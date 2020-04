Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

1.000 britiske pund, eller litt over 13.000 norske kroner. Det var målet Tom Moore satte seg før 100-årsdagen i slutten av april.

Han skulle samle inn penger til det britiske helsevesenet (NHS), ved å gå hundre runder frem og tilbake i hagen sin.

Moore har gått i flere etapper, og innsamlingen har vakt stor oppmerksomhet både i Storbritannia og i resten av verden.

Torsdag formiddag ble utfordringen gjennomført. Da hadde krigsveteranen samlet inn over 160 millioner kroner.

– Det er fantastisk for våre leger og sykepleiere ved frontlinjen, sier Moore.

HYLLES: Tom Moore har gått frem og tilbake i hagen sin til inntekt for det britiske helsevesenet. Foto: Joe Giddens / AP

Ville takke for hjelpen han selv har fått

Rundt 170.000 personer fra land over hele verden har gitt penger til innsamlingen, ifølge BBC.

Moore startet innsamlingsaksjonen fordi han ville takke for hjelpen han fikk da han ble behandlet for kreft, og etter at han brakk hofta.

– Jeg er så glad for det, og jeg håper det fortsetter. Hjelpen jeg fikk av disse legene og sykepleierne var fantastisk. Og de er hyggelige også, sier Moore til Reuters.

«Kaptein Tom», som han også er kjent som, fullførte rundene i hagen ved hjelp av en gåstol.

SAMLET INN ENORM PENGESUM: Soldater fra den britiske hæren stod æresvakt da Moore fullførte hundre runder i hagen sin i Bedfordshire, torsdag 16. april. Foto: Joe Giddens / AP

Skal fortsette å gå

Så langt er over 13.000 personer døde som følge av koronaviruset i Storbritannia, ifølge britiske helsemyndigheter.

– Moore er et lysglimt i en mørk krise, og en inspirasjon for oss alle, sier helseminister Matt Hanckock om krigsveteranen.

Moore har mottatt mange takkemeldinger fra helsearbeidere, kjente sportsutøvere og politikere.

Krigsveteranen sier han vil fortsette å gå for det britiske helsevesenet, og håper å rekke hundre runder til før bursdagen 30. april.

PENSJONERT KAPTEIN: Tom Moore var utstasjonert i India og Myanmar under andre verdenskrig. Foto: Maytrix Group / Reuters

– For alle menneskene som synes det er vanskelig for øyeblikket: Solen vil skinne på deg igjen og skyene vil forsvinne, sier Moore til Reuters.

– Vi vil komme oss gjennom dette.