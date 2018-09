Brasiliansk presidentfavoritt alvorlig skadd etter knivangrep

Høyrepopulisten Bolsonaro deltok på et valgmøte i byen Juiz de Fora nord for Rio de Janeiro torsdag da han ble stukket i mageregionen.

Sønnen Flavio Bolsonaro skrev først på Twitter at faren hadde sluppet unna med et overfladisk sår, og at han hadde det bra.

Senere kom imidlertid en ny Twitter-melding, der sønnen skriver at presidentkandidaten har alvorlige skader på leveren, en lunge og en tarm. Videre skriver han at faren har mistet mye blod.

Stukket i magen

Video i sosiale medier viser øyeblikket der presidentkandidaten ble angrepet, mens han satt på skuldrene til sine tilhengere i byen Juiz de Fora.

Bolsonaro vinket til publikum, før han plutselig begynte å klamre seg til magen og rope ut i smerte, før han falt bakover i armene til folk bak seg.

ALVORLIG SKADD: Ifølge sønnen, skal presidentkandidat Jair Bolsonaro, være alvorlig skadd etter knivangrepet torsdag. Foto: Antonio Scorza / AP

Ifølge den brasilianske avisen O Globo, skal han ha hatt på seg en skuddsikker vest, men skaden skal ha skjedd like under vesten.

Mannen som angrep politikeren skal være pågrepet etter å ha blitt kraftig banket opp av Bolsonaros tilhengere.

Bolsonaro ble raskt fraktet til sykehuset Sanda Casa de Misericórdia rundt 12 mil nord for Rio de Janeiro, hvor en talskvinne for sykehuset forteller at han har blitt operert, skriver The Guardian.

Ifølge Reuters, som siterer talspersonen for sykehuset, skal operasjonen ha vært vellykket.

Ligger godt an

Det er valg i Brasil 7. oktober, og Jair Bolsonaro ligger foreløpig på andreplass på meningsmålingene. Den mest populære kandidaten er tidligere president Luiz Inacio Lula da Silva, men ettersom Lula sitter fengslet for korrupsjon, er det tvilsomt om han får lov å stille.

Dermed er Bolsonaro favoritt til å vinne valget.

Jair Bolsonaro har sagt at han ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, og han har uttrykt seg svært kritisk både om homofile og om svarte. Han er tidligere militær og har uttalt seg fordelaktig om militærregimene som styrte Brasil på 1960- og 1970-tallet.