Kroatia rammet av kraftig jordskjelv

Petrinjas ordfører Darinko Dumbovic sier til nettavisen 24sata.hr at flere er døde i byen Petrija, deriblant et barn.

– Folk har panikk. De leter etter venner og slektninger, sier ordføreren.

Han sier sier at halve byen har rast sammen, og ber nå om at hjelp blir sendt til byen snarest.

– Dette er forferdelig. Det er døde, det er skadde. Vi så at et barn døde på torget i byen. Sentrum er helt ødelagt, sier en ingeniør som er på stedet for å vurdere skadene.

Røde Kors: Svært alvorlig

Røde Kors sier situasjonen i Kroatia er veldig alvorlig. Omkring 6 millioner mennesker bor i området der skjelvet kunne kjennes, river European-Mediterranean Seismological Centre.

I Petrinja har lokale innbyggere klart å berge ut et barn etter at et hus raste sammen over bilen det befant seg i.

– Vi klarte å få ut et barn som var i bilen da alt raste sammen. Eieren er inne i bilen, men han gir ikke lyd fra seg, sier en ung mann til TV-kanalen N1, ifølge Index.

– Det er en vanskelig situasjon nå. Jeg hørte at en barnehage raste sammen, men det var ikke barn der. Vi vet ikke om noen er døde, sier en annen mann til kanalen.

Sammenraste bygninger i Sisak i Kroatia. Foto: AP

Store materielle skader

Jordskjelvet rammet Kroatia tirsdag, og hadde en styrke på 6,3. Det rapporteres at flere skal være skadet. Samtidig er de materielle ødeleggelsene omfattende.

Skjelvet rammet 46 kilometer sørøst for Zagreb, ifølge Det europeiske seismologiske senteret. Det samme området ble rammet av et skjelv som målte 5,2 mandag.

Det er særlig byen Petrinja som er rammet. Bilder av et bygg som har kollapset over en bil vises i lokale medier. Videoer viser også brannmannskap som forsøker å grave ut en bil fra under et sammenrast hus. En mann skal ha vært i den aktuelle bilen.



Jordskjelvet kunne kjennes gjennom hele landet og også i nabolandene Serbia og Bosnia.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Meldinger om skjelvet kommer inn fra Vukovar helt i nordøst, til Split i sør. Det skal ha vart i 30 sekunder og ble etterfulgt av et mindre etterskjelv.

Politiet i Kroatia oppfordrer folk til å holde seg utendørs:

– Vi ber landets borgere om å komme seg ut og vekk fra bygninger som kan rase sammen, dersom de har mulighet. Folk som bor høyt oppe bør finne en bærevegg, oppfordrer kroatisk politi.