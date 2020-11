Latin-Amerika frykter en bølge to av koronapandemien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For to uker siden åpnet Rio de Janeiro sine berømte strender for det store publikum. De siste månedene har det bare vært tillatt å drive strandsport og ta et raskt bad, men ikke å oppholde seg på strendene.

Forbudet har riktignok bare delvis vært respektert, men gjenåpningen er likevel et viktig tegn på normalisering. Rio ble stengt ned da koronapandemien rammet i mars, og dette er sjuende og siste fase i en gjenåpning som startet i juli.

Det meste går nå som normalt her i Brasil, og tallet på nye døde og smittede har sunket betydelig de siste ukene. Men nå er tendensen i ferd med å snu, og landet har noen av de høyeste koronatall i verden:

Folk i Rio de Janeiro gleder seg over at strendene er åpnet. Men faren for økt koronasmitte er høy. Foto: RICARDO MORAES / Reuters

Drøyt 168.000 mennesker er døde og mer enn 6 millioner er registrert smittet, ifølge nettstedet Worldometer.

Kommer bølge nummer to?

Det største spørsmålet er nå om Brasil og andre latinamerikanske land vil oppleve det samme som i Europa og USA: Et nytt kraftig oppsving i pandemien og en ny nedstengning av samfunnet.

Det vi ser er at koronatallene flere steder i Brasil, blant annet i landets største by São Paulo, er i ferd med å krype oppover igjen.

– I midten av oktober hadde vi 499 innlagte ved intensivavdelingene i byen, og nå er tallet 695, sier smittelegen Marcio Bittencourt ved Universitetssykehuset i São Paulo.

– Det vil ikke overraske meg om vi vil oppleve noe av det samme her i Brasil som vi ser i USA, sier han til avisen O Globo.

Kirkegården i Manaus i Brasil. En by som har vært svært hardt rammet av pandemien. Foto: Fotoarena / AP

Store forskjeller

I Latin-Amerika og Karibia er det i alt registrert rundt 425.000 døde som følge av covid-19. Tallet på registrert smittede er drøyt 12 millioner, ifølge Worldometer.

Brasil har de høyeste tallene, men i forhold til innbyggertallet er situasjonen verst i Peru. Der har tallet på døde pr. en million passert tusen, og i hele verden ligger bare Belgia foran på denne dystre statistikken.

Blant de øverste ti landene på lista ligger ytterligere fire i Latin-Amerika – Argentina, Brasil, Chile og Mexico.

Men utviklingen har vært svært ulik. Mens Brasil, Chile, Peru og Mexico foreløpig har passert smittetoppen, har Argentina hatt et voldsomt oppsving de siste to månedene.

Koronatallene har steget kraftig i Argentina de siste ukene. Her fra et sykehus i byen Mendoza. Foto: ANDRES LARROVERE / AFP

Sosial tragedie

Om lag 230 millioner latinamerikanerne vil ventelig leve i fattigdom ved utgangen av 2020.

Det skriver det velrenommerte medisinske uketidsskriftet The Lancet. Og tidsskriftet slår fast at vi må 15 år tilbake i tiden for å finne tilsvarende tall i regionen.

«54 prosent av arbeidstakerne er uten fast arbeid, og har lite tilgang til sosial beskyttelse. De er avhengige av å jobbe, og kan i begrenset grad følge regler om karantene og sosial avstand», skriver The Lancet.

Dette er en viktig grunn til at ekspertene frykter en ny bølge av koronasmitte her i Latin-Amerika.

– Landene i Latin-Amerika, også de som har greid å få ned koronatallene, bør merke seg at Europa nå rammes av en bølge nummer to. Det sier visedirektør Jarbas Barbosa i Den panamerikanske Helseorganisasjonen til nyhetsbyrået Reuters.

– Ingen land er immune mot en ny bølge av koronasmitte, sier han.