Lærte seg norsk for å jobbe med norske turister. Nå kommer ingen.

Ferit Keleş, Tanju Eren og Tina Holgersson Eren har bygget opp virksomheten sin rundt norske ferieturister. Nå rammes de hardt av koronaen og Norges reiseråd.

– Vi hadde 70 prosent belegg i sommer, men nå er alt kansellert. Alle de nyoppussede leilighetene våre står tomme, sier Tina Holgersson Eren.

Hun viser oss rundt i de tre etasjene i det nymalte leilighetshotellet Paşahan som skulle ha åpnet på denne tiden.

– Vi har så mange kjente i Norge. Jeg har hatt kontakt med familier i Norge i 10–15 år. De kommer tilbake hit hver sommer og noen kommer to – tre ganger i året, sier Ferit Keleş på klingende norsk.

Tyrkiske Eren og Keleş bygget først opp en restaurant. Etter ti år med skandinaviske stamgjester og lønnsom drift bestemte de seg for å satse på et hotell i tillegg. I fjor leide de et hotellbygg med 27 små leiligheter.

Hotellet ble pusset opp slik at det skulle stå klart til i sommer. For alt tydet på at 2020 skulle bli en ny toppsesong med både restaurant Demir og nye Paşahan Hotel.

INGEN PÅ STRANDEN: Tomme solsenger og intet badeliv. Dette er turistsesongen 2020 i Marmaris, ved den tyrkiske Middelhavskysten. Foto: Sidsel Wold / NRK

Mørke år

For nå gikk alt bedre i Tyrkia, etter noen år med svært få turister. Terrorangrep, kuppforsøket i 2016 og også krigen i nabolandet Syria skremte dem vekk. Men i fjor svingte besøkstallene seg igjen til gamle høyder. Ifølge avisen Hurriyet hadde Tyrkia 50 millioner turister i 2019.

– Fjoråret var en kjempesesong og vi hadde håpet å toppe det i år, sier Tina Holgersson Eren.

For ti år siden startet Keleş og Eren Demir restaurant ved strandpromenaden i Marmaris, og siden har de tre jobbet med skandinaviske turister og spesielt nordmenn.

– Men plutselig kom koronaen og det ble dårlige tider for oss som driver business. Det er så trist at dette skjedde. Du ser hvor tomt det er her i Marmaris nå, sier Ferit og ser mot den tomme promenaden langs de enda tommere strendene.

På den vanligvis travle promenaden treffer vi bare lokale folk nå. Alle går med munnbind som er påbudt i det meste av Tyrkia.

TOMME BORD: Keleş og Eren har måttet stenge restauranten fordi de faste gjestene ikke kan komme i år. Her pleier det å være yrende liv til langt på natt. Foto: Sidsel Wold / NRK

Stamsted

Den lille tyrkiske feriebyen ligger blant grønne åser ved Middelhavskysten. Hit kommer solhungrige nordmenn år etter år. Og spisestedet Demir ble raskt et populært stamsted for nordmenn og andre skandinaver. Det hele begynte med en opplevelse i tenårene for Ferit:

SNAKKER NORSK: Ferit Keleş tar ofte med feriefolk båttur. Han bestemte seg tidlig for å jobbe med skandinaviske turister. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Ja, jeg var 13–14 år første gang jeg jobbet på en restaurant. Da møtte jeg en norsk familie. De var veldig koselige folk, de passet på meg og gav meg masse driks. Da fant jeg ut at jeg må lære meg norsk og jobbe med skandinavene fordi de er veldig snille og gode folk.

Etter travle år, mye servering og fest hver kveld står alle bordene tomme på restauranten.

Uten gjester stopper også inntektene. På Facebook har Demir Restaurants side over 2200 medlemmer. Eren ba dem om hjelp.

Kontrastene er store mellom Demir Restaurant i dag (til venstre) og det vanlige travle livet på restauranten (til høyre). Foto: Privat

– Vi har solgt gavekort og mange av de faste gjestene har kjøpt. Vi har fått masse støtte og det er vi svært takknemlige for.

Gavekortene brakte dem 50 000 kr som skal brukes til å betale leie for restauranten. Men beløpet rekker bare for to måneder.

Og det er liten hjelp å få lokalt, for hverken eieren av restauranten eller hotellet er villige til å gå ned i pris under korona-krisen.

STILLE DAGER: Det går mye i håndsprit og munnbind for ekteparet Tanju Eren og Tina Holgersson Eren. Dagene er stille, mens de venter på at pandemien skal avta. Foto: Sidsel Wold / NRK

– De skal ha pengene sine og vi får heller ingen støtte andre steder.

Om 2020 ikke bringer inntekter, kan de tvinges til å måtte stenge hotellet eller restauranten.

– Vi har lagt så mye energi og følelser inn i dette og gir oss ikke før vi må. Om nødvendig tar vi opp nye lån, sier Tina Holgersson Eren på vegne av de tre.

– Det pleier å være yrende liv her, med barneskrik, masse ferieglade nordmenn, svensker og dansker. Vi håper den tiden kommer tilbake, enten i høst eller til neste år, sier hun.