Ukraina: Det ble ingen krigspause i julehøytiden

Det ble ingen pause i krigen i Ukraina på juledagene, skriver Reuters.

Mandag morgen opplyste det ukrainske forsvaret at Russland hadde gjennomført dusinvis av angrep rettet mot byer i fylkene Luhansk, Donetsk, Kharkiv og Kherson.

– I Kherson fortsetter fienden å bombardere befolkede områder øst for elven Dnipro, opplyste det ukrainske forsvaret overfor Reuters.

Russland hadde gjennomført angrep mot Kherson den 24.desember. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Styrker fra Ukraina har gjennomført 20 angrep rettet mot russiske stillinger inne i Ukraina det siste døgnet.

Russiske militære hevder at de har drept 60 ukrainske soldater og ødelagt store mengder militært utstyr.

I flere områder av Ukraina skal flyalarmen ha gått igjen. The Guardian skriver at det kan ha sammenheng med meldinger om at russiske krigsfly stasjonert i Belarus, har gått på vingene.

Ukrainere synger julesanger i en t-banestasjon i Kyiv. Foto: SERGEI CHUZAVKOV / AFP

Droneangrep inne i Russland

Ukraina viser igjen at landets styrker kan gjennomføre angrep langt inne i Russland.

Tre ansatte ved flybasen Engels i Russland ble drept da en ukrainsk drone ble skutt ned over området natt til mandag, ifølge myndighetene i Moskva.

– En ukrainsk drone ble skutt ned i lav høyde idet den nærmet seg Engels-flybasen, sto det i en uttalelse fra forsvarsdepartementet i Moskva mandag morgen.

– Som følge av vrakdeler som falt ned, ble tre russiske militære tilhørende det tekniske personellet på basen, drept, står det videre.

Både ukrainske og russiske medier meldte flere timer tidligere at Engels-basen var rammet av eksplosjoner.

Ifølge det ukrainske nyhetsbyrået RBC-Ukraina dreide det seg om to eksplosjoner på flybasen.

Tre ansatte ved flybasen Engels i Russland ble drept da en ukrainsk drone ble skutt ned over området natt til mandag. Foto: WIKIPEDIA/Енгельс (авіабаза)- CC-BY-SA-4.0

Ofte rakettangrep fra basen

Det russiske nyhetsmediet Baza meldte, med henvisning til lokalbefolkning, at flyalarmen ble utløst og at det ble hørt én eksplosjon.

Engels-basen ligger nær byen Saratov, om lag 730 kilometer sørøst for Moskva, flere hundre kilometer fra frontlinjene i Ukraina. Denne basen, samt en annen russisk luftbase, ble 5. desember rammet av angrep som russiske myndigheter mener ble utført av ukrainske droner.

Basen blir ofte brukt til rakettangrep mot Ukraina, skriver BBC.

Ukraina har offentlig ikke påtatt seg ansvar for noen angrep i Russland, men landets myndigheter har uttalt at slike hendelser er «karma» for Russlands invasjon av Ukraina.