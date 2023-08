I den tidligere franske kolonien, oppkalt etter Vest-Afrikas viktigste elv Niger, er grensene og luftrommet stengt.

Innbyggerne lever under et nasjonalt portforbud.

Landets demokratisk valgte president, Mohamed Bazoum, ble nylig avsatt i et statskupp av en militærjunta.

Over natten ble et av verdens fattigste land kastet ut i enda mer usikkerhet og ustabilitet.

Militærkuppet i Niger Ekspander/minimer faktaboks Den 26. juli ble Nigers demokratiske valgte president Mohamed Bazoum avsatt i et militærkupp av en gruppe som omtaler seg selv som «National Council for Safeguarding of the Country». Kunngjørelsen kom bare timer etter at president var meldt arrestert av sine egne livvakter på presidentkontoret. Juntaen begrunnet kuppet med at landet befinner seg i en vedvarende forverring av sikkerhetssituasjonen, i tillegg til dårlig sosial og økonomisk ledelse. Siden er landets grenser stengt og en nasjonal portforbud er innført. Alle institusjoner er suspendert – de politiske partiene også. Juntaen har i tillegg avsluttet diplomatiske og militære samarbeid med vestlige land. Kuppmakerne har siden utropt tidligere finansminister Ali Mahaman Lamine Zeine som ny statsminister. Militærkuppet er møtt med fordømmelse fra blant annet FN, USA og flere afrikanske land.

Samtidig frykter USA at Wagnergruppen kan utnytte situasjonen. For Niger er rikt på mineraler og naturresurser, som uran.

Trenger lojale allierte

– Hvis Wagner får en avtale inn i Niger, er det et pluss for dem og Russland. Jo flere land Russland kan vippe vekk fra å være vestlige allierte, jo bedre for dem, sier Morten Bøås, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til NRK.

Enn så lenge finnes det ikke indikasjoner på at Wagner-soldater allerede er på plass i Niger.

Men militærjuntaen er avhengige av venner som Wagnergruppen av to årsaker, forklarer Bøås:

Det ene er regimesikkerhet. Wagner kan potensielt fungere som en alliert som ikke har interesse av å kaste dem fra tronen, og beskytter juntaen mot motkupp.

Det andre er at tomrommet etter Frankrike må fylles på et vis. Vi kommer tilbake til dette.

KUPP: På riksdekkende TV kunngjorde oberst-major Amadou Abdramane at en delegasjon av militæret hadde avsatt Nigers president i et militærkupp. Foto: AP

Truer med militærmakt

Sist uke fikk kuppmakerne i Niger et ultimatum av medlemslandene i samarbeidsorganisasjonen Ecowas:

Sett inn igjen president Bazoum, eller risiker at Ecowas-landene går inn i Niger med militære styrker. Kuppmakerne fikk én uke til å bestemme seg.

Samtidig reiste en delegasjon fra gruppen til Niger for å forhandle med juntaen. Både toppsjefen i Ecowas og Nigerias tidligere president var med.

Men turen ble kort. Delegasjonen reiste hjem igjen samme dag som de kom, uten å ha møtt lederen for juntaen.

NIAMEY: Samme dag som Ecowas' frist gikk ut, markerte støttespillere av militærjuntaen seg i hovedstaden i Niger. Foto: AFP

Fristen for Ecowas' ultimatum gikk ut sist søndag, og Mohamed Bazoum sitter fortsatt arrestert. Juntaen har ignorert kravet.

Torsdag møttes medlemslandene i Ecowas i Nigerias hovedstad Abuja for å diskutere situasjonen i Niger. I åpningstalen sin talte president Bola Tinubu for å prioritere diplomati og forhandlinger.

Bruk av militær makt ble ikke nevnt før deltakerne gikk inn i det lukkede møtet.

Hjelp fra Wagner?

I mellomtiden skal kuppmakerne ha rukket ut en hånd til leiesoldatene i Wagnergruppen.

En av kupplederne, Salifou Mody, besøkte Mali forrige uke, der han skal ha møtt representanter fra Wagner og bedt om hjelp, skriver AP.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin har rost kuppmakerne og tilbudt sine tjenester i en lydmelding på meldingstjenesten Telegram.

– Det som skjedde i Niger er ikke noe annet enn folkets kamp mot kolonimaktene. (…) I dag får de i praksis sin uavhengighet, sa Prigozjin.

MASKER: På gatene i St. Petersburg selges ansiktsmasker av den russiske presidenten Vladimir Putin og eieren av det private militærselskapet Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin. Foto: AP

Men hva kan Russland og Wagnergruppen tjene på å involvere seg i Niger?

For Russland og Putin handler det om innflytelse og global makt. For Wagner er det forretningsinteresse og pengene som rår, ifølge Morten Bøås.

– Hele modellen til Wagner er bygget på å få slike sikkerhetsoppdrag. Så bruker de også disse situasjonene som en inngangsport for å skaffe adgang til mineralressurser og andre forretningsmuligheter, forklarer Nupi-forskeren.

STANSET: Wagners militære deltakelse i Ukraina er stanset etter at gruppen gikk mot Moskva i juni. Foto: AFP

Hvis militærjuntaen i Niger blir sittende, trenger de eksterne allierte. Da er Wagner og Russland de mest aktuelle aktørene i dag, mener Bøås.

– Død, ødeleggelse og utnyttelse

Det hvite hus uttalte tidlig at det ikke finnes noe tegn til at Russland stod bak kuppet.

Likevel holdt ikke USAs utenriksminister Antony Blinken igjen da han snakket med BBC om situasjonen i Niger denne uken.

– Hvor enn Wagnergruppen har gått, har død, ødeleggelse og utnyttelse fulgt med, sa han i intervjuet.

Det er ikke nødvendigvis alle i Niger enige i. Mange av dem ser mot Russland og Wagner med håp, forteller Morten Bøås.

– Putin og Russland har blitt et motstandssymbol. Frankrike og Vesten er blitt et symbol på alt som er vondt og dårlig, sier Bøås.

For å forstå hvorfor det er slik, må vi se tilbake i tid.

Frankrike i Niger

Sahel-beltet i Afrika strekker seg fra Atlanterhavet og Mauritania i vest, til Rødehavet og Eritrea i øst.

Landene i Sahel har i lang tid slitt med jihadister, uro, opprør og vold.

Selv om hjelpeorganisasjoner og FNs fredsbevarende styrker har vært til stede i regionen i over 10 år, har terroren og spenningene bare økt.

Særlig Frankrike har engasjert seg i kampen mot vold og uro i regionen.

SAHEL: Flyktninghjelpen kaller Sahel for «verdens mest konfliktfylte og neglisjerte region». Foto: Flyktninghjelpen

Så skjedde to statskupp: et i Burkina Faso og et i Mali. To land som i dag ledes av militærjuntaer.

I Mali fikk Frankrike og FNs fredsbevarende styrker beskjed om å forlate landet. Etter at Frankrike trakk seg ut i 2021, flyttet de store deler av operasjonen sin til Niger.

De siste årene har mellom 1000–1500 franske soldater vært utplassert i Niger for å bekjempe opprørsgrupper som er knyttet til Al Qaida og IS.

Også USA har hatt en stor militærbase i landet.

NIGER: En fransk soldat i Niger. Foto: AFP

Der fortsatte de kampen mot terror – side om side – Niger og Vesten. Men denne kampen er lokalt blitt oppfattet som skuffende og mislykket, forteller Morten Bøås.

– Frankrike har ikke klart å slå ned på opprørerne. Det skulle være et kortvarig engasjement, men de ble sittende fast i endeløse konflikter istedenfor å ordne opp, sier han.

Misnøyen med Frankrike kan forklare hvorfor folk i Niger nå ser mot Russland.

Wagner i Sahel

Folk flest kjenner Wagnergruppen best fra krigen i Ukraina, men de har operert i skyggene lenge før Russlands fullskala-invasjon i fjor. Særlig i Afrika og Midtøsten.

Wagner har leiesoldater i en rekke afrikanske land og tar ofte betalt i form av rettigheter til gruvedrift og handel med mineraler og tømmer.

Foruten Mali er de blant annet til stede i Den sentralafrikanske republikk, Sudan, Libya, Mosambik, Guinea Bissau og Angola.

I dagene etter kuppet i Niger, feiret tilhengere av kuppmakerne med russiske flagg og portretter av Putin i hovedstadens gater.

Bilder av unge afrikanere som veiver med russiske flagg har dukket opp flere steder de siste årene.

Russland jobber på spreng for å øke sin innflytelse i regionen, og de diplomatiske forbindelsene til afrikanske land i Sahelregionen forsterkes.

Et av deres viktigste virkemidler i dette arbeidet, er Wagnergruppen.

Bildet viser tilhengere av kaptein Ibrahim Traore, som tok makten i Burkina Faso i et militærkupp, med russisk flagg i gatene i Ouagadougou. Maliere demonstrerer mot Frankrike og til støtte for Russland på 60-årsdagen for Republikken Malis uavhengighet, i Bamako 22. september 2020. Støttespillere av juntaen som har gjennomført militærkuppet i Niger veivet med russiske flagg i landets hovedstad. Dette bildet fra det franske militæret viser tre russiske leiesoldater, antatt å tilhøre Wagner-gruppen, i Mali.

Det er ikke tilfeldig, ifølge Morten Bøås. Wagnergruppen har lagt ned mye arbeid for å oppnå denne statusen i Sahelregionen, særlig gjennom sosiale medier.

Jo mer misnøyen med Vesten har økt i regionen, jo mer har Wagner utnyttet kommunikasjonskanaler på internett.

– Her har Wagner vært gode på å se stemningsbølgen og utnytte den, sier Bøås.

Siden kuppet har omfanget av russisk propaganda økt i Niger. Men det er uklart hvem som står bak og hvor organisert det er.

– Kan Wagner lykkes der Frankrike mislykkes?

– Nei, det er vanskelig å tenke seg. Hvis dette russiske engasjementet varer ved, og vi kunne reist fem år frem i tid, skal vi ikke se vekk fra at vi hadde sett anti-russiske demonstrasjoner, sier Bøås.