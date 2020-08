Republikanernes landsmøte starter mandag. I fire dager skal Trumps presidentskap feires i beste sendetid. Hver kveld skal presidenten selv være på scenen, noe som er uvanlig i landsmøtesammenheng.

På sitt virtuelle landsmøte forrige uke gjorde Demokratene alt de kunne for å fremstille Donald Trump som en kaotisk leder uten moralsk kompass. Nå er det hans tur til å lange ut mot rivalen Joe Biden.

Koronaviruset, en økonomi i fritt fall og protester mot politivold har farget amerikanernes syn på Trump. Et flertall er misfornøyd med presidentens krisehåndtering.

Landsmøtet starter mens viruset har smittet over fem og en halv millioner amerikanere. Over 176.000 mennesker har dødd av eller med covid-19 i USA. Arbeidsledigheten stiger og mange skoler har stengt dørene.

Under republikanernes treff skal velgerbasen få ny energi og tro på at Donald Trump er rett mann til å styre i fire nye år.

President Donald Trump vil gjøre landsmøtet til en seermagnet og hyllest av presidentskapet. Han har aktivt deltatt i planleggingen av tv-produksjonen, ifølge amerikanske medier. Foto: Tom Brenner / Reuters

– Jeg tror det største kommer til å være de ukjente historiene som blir fortalt, sa Trumps stabssjef Mark Meadows forrige uke.

På talerlista står fremtredende politikere og flere medlemmer av Trumps familie. Også vanlige amerikanere skal beskrive hvordan presidentens politikk har påvirket dem.

Ekteparet McCloskey er også invitert til å snakke. De ble kjent for å stå utenfor boligen sin i Missouri med våpen da demonstranter gikk forbi tidligere i sommer.

Mark og Patricia McCloskey fikk nasjonal oppmerksomhet da de stod med våpen utenfor huset sitt i St. Louis mens Black Lives Matter-demonstranter gikk forbi 28. juni Foto: Laurie Skrivan / Ap

En elev ved en katolsk skole, som saksøkte flere større medier for ærekrenkelse, er varslet i programmet. Nick Sandmann ble stemplet som rasist da han i fjor stod smilende med «Make America Great Again»-caps og tilsynelatende hånet en urinnvåner og aktivist. Klippet gikk viralt, men et lengre opptak viste en annen side av saken.

Også narkodømte Alice Johnson, som Trump benådet på oppfordring fra TV-personligheten Kim Kardashian West, skal snakke.

Det er, ifølge New York Times, planlagt et segment kalt «Demokrater for Trump». Det er ikke kjent på forhånd hvem dette er snakk om.

USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley er nevnt som mulig presidentkandidat i 2024. Hun taler på republikanernes landsmøte. Foto: John Lamparski / AFP

Senator Tim Scott skal holde tale. Han er den eneste svarte republikaneren i Senatet. Også to mulige presidentkandidater når Trump gir seg, er på lista: senator Tom Cotton og tidligere FN-ambassadør Nikki Haley.

Det er altså Donald Trumps republikanske parti som vises fram – slik det ser ut i 2020.

Talerlisten for republikanernes landsmøte 2020 Ekspandér faktaboks Mandag Senator Tim Scott

Kongressrepresentant Steve Scalise

Kongressrepresentant Matt Gaetz

Kongressrepresentant Jim Jordan

Tidligere ambassadør Nikki Haley

Leder for nasjonalkomitéen Ronna McDaniel

Delstatspolitiker Vernon Jones (Georgia)

Amy Johnson Ford

Kimberly Guilfoyle

Natalie Harp

Charlie Kirk

Kim Klacik

Mark and Patricia McCloskey

Sean Parnell

Andrew Pollack

Donald Trump, Jr.

Tanya Weinreis Tirsdag Førstedame Melania Trump

Utenriksminister Mike Pompeo

Senator Rand Paul

Guvernør Kim Reynolds (Iowa)

Viseguvernør Jeanette Nuñez (Florida)

Delstatsjurist Daniel Cameron (Kentucky)

Tidligere delstatsjurist Pam Bondi (Florida)

Abby Johnson

Jason Joyce

Myron Lizer

Mary Ann Mendoza

Megan Pauley

Cris Peterson

John Peterson

Nick Sandmann

Eric Trump

Tiffany Trump Onsdag Visepresident Mike Pence

Andredame Karen Pence

Senator Marsha Blackburn

Senator Joni Ernst

Guvernør Kristi Noem (Sør-Dakota)

Kongressrepresentant Dan Crenshaw

Kongressrepresentant Elise Stefanik

Kongressrepresentant Lee Zeldin

Tidligere etterretningssjef Richard Grenell

Trump-rådgiver Kellyanne Conway

Trump-rådgiver Keith Kellogg

Jack Brewer

Sister Dede Byrne

Madison Cawthorn

Scott Dane

Clarence Henderson

Ryan Holets

Michael McHale

Burgess Owens

Lara Trump Torsdag President Donald J. Trump

Boligminister Ben Carson

Senatsleder Mitch McConnell

Senator Tom Cotton

Kongressrepresentant Kevin McCarthy

Kongressrepresentant Jeff Van Drew

Førstedatter Ivanka Trump

Trump-rådgiver Ja'Ron Smith

Ann Dorn

Debbie Flood

Rudy Giuliani

Franklin Graham

Alice Johnson

Wade Mayfield

Carl and Marsha Mueller

Dana White Kilde: Donald Trumps hjemmeside

Kulturkrig som valgkamp

I nesten 40 år var den konservative bevegelsen definert og inspirert av president Ronald Reagan. Trump ble sett på som et fremmedelement i 2016 da han med folkelig språk peilet ny kurs i mer populistisk og nasjonalistisk retning.

Arkivbilde fra det republikanske landsmøtet i Cleveland i 2016. Foto: Patrick Semansky / AP

Det hadde murret under overflaten før Trump også. Enkeltskikkelser som Sarah Palin, Pat Buchanan og Ross Perot gjorde livet surt for det republikanske etablissementet.

Tea-party bevegelsen spilte høyt på misnøyen og et «korrupt» politisk system, men Trump hadde nøkkelen. Det var han som åpnet døren og tok eierskap til strømningene.

Endringene i det republikanske partiet forklares blant annet med globalisering. Amerikanerne har sett egne problemer vokse og bli oversett, mens politikerne i Washington har sett en annen vei i årevis. Mistilliten bygde seg opp.

Trump-velgere deltar på åpningen av valgkampkontoret i Nebraska før helga. Det kalles «Trump Victory Office». Foto: Nati Harnik / AP

De republikanske velgerne er verdikonservative. Gjerne høyrekristne og eldre menn. Trumps base, en hvit arbeiderklasse, bor i mindre byer og på landsbygda.

De anklager den etablerte partieliten for at mye av USA, sosialt og økonomisk, var i ferd med å bli ødelagt.

Trump har spilt på konfliktnivået.

Kampanjen hans mener det potensielt sett er flere millioner Trump-tilhengere, som ikke møtte opp i valglokalene i 2016.

Fokuset er å få Trump-velgere til å registrere seg, samt sørge for at de som støtter ham mest, faktisk stemmer, ifølge Wall Street Journal. Kampanjen ser åpninger her framfor å overbevise uavhengige eller forsøke å få demokrater til å bytte side.

Trumps arv

Trumps republikanske parti opptrer lojalt. En ny generasjon konservative lærer av presidenten.

Disse politikerne fortsetter trolig sine karrierer selv når trumpismens grunnlegger flytter ut av Det hvite hus.

I kongressens representanthus er hver tredje republikaner valgt inn etter 2016. De fleste var støttet av Trump.

Flere moderate republikanere har sluttet eller tatt en pause fra politikken. Enten fordi de kom på kant med presidenten eller ble ofre for personangrep. De har ikke funnet sin rolle, eller nok stemmer, i Trumps republikanske parti.

Det finnes ikke lenger en synlig anti-Trump-fløy blant de folkevalgte republikanerne i kongressen. Det pågår likevel en dragkamp om partiets framtid.

En håndfull sentrale republikanere har de siste månedene tatt til motmæle mot Trumps ønske om å

utsette presidentvalget på grunn av koronapandemien

bruke militæret mot demonstranter som protesterer mot politivold

sette av penger til et nytt bygg for FBI

kutte skatten som hentes inn til velferdspolitikk

Senatets flertallsleder Mitch McConnell er bekymret for at flertallet kan ryke i høstens valg. Foto: Timothy D. Easley / AP

Senatets flertallsleder Mitch McConnell har sagt at kandidater som er sårbare i høstens valg, kan distansere seg. De kan bryte med Trump hvis det er lokale forhold som gjør at dette lønner seg for å vinne valget, skriver CNN.

Sommerens primærvalg viser at det mobiliseres ute i felt for å styre bort fra trumpisme og populisme.

Republikanere i Kansas og Tennessee har nylig stemt på partiets senatorkandidater. Det er omtalt som bitre og tøffe konkurranser mellom kandidatene Trump vil ha og dem etablissementet foretrekker.

I Kansas vant de etablertes kandidat primærvalget mens Trumps utvalgte tok Tennessee.

I Georgia vant en kontroversiell politiker kampen om å representere republikanerne i 14. distrikt. Hun lar seg avbilde med en tidligere Ku Klux Klan-leder og støtter den omstridte QAnon-bevegelsen.

Den gamle garden har ikke tro på at det republikanske partiet kan vende tilbake til slik det var før Trump. Til det har grasrota flyttet seg for mye.

Samtidig er mange republikanere godt fornøyd med å innkassere politiske seire i kongressen i skyggen av Trumps frittalende og kontroversielle utspill.

Presidentens allierte konkurrerer om å ta over som trumpismens fanebærer og flere av dem får taletid på landsmøtet.

Presidentens motstandere i partiet er angivelig ikke invitert til plenen foran Det hvite hus når Trump formelt aksepterer nominasjonen torsdag, skriver Fox News.

Moderate fokuserer på en tid etter Trump

Republikanere som vil hindre fire nye år for sin egen president, har dannet organisasjoner som «Lincoln Project» og «Defending Democracy Together».

– Trump har vist at han mangler sinnelaget og kompetansen til å lede denne nasjonen og har deltatt i korrupsjon som gjør ham uskikket til å tjene som president, skriver 73 representanter som før har hatt toppstillinger i administrasjonen.

Anti-Trump-republikanere har en utfordring fordi Trump har endret stemmebasen. Politikken utformes ikke lenger i private klubber, men blant arbeidere som er mer opptatt av å stanse innvandringen enn frihandel og deregulering.

– Han kommer til å være den mest innflytelsesrike republikaneren, uansett om han vinner eller taper i 2020, sier den republikanske strategen Andrew Surabian om Trump. Surabian er nå rådgiver for presidentens sønn, Donald Trump jr.

– Du kommer ikke til å se at en republikaner som er pro-amnesti, pro-utenlandske investeringer, for ubegrenset handel bli nominert som presidentkandidat i 2024, sier Surabian til Los Angeles Times.

Republikanerne har mye makt i USA i dag. Foruten presidenten, har republikanerne flertall i Senatet og de har et lite flertall på 26 guvernører.

Tidligere president George W. Bush hilser med albuen på senator Susan Collins. Ingen av dem deltar på republikanernes landsmøte i år. Foto: Mary Schwalm / Ap

Moderate dropper RNC

Tidligere president George W. Bush kommer ikke til å delta landsmøtet (RNC). Han stod også over da Trump ble nominert i 2016.

Også fem republikanske senatorer distanserer seg fra landsmøtet. Ingen av dem deler Trumps ideologi i særlig grad, men det oppgis ikke som grunn for å melde avbud.

De viser til koronaviruset og uttaler at de på grunn av alder er i en risikogruppe. En av dem, Mitt Romney (73), trosset partiet og stemte for å felle Trump i riksrett tidligere i år.

Bushs utenriksminister Colin Powell og John Kasich, som forsøkte å bli republikanernes presidentkandidat i 2016, valgte å snakke under demokratenes landsmøte forrige uke.

Vil du ha ukebrev fra Urix? Klikk her