– Raste stein og mur på alle kanter på soverommet

– Det raste stein og mur rundt oss på alle kanter på soverommet, så det var bare var å komme seg ut. Så vi tok på oss det vi hadde av klær, og så at det raste ned mur på alle kanter i hele leiligheten, forteller Astrid Versto til NRK på telefon fra Zagreb.

Versto er tidligere ambassadør i landet, men er nå tilbake for å jobbe som EU-råd i forbindelse med at Kroatia har formannskapet i EU.

Jordskjelvet rammet et stort område nord for hovedstaden Zagreb klokken 6.23 søndag morgen. Styrken ble målt til 5,3.

Skjelvets episenter var 7 kilometer nord for hovedstaden Zagreb, rundt 10 kilometer under bakken. Det opplyser det europeiske seismologiske instituttet (EMSC).

En 15 år gammel gutt er kritisk skadd etter skjelvet og flere andre har også fått skader, melder nyhetsbyrået Reuters.

I tillegg er det store materielle ødeleggelser.

Fikk ikke opp døra

Versto leier en leilighet i tredje etasje i sentrum av byen sammen med mannen, den tidligere NRK og TV2-profilen Terje Svabø.

Da de prøvde å komme seg ut av leiligheten, fikk de ikke opp døra.

Flere biler er totalskadet etter at flere bygninger raste sammen i Zagreb. Foto: Damir Sencar / AFP

– Det hadde rast mur i gangen utenfor døra. Vi visste at det viktigste var ikke å få panikk. Etter hvert klarte vi å få opp døra og komme oss ut på fortauet, forteller Versto.

– Løp ut i tøflene

Litt nord for sentrum, opplevde også et annet norsk ektepar jordskjelvet som en traumatisk opplevelse.

– Huset ristet fryktelig. Det kom et forferdelig brak og det ramlet ting fra hyllene og glass ble knust, forteller Bjørner Christensen fra Trondheim.

Han og kona Inger Lise er pensjonister og har leid et hus nord i byen i flere måneder.

– Vi kom oss ut i tøflene og tråkket over glass og fikk tatt med oss passene i tilfelle, sier Christensen.

– Hvordan opplevde dere det?

– Det var en sjokkopplevelse. Jeg tar sjelden til tårene. Men da jeg skulle inn i huset etterpå og hente medisin, måtte jeg ta til tårene. Det var grusomt, forteller Christensen.

De er fortsatt redde og skjelvne og sitter i bilen, når NRK snakker med dem. De tør foreløpig ikke å gå inn i leiligheten igjen.

Bjørner og Inger Lise Christensen ble rammet av jordskjelvet i Zagreb og tør foreløpig ikke å gå inn i leiligheten igjen. Foto: Privat

Ødelagt katedral

Zagrebs ikoniske katedral ble ødelagt av jordskjelvet. Det ene av to spir kollapset. Katedralen var blitt gjenoppbygd etter at den raste sammen i et jordskjelv i 1880.

Jordskjelvet kunne merkes i flere naboland rundt Kroatia. Her er en bil totalskadd. Foto: Damir Sencar / AFP

Strømforsyningen i byen forsvant midlertidig, og flere sykehus ble evakuert. Det ble også meldt om flere branner.

Krotia er også rammet av koronapandemien. Hotellene i hovedstaden er stengt og myndighetene advarte folk som løp ut fra hjemmene sine om å huske på å holde avstand til hverandre for å redusere risikoen smitte.

Skjelvet kunne merkes også i naboland. Minst to etterskjelv ble registrert etterpå.

Ekteparet Versto og Svabø dro direkte til boligen til ambassadør Haakon Blankenborg etter at de kom seg ut av leiligheten. Versto forteller at de er uskadde, men at den ubehagelige opplevelsen sitter hardt i.

– Vi opplevde det som veldig skremmende, men vi klarte å beholde roen, for det viktigste var å komme seg ut. Men vi er fortsatt skjelvne, forteller Versto.