Kristersson om terrorplan mot Riksdagen:– Svært alvorlig

Ifølge den tyske avisen skal to mennene ha planlagt å angripe med skytevåpen mot politi og andre som befant seg i områder rundt den svenske Riksdagen.

De føderale myndighetene opplyser at de to mistenkte skal være tilhengere av terrororganisasjonen «Islamsk stat Khorasan-provinsen» (IS-K).

Angrepet var ment å være et svar på en rekke koranbrenninger som fant sted i Sverige i fjor.

Irakiske Salwan Momika demonstrerte utenfor en moské i Stockholm der han blant annet brenner koranen. Foto: Stefan Jerrevång/TT / NTB

Svensk politi samarbeider med Tyskland

– Det er svært alvorlig informasjon som nå kommer fra Tyskland, sier Sveriges statsminister Ulf Kristersson til SVT.

Han sier videre at den svenske sikkerhetstjenesten Säpo er i kontakt med tyske myndigheter for å bli informert om hva det er som var planlagt.

Kristersson peker på trusselnivået har vært høy den siste perioden.

– Det er en grunn til at sikkerhetspolitiet hevet trusselnivået i sommer. Det er jo fordi at man ville tydeliggjøre risikoen for terrorhandlinger, sier han og avslutter med at han er glad for at tysk politi fanget dette opp.

Sverige har hevet trusselnivået for terror flere ganger siden sommeren etter at en rekke koranbrenninger fant sted i landet.

Prøvd å skaffe seg våpen

IS-K er en undergruppe av terrorgruppa IS, Den islamske staten. Mens IS har base i Syria og Irak, opererer IS-K hovedsakelig i Afghanistan og områdene rundt.

De to mistenkte, en 23-åring og en 30-åring skal være afghanske statsborgere.

Pågripelsen skjedde i den tyske delstaten Thüringen, melder avisen Der Spiegel og nyhetsbyrået DPA.

Ifølge en talsperson for påtalemyndigheten skal de to ha mottatt instrukser og ha gjort konkrete forberedelser til det planlagte angrepet.

De skal også ha undersøkt de lokale forholdene rundt det mulige angrepsområdet på internett, samt forsøkt flere ganger uten hell å skaffe våpen.

Tysk politi har tidligere advart mot IS-K. Ifølge tysk politi skal terrorgruppen være aktiv på internett og prøver å rekruttere blant unge muslimer i landet. Bildet er fra 2019 da tysk politi trente på å forsvare mot et terrorangrep. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Har advart tidligere

De tyske sikkerhetsmyndighetene har lenge advart om IS-K.

Terrorgruppen har i flere tilfeller forsøkt å mobilisere støtte blant unge menn i Tyskland, og oppfordret dem til å utføre angrep mot «vantro» eller politifolk.

Ifølge tysk politi skal terrorgruppen være aktiv på internett og prøver å rekruttere blant unge muslimer i landet.

En celle med islamister fra Tadsjikistan, Kirgisistan og Turkmenistan ble arrestert i Tyskland i juli 2023. De skal blant annet ha vært i kontakt med ledelsen i IS-. K.

Ifølge rettsdokumenter, som Der Spiegel skal ha fått tilgang til, skal de ha planlagt angrep på jøder i Tyskland, og en liberal moske i Berlin.

I Libanon svarte de på koranbrenningene i Sverige i slutten av juli 2023 med å brenne det svenske flagget. Foto: Bilal Hussein / AP

Demonstrasjoner mot koranbrenning

Koranbrenningene som fant sted i Sverige vekket sterke reaksjoner blant muslimer, spesielt i Midtøsten.

Koranbrenningene i Sverige førte i august til at terrorgruppen Al Qaida oppfordret til terror mot landet, og at Sverige hevet trusselnivået til det nest høyeste.

Flere hundre demonstranter stormet også den svenske ambassaden i Bagdad i forkant av en varslet koranbrenning i Stockholm.

Iraks statsminister ga også beskjed til Sverige om at han vil kutte diplomatiske bånd til landet dersom Koranen ble brent igjen.