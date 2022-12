Ordkrigen mellom Russland og Ukraina trappes opp før utgangen av året.

Russlands mektige utenriksminister gir Ukraina et ultimatum, skriver blant andre nyhetsbyrået Reuters tirsdag morgen.

Kravet er at Ukraina må gi fra seg områdene som russiske styrker kontrollerer.

– Poenget er enkelt: Det vil være til deres eget beste å oppfylle forslagene. Ellers kommer saken til å bli avgjort av den russiske hæren, sier utenriksministeren.

Utspillet til Lavrov kommer ett døgn etter at president Putin gjentok at han er åpen for forhandlinger.

– Ikke sant at Russland vil forhandle

Reaksjonen fra ukrainske ledere var kontant.

– De sier jevnlig at de er klare for forhandlinger, noe som ikke er sant. For alt de gjør på slagmarken, beviser det motsatte, sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

Det er opp til regimet i Kyiv å oppfylle de russiske forslagene, uttaler Russlands utenriksminister Lavrov.

– Våre forslag for demilitarisering og avnazifisering av territoriene som er kontrollert av regimet, og eliminering av trusler mot Russlands sikkerhet med utspring derfra, inkludert fra våre nye landområder, er godt kjent for fienden, sier Lavrov.

Det har pågått intense kamphandlinger i Ukraina denne vinteren. Bildet er fra Bakhmut 16 desember og viser ukrainske styrker som avfyrer artilleri. Foto: Libkos / AP

Ukraina har hatt framgang på slagmarken denne vinteren og presset russiske styrker delvis ut av regionene Kharkiv og Kherson.

President Zelensky har gjentatt at målet er ta tilbake alle områder som russiske styrker har okkupert, inkludert Krim-halvøya som Russland tok kontroll over i 2014.

Begge parter stiller krav som de vet at motparten ikke vil godta.

Kuleba: – Vi kan vinne i 2023

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sier i et intervju med nyhetsbyrået Associated Press at Ukraina vil gjøre alt de kan for å vinne krigen i 2023.

Kuleba legger til at diplomati alltid spiller en viktig rolle.

– Enhver krig avsluttes på en diplomatisk måte, sier han.

Ukrainas utenriksminister sier han tror landet kan vinne krigen i 2023. Han ønsker et toppmøte i FN-regi. Foto: Efrem Lukatsky / AP

– Enhver krig avsluttes som følge av handlingene foretatt på slagmarken og ved forhandlingsbordet, tilføyer utenriksministeren.

Ukrainas regjering tar sikte på å få i stand et toppmøte i FN-regi innen utgangen av februar. Russland får neppe være med, skriver Associated Press.

Kuleba sier regjeringen ønsker seg et såkalt fredstoppmøte innen utgangen av februar.

Ønsker FN-toppmøte

– FN kan være den beste arenaen for å holde dette toppmøte, for dette handler ikke om å tjene et bestemt land. Dette handler egentlig om å få alle med, sier Kuleba.

Ukraina ønsker FN-sjef António Guterres som megler. Foto: ANDREJ IVANOV / AFP

På spørsmål om hvorvidt de vil invitere invasjonsmakten Russland til et slikt toppmøte, sier Kuleba at Russland først vil måtte settes på tiltalebenken for krigsforbrytelser.

Det er en prosess som vanligvis tar lang tid.

Kuleba ser for seg FNs generalsekretær António Guterres som en mulig mekler i eventuelt framtidige fredssamtaler, skriver NTB.

Samtidig toner Kuleba ned uttalelser fra russiske myndigheter i det siste om at de er klare for forhandlinger.