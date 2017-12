Kvinne skal ha bestilt leiemord på nettet – ville betale med bitcoin

Kvinnen er tiltalt for drapsforsøk etter at hun skal ha bestilt et leiemord på en mann via det mørke nettet og betalt for drapet med den digitale valutaen bitcoin, skriver DR.

I tiltalen står det at kvinnen ved bestillingen av leiemorderen brukte en nettside på Tor-nettverket ved navn «Crime Bay by Chechen Mob».

Fakta om «Det mørke nettet» Ekspandér faktaboks Det mørke nettet "Dark Web" er egne nettverk med egne dataservere som er konstruert for å anonymisere brukerne og tjenestene samt vanskeliggjøre lokaliseringen av disse.

Det blir stadig vanligere blant kriminelle å bruke det mørke nettet til å handle narkotika, våpen, falske identitetsdokumenter, kompromitterte kredittkort, stjålne varer, tjenester som "å ødelegge noens liv", hemmeligheter om bedrifter, salg av industrispionasje og seksuelle overgrepsbilder av barn.

Det mørke nettet er ikke søkbart på samme måte som vanlig Internett

Salg og kjøp av tjenester foregår i lukkede forum som er vanskelige å finne og vanskelig å få tilgang til.

Varer og informasjon betales med bitcoin, en digital valuta.

Kilde: Kripos/ Dignatio AS

Hun bad om at det ble brukt lyddemper ved drapet og hun skal ha understreket at det var svært viktig at mannen ble drept ved første forsøk.

Ifølge tiltalen skal kvinnen ha lastet opp navn, boligadresse og bilde av mannen som skulle drepes.

Italiensk politimann

Det påtenkte offeret skal være en italiensk politimann og det var meningen at drapet skulle skje i Italia, skriver BT.

Kvinnen skal ha kommet med en detaljert beskrivelse av hvor leiemorderen skulle stå for å gjennomføre drapet.

Denne drittsekken har ødelagt mitt liv og skadet mange mennesker. Det viktigste er at deres mann ikke feiler. Målet bor i en liten by og like utenfor gatedøren er det en trapp, der en mann lett kan slå ham i hjel og slippe unna uten å bli sett. Jeg er seriøs om dette. Tiltalt kvinne i Danmark / BT.DK

– Denne drittsekken har ødelagt mitt liv og skadet mange mennesker. Det viktigste er at deres mann ikke feiler. Målet bor i en liten by og like utenfor gatedøren er det en trapp, der en mann lett kan slå ham i hjel og slippe unna uten å bli sett. Jeg er seriøs om dette, skal kvinnen ifølge politiet ha skrevet.

Politiet mener at hun overførte 4,1 bitcoin, noe som på det tidspunktet tilsvarte nesten 40.000 norske kroner.

Dansk politi kom på sporet av saken etter en henvendelse fra italiensk politi, som på sin side hadde blitt advart av britisk politi om en forestående forbrytelse.

Risikerer livstid

Selve drapet ble aldri noe av.

Hvis hun blir funnet skyldig risikerer 58-åringen mellom fem år og livstids fengsel.

Påtalemyndigheten har også lagt ned påstand om at hun blir utvist til Italia.

Selv sier kvinnen seg ikke skyldig, opplyser hennes forsvarer, Mie Sønder Koch.

Dom i saken er forventet 15. desember i år