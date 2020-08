Landsmøtet er i gang: Slik vil Trump vinne valget

For fire år siden var budskapet klart: Donald Trump ville gjøre USA «great» igjen, bygge mur på grensa til Mexico, konfrontere Kina og gå løs på internasjonale handelsavtaler.

Men hva vil Trump gjøre hvis han blir gjenvalgt?

Det håper amerikanske velgere å få svar på denne uka, da republikanerne holder landsmøte. På landsmøtets første dag i Charlotte i North Carolina, dukket Donald Trump selv opp og holdt en nesten times lang tale, uten at han formelt sto på noen talerliste.

NYE BUDSKAP: Donald Trump skal forteller velgerne hva han vil gjøre de neste fire årene. Foto: Andrew Harnik / AP

Der lovet han blant annet flere nye jobber, konservative dommere og storsatsing på olje og gass.

– Vi slo rekorden for antall nye jobber skapt på tre måneder, og nå er vi på vei til å slå en ny rekord for tallene på aksjemarkedene. Og det betyr at alt kommer til å følge. Økonomien begynner å komme seg veldig fort, sa Trump.

Han gikk også til angrep på demokratene, som han beskriver som lovløse og uamerikanske.

– De vil ha ikke skytevåpen, ikke olje og gass, og ikke noe Gud, sa Trump om demokratene.

Nye løfter

De siste ukene har republikanerne jobbet med å formulere nye prioriteringer og politikk for de neste fire årene. Det er dette Trump må formidle, når han etter alt å dømme snakker alle dagene. Han holder torsdagens store formelle tale fra Det hvite hus. (Vanligvis taler presidenten bare en av dagene, og aldri fra Det hvite hus.)

Lista fra Trump-kampanjen er lang og har fått tittelen «Slåss for deg/Fighting for you.»

Mye er nye vinklinger på gamle kampsaker: Fortsatt skattekutt, færre reguleringer, nye handelsavtaler og flere amerikanske jobber.

NYE MUNNBIND: En mann med munnbind med Trump-budskap på landsmøtet. Foto: Travis Dove / AFP

Koronapandemien har rammet USA svært hardt, og med over 175.000 døde har USA flere døde og smittede enn noe annet land i verden i rene tall. Donald Trump vil ha en vaksine ferdig innen utgangen av 2020 og få USA «tilbake til normalen i 2021». Han vil også kutte prisene på medisiner, innføre billigere helseforsikring og støtte de eksisterende helseprogrammene.

Under overskriften «utdanning», vil Trump undervise i «amerikansk eksepsjonalisme».

Må øke entusiasmen

Trump ligger betydelig bak demokratenes Joe Biden på meningsmålinger. I gjennomsnittet av nasjonale målinger har Biden en klar ledelse med 51,4 prosent, mot Donald Trumps 42,1 prosent, ifølge Fivethirtyeight.

Trump har ikke hatt over 46 prosent oppslutning nasjonalt siden mars. Han ligger også bak Biden i viktige vippestater, altså delstater der det er usikkert hvem som vinner flertallet. Både i Michigan, Florida, Wisconsin, Pennsylvania og Virginia leder Biden klart.

I vippestaten North Carolina, der Trump holdt tale mandag, er det så godt som dødt løp mellom de to. Trump ligger litt foran Biden i Ohio.

De siste ukene har president Trump gjentatt ubegrunnede påstander om at poststemmer fører til mer valgfusk. Det er ingenting som tyder på at dette stemmer. Han gikk likevel til harde angrep både mot valgsystemet og demokratene, som han advarer om at vil bruke pandemien til å «stjele valget».

Les også: Slik ble USAs postvesen en kampsak i presidentvalgkampen

– Vi fersket dem i å gjøre masse fæle ting i 2016. Dere må passe på. Vi må være forsiktige alle sammen. De kommer til å prøve det igjen, sa Trump i sin tale mandag.

LEDER: Demokratenes Joe Biden ligger bedre an på meningsmålingene. Foto: OLIVIER DOULIERY

Han beskrev demokraten Biden, som blir sett på som den ultimate sentrumskandidat, som langt til venstre, og ba Biden legge fram en liste med navn på dommere han vil innsette, hvis han vinner. Trump hadde en slik liste i 2016.

– Han kan ikke gjøre det. Den radikale venstresiden vil kreve superradikalevenstre ville gale dommere til Høyesterett. Hvis det skjer, er deres amerikanske drøm død, sa Trump.

Vil være minoritetenes kandidat

Trump forsøkte å skifte fokus vekk fra den polariserende debatten rundt drapet på George Floyd og de påfølgende protestene som har preget flere store amerikanske byer.

VIL VINNE: Donald Trump ble offisielt nominert til republikanernes presidentkandidat mandag. Han hadde ingen motkandidater. Foto: Andrew Harnik / AP

I talen framstilte Trump seg også som minoritetenes kandidat, i sterk kontrast med Biden, som han kaller en del av eliten.

– Ingen har gjort mer for svarte amerikanere enn Donald Trump. Ingen president har gjort så mye siden Abraham Lincoln, sa Trump.

Trump nevnte blant annet strafferettsreform, finansiering av historisk svarte universiteter og samarbeidet med republikanernes eneste svarte senator, Tim Scott, som eksempler på ting han har utrettet for de svarte amerikanerne. Han mente også at tallene for arbeidsledighet taler til hans fordel.

– Før viruset kom hadde vi de beste tallene for arbeidsledighet for afroamerikanere latinamerikanere, asiatiske amerikanere, kvinner og studenter. Alle hadde det bra, og vi var på vei til å forenes. Folk sier at vi er mer splittet, men vi var et mye mer splittet folk under Obama, sier Trump.

I helgen ble det delt en video av en svart amerikaner som blir skutt i ryggen syv ganger mens han blir arrestert av to politimenn i Wisconsin. Mannen, Jacob Blake, skal være kritisk skadet, men i stabil tilstand. Hendelsen har gitt en ny giv i Black Lives Matter-protestene, som lenge har beskyldt Trump for å se gjennom fingrene for systemisk rasisme i USA.