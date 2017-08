Ku Klux Klan-leder til nyhetsanker: – Vi skal brenne deg

Situasjonen oppstod da nyhetsankeret Ilia Calderón fra den spanske nyhetskanalen Univision gjorde et intervju hjemme hos KKK-lederen Chris Barker i North Carolina.

Calderón er immigrant fra Colombia, og på et tidspunkt i intervjuet ville Barker vite hvorfor hun ikke reiser tilbake til Colombia.

– Vil du jage meg ut, spør Calderón.

– Vi skal brenne deg, svarer Barker.

Kona til Barker, Amanda Barker, understreker at mannen ikke mener dette bokstavelig, hvorpå han korrigerer henne og sier at han absolutt mener det bokstavelig.

– Du sitter jo på eiendommen min nå, sier han.

Ingen fargede på besøk på over 20 år

Ifølge CNN skal Barker ha blitt provosert da han fikk vite at det var en farget kvinne som skulle intervjue ham.

– Du vil alltid være meg underlegen, uttalte han også i løpet av intervjuet.

Ifølge Calderón var intervjuet nøye planlagt, og TV-kanalen hadde inngått en avtale med ekteparet Barker for flere måneder siden. Barker fikk også vite at det var en person med innvandrerbakgrunn som skulle gjennomføre intervjuet, men at han hadde forventet at personen var lysere i huden, sier Calderón til The Washington Post.

Barker kom med flere nedsettende kommentarer, og utbrøt at det aldri i løpet av de siste 20 årene har vært en farget person på eiendommen.

– Vi slipper dem ikke inn her. Vi vil ikke ha dem her. I mine øyne er du en kjøter, sier han til Calderón i intervjuet.

– Høyreekstreme føler seg sett og hørt

Utdrag fra reportasjen, som også inneholder bilder av Barker og flere Ku Klux Klan-medlemmer som danner ring rundt et brennende kors, har hatt 5,5 millioner visninger på Youtube. Saken kommer i kjølvannet av opptøyene i Charlottesville, der en kvinnelig motdemonstrant ble kjørt ned og drept av en nazisympatisør.

I en tale i Arizona natt til onsdag, forsvarte president Donald Trump igjen at han først nølte med å fordømme angrepene fra høyreekstreme i Charlottesville.

Forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Cathrine Moe Thorleifsson, mener dette er et av flere eksempler på at mange føler at Donald Trump har skapt en moralsk likevekt for folk med høyreekstreme meninger.

Cathrine Moe Thorleifsson mener Trump har bidratt til å oppildne høyreekstreme. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det er liten tvil om at høyreekstreme føler seg sett og hørt av presidenten, og at dette oppildner dem, sier Thorleifsson.

Hun understreker at ekstreme grupper som Ku Klux Klan med noen tusen medlemmer er marginale, men at slike grupper nå får mye oppmerksomhet på grunn av Trump.

Også ultranasjonalistiske og konspiratoriske nettsider og radiostasjoner, som blant annet mener at «main stream media» skjuler sannheten om det som skjedde i Charlottesville, har fått et oppsving. De har millioner av lesere og lyttere, påpeker Thorleifsson.