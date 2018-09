"Brasils Trump" leder på målingene foran presidentvalget

Det er blitt kalt det viktigste valg i Brasil på flere tiår, og utfallet er helt uvisst. Forakten for politikerne er stor, og i kravet om forandring høres ropet på "den sterke mann".

Brasils neste president står overfor en enorm oppgave - i et splittet land med en inngrodd korrupsjonskultur.

Og bakteppet for presidentvalget er dramatisk: Økonomisk krise, økende fattigdom og stadig mer kriminalitet.

13 kandidater

Søndag 7. oktober går brasilianerne til valgurnene. Mer enn 145 millioner mennesker har stemmerett, og alle mellom 18 og 70 år har plikt til å stemme.

Denne dagen er det også valg til begge kamre i nasjonalforsamlingen, til delstatsparlamentene og til guvernørstillingene i alle Brasils delstater.

Men viktigst er spørsmålet om hvem som skal lede Brasils rundt 210 millioner innbyggere de neste fire årene, og ved fristens utløp var 13 presidentkandidater påmeldt.

Den fengslede

Brasils tidligere president Lula da Silva sitter i fengsel, men har stor innflytelse på presidentvalget. Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Han har ledet klart på alle meningsmålinger, men det er nå klart at han ikke får stille som kandidat til valget. Lula da Silva sitter nemlig i fengsel for korrupsjon, og landets valgdomstol har slått fast at han ikke kan delta i valget.

Men den tidligere landsfaderen har stor innflytelse på utfallet av valget, og målingene viser at det vil skje en betydelig overføring av stemmer fra Lula til den han utpeker.

Og den som skal fronte Lulas arbeiderparti, PT, ved valget er den 55 år gamle Fernando Haddad.

Lulas utvalgte

Fernando Haddad var undervisningsminister i Brasil fra 2005-12 og han er tidligere borgermester i landets største by São Paulo.

Som PTs presidentkandidat, vil en sentral oppgave være å målbære millioner av fattige brasilianeres dype misnøye med den økonomiske utviklingen under dagens høyreregjering.

Og Haddad har på kort tid fått betydelig oppslutning på meningsmålingene. Han ligger nå på en klar annenplass på meningsmålingene, og mye tyder på at han vil gå til annen valgomgang sammen med høyrepopulisten Jair Bolsonaro.

"Brasil først – Gud er størst". Det er et av slagordene til høyrepopulisten Jair Bolsonaro, som er en av favorittene til å bli Brasils neste president. Foto: DIEGO VARA / Reuters

«Brasils Trump»

Han er blitt kalt «homofob» og «rasist», og hans forhold til lov og orden knyttes ofte til uttalelsen «en god kriminell er en død kriminell».

Men den tidligere offiseren Jair Bolsonaro leder klart på meningsmålingene etter at Lula da Silva måtte trekke seg, og han har styrket sin oppslutning ytterligere etter at han ble knivstukket på et valgmøte for drøyt to uker siden.

Bolsonaro regnes som ukorrupt, noe som er en klar styrke i årets valgkamp, der de etablerte partiene er kraftig svekket av korrupsjon og der politikerforakten er intens.

Jair Bolsonaro fanger opp misnøyen med eliten, og mange anser ham som den rette til å bekjempe kriminaliteten – et av de største problemene i dagens Brasil.

«Miljø-Marina»

Marina Silva er tidligere miljøminister i Brasil, og var presidentkandidat både i 2010 og 2014. Hun var lenge nummer tre på målingene etter Lula og Bolsonaro, men har de siste par ukene falt mye tilbake.

Silva representerer partiet Rede (Bærekraftig nettverk), og er først og fremst kjent som miljøpolitiker. Hun vokste opp i dypeste fattigdom i delstaten Acre i det vestlige Brasil, og oppfattes som en ærlig og ukorrupt politiker.

Marina Silva er eneste kvinne blant toppkandidatene foran årets presidentvalg i Brasil. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Marina Silva er eneste kvinne blant toppkandidatene foran årets presidentvalg, men i det konservative Brasil er det ikke ventet at dette vil være noen vesentlig fordel på valgdagen. Det regnes imidlertid som en fordel at hun er en av Brasils mest kjente politikere.

Elitens mann

Geraldo Alckmin er en av Brasils mest erfarne politikere. Han har vært guvernør i São Paulo, Brasils rikeste og mest folkerike delstat, en rekke ganger, og han var Lulas fremste utfordrer ved presidentvalget i 2006.

Alckmin leder høyrepartiet PSDB, som sammen med Lulas PT, har dominert samtlige presidentvalg i Brasil siden 1990-tallet. PSDB gjorde et svært godt valg i 2014, og har mer gratis TV-tid under årets valgkamp enn noen andre partier.

Men veteranen Alckmin har to store problemer: At han oppfattes som tørr og kjedelig, og at hans parti støtter dagens president i Brasil, den høyst upopulære Michel Temer.

Geraldo Alckmin fra høyrepartiet PSDB kan nå langt ved årets presidentvalg, selv om han oppfattes som tørr og kjedelig. Foto: Eraldo Peres / AP

To sterke navn

Veteranen Giro Gomes fra sentrumspartiet PDT var minister i Lulas første regjering, fra 2003 til 2006, og han har stor oppslutning i de fattige områdene i det nordøstlige Brasil. Han har de siste dagene ligget som nummer tre på målingene, og har klare muligheter til å nå annen valgomgang.

Henrique Meirelles er tidligere sentralbanksjef i Brasil, og var finansminister i dagens regjering frem til for noen måneder siden. Han er næringslivets mann, med stor kompetanse innen økonomi og finans, men knyttes til den upopulære president Temer og ligger lavt på meningsmålingene.