– Jeg tar sterk avstand fra nynazister, de som ønsker hvitt overherredømme og Ku Klux Klan.

– Det er mediene som har gitt hatgrupper en plattform etter det som skjedde i Charlottesville, sa USAs president i natt.

Trump gir tommel opp til støttespillere. Foto: Ralph Freso / AFP

I 45 minutter beskrev han seg selv som et offer etter kritikken han har fått for ikke å ta klar nok avstand fra høyreekstreme grupper etter det som skjedde i Charlottesville forrige helg. Han kalte New York Times fake news og sa at CNN "suger".

Deretter kom han med harde angrep på politikerne i sitt eget parti og lovet å bygge grensegjerdet mot Mexico som er viktig for mange av dem som var i salen.

Tåregass mot demonstranter

Flere tusen mennesker demonstrerte utenfor arenaen i Phoenix, og kort tid etter at talen var ferdig var det tåregass og pepperspray i gatene utenfor.

Demonstranter under folkemøtet i Arizona. Foto: SANDY HUFFAKER / Reuters

Trump åpnet talen sin, slik han ofte gjør, med å beskrive hvor stor folkemengden inne i salen var og ved å si at et ubetydelig antall mennesker demonstrerte på utsiden.

Tonen i talen hans en helt annen enn da han i går talte til amerikanske soldater om styrkeopptrapping i Afghanistan.

Truer med «shutdown» for å bygge muren mot Mexico.

–Vi skal bygge muren mot Mexico om vi så må stenge statsapparatet for å få det til, sa Trump.

Han beskyldte kongressflertallet i sitt eget parti for ikke å prioritere sakene velgerne var mest opptatte av i november.

Med trusselen om å stenge statsapparatet, lover han kamp mot sine partifeller i kongressen når de kommer tilbake fra ferie i september dersom de ikke vil sette av penger til grensegjerdet.

Da må de øke gjeldstaket som gjør det mulig for den amerikanske staten å låne mer penger. Dersom striden mellom Trump og republikanerne blir fastlåst, kan den ende med såkalt government shutdowm; at det føderale statsapparatet slipper opp for penger og må permittere ansatte til politikerne igjen har vedtatt nye bevilgninger.

USAs tidligere etterretningssjef: – Svært urovekkende

– Det vi har sett i kveld er en oppsiktsvekkende serie av løgner fra USAs president, sier den republikanske strategen Rick Wilson til CNN.

TV-selskapet fikk det glatte lag av presidenten under talen mens mer høyrelente FoxNews fikk skryt.

Wilson fulgte opp med å si at Trump i natt viste hvorfor han er uskikket til å være USAs president.

Tidligere etteretningssjef James Clapper. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Også James Clapper, som var sjef for USAs etterretning mens Obama var president, er nå kommentator hos CNN.

–Det vi har sett ikveld er svært urovekkende. Dette oppførselen, splittelsen. Hvor lenge må dette landet holde ut i dette marerittet, sier Clapper til TV-kanalen.

Senatsleder usikker på om Trump-administrasjonen overlever

Like før Trump gikk på talerstolen brakte New York Times en sak om at Senatets leder Mitch McConnell privat skal ha sagt at han er usikker på om Trump kan klare å redde sin egen administrasjon.

Etter at Trump kom med flere harde angrep på McConnell tidligere i august har de to ikke snakket sammen på to uker ifølge avisen.

Trump kritiserte flere av sine republikanske kolleger i natt.

Spesielt de to Republikanske senatoreren fra Arizona som ikke var til stede.

Senatorene John McCain og Jeff Flake er blant de argeste kritikerne av presidenten i eget parti.

McCain stemte mot å Republikanernes forslag til helsereform og sørget for at den ikke ble vedtatt.

Flake har nettopp skrevet en bok der han kommer med hard kritikk av presidenten