israel fra å angripe uten en vurdering av de sivile tapene, understreker Cooper.

– En ting er om dette er lovlige mål, som det kan bli, men likevel må man ta en proporsjonalitetsvurdering. Da må man vurdere om det militære målet er tilstrekkelig for å veie opp for de sivile tapene, sier hun og fortsetter:

– Og en tunnel alene, det er vanskelig å si at det er tilstrekkelig. Men Israel kan ha informasjon vi ikke har.