Kroatias konservative HDZ-parti blir største parti

På førehand var det varsla hard konkurranse mellom sitjande statsminister Andrej Plenkovics konservative HDZ, og den sosialdemokratiske koalisjonen Omstart.

Etter at nesten 90 prosent av stemmene var talt opp natt til måndag, ligg det an til at HDZ får 68 mandat i nasjonalforsamlinga, medan sosialdemokratane får 42.

På tredje plass følgjer den høyrenasjonalistiske Fedrelandsbevegelsen til den populære folkesongaren Miroslav Skoro med 15 sete.

– Sigeren vår er ikkje berre fantastisk, han forpliktar òg, sa Plenkovic.

Nasjonalforsamlinga har 151 medlemmer, og det blir kravd eit fleirtal på 76 for å danne regjering.

Valet finn stad samtidig som Kroatia er på veg mot den verste økonomiske krisa si på fleire tiår som følgje av effekten til koronapandemien på turistsektoren.

Kroatias bruttonasjonalprodukt blir venta å søkke med inntil 10 prosent.

Kan bli høyrevridning

HDZ' siger er såpass overbevisande at den moderate og EU-vennlige Plencovic truleg slepp å gå inn i ein omstridd allianse med det nye nasjonalistiske partiet Fedrelandsbevegelsen.

To mindre parti, det nye grøne partiet Vi kan og Broen, ligg an til å få høvesvis sju og ni plassar i nasjonalforsamlinga. Det er dessutan åtte medlemmer av nasjonalforsamlinga frå etniske minoritetar.

Skoro vart i valkampen kritisert for å bele til ein veksande nostalgi for Kroatias pro-nazistiske fortid. Og dessutan for migrantfiendtlige og sexistiske kommentarar.

Han kan ha lokka til seg tidlegare HDZ-velgere som er skuffa over Plenkovics moderate linje.

Kjempesmell

Valet er ein kjempesmell for den sosialdemokratiske koalisjonen Omstart. Det var på førehand anteke at dei ville gå av med ein knapp valsiger.

Omstart blir leidd av nykommaren Davor Bernadic, som tok over då den tidlegare leiaren av partiet vart valt til president i desember i fjor.

I valkampen skulda han HDZ-regjeringen for fleire tilfelle av korrupsjon og for å ha sett befolkninga i fare ved å arrangere val midt under pandemien.

Etter valet gratulerte han Plenkovic og varsla at han trekker seg som leiar for SDP.

Vellykka handtering

Då regjeringa kunngjorde val i mai, håpa HDZ å tene på ei vellykka handtering av pandemien. Då var det berre registrert 2.800 tilfelle og 100 dødsfall i eit land med 4,2 millionar innbyggjarar.

Den siste tida har likevel smittetala auka igjen.

Då kroatane gjekk til valurnene søndag, måtte dei ha på seg munnbind. Dei måtte òg bli spraya med desinfiserande middel ved tilkomme til vallokala.