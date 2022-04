Krigsskipet «Moskva» har sunket

Ukrainske myndigheter hevdet at skipet var sunket i Svartehavet, mens både Russland og USA har avvist dette frem til nå.

Ukraina hevder at det russiske flaggskipet ble truffet av to ukrainske missiler, men dette benekter ledelsen i Kreml.

– Under tauing av Moskva til havn, mistet skipet stabiliteten på grunn av skader på skroget det fikk under brannen fra detonasjonen av ammunisjonen. Skipet sank i stormfull sjø, heter det i en melding gjengitt av det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Et mannskap på rundt 500 personer ble evakuert, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.

USA: – Ikke sikre

Det amerikanske forsvarsdepartementet (Pentagon) kunne ikke bekrefte Ukrainas påstander om at det ble truffet av missiler tidligere i dag.

– Vi er ikke helt sikre på hva som skjedde. Vår vurdering er at det skjedde en eksplosjon, minst en eksplosjon på skipet, en ganske stor en også. Den forårsaket omfattende skader på skipet, sa Pentagon-talsmann John Kirby til CNN.

– Vår vurdering er også at skipet kan fortsette og at det gjør det. Det ser nå ut til å være på vei østover. VI antar at det legger til kai i Sevastopol for reparasjoner, sa Kirby.

Ukraina hevder den russiske krysseren Moskva ble truffet av ukrainske missiler. Russland har bekreftet at det var en kraftig brann om bord og at ammunisjon har eksplodert, men sier årsaken til at det begynte å brenne er ukjent. Foto: AP

Truffet av to missiler

Ifølge guvernøren i Odesa-regionen ble «Moskva» truffet av to ukrainske missiler sent onsdag kveld, skriver The Guardian.

– Neptun-missiler som vokter over Svartehavet, forårsaket store skader på det russiske skipet. Lenge leve Ukraina, skrev Odesa-guvernør Maksym Martsjenko på meldingstjenesten Telegram.

Sørkommandoen til det ukrainske militæret bekrefter torsdag formiddag at de avfyrte Neptun-missiler mot krigsskipet. Missilene skal ha forårsaket store skader, som har ført til at skipet har startet å synke.

Russiske redningsfartøy skal ha hatt vanskeligheter med å komme til unnsetning på grunn av brann og ammunisjon som eksploderte om bord og dårlige værforhold, opplyser militærkommandoen på Facebook.

Avviser at skipet har sunket

Russiske myndigheter bekreftet tidligere torsdag at noe var hendt, men at årsaken var ukjent.

– Ammunisjonslagre om bord på det kjente krigsskipet «Moskva» har detonert som følge av en brann, het det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet til det russiske nyhetsbyrået Interfax onsdag.

Forsvarsdepartementet bekrefter at skipet har fått store skader. Mannskapet som var om bord ble evakuert til andre militærskip i Svartehavet, ifølge uttalelsen som Reuters gjengir.

Like før klokken 12 torsdag formiddag kom departementet med en oppdatering om at det ikke lenger er åpne flammer og eksplosjonene er over. Departementet hevder også at hovedvåpen-systemene skal være intakte og at skipet er flytende.

Videre heter det at det jobbes med å fastslå hvorfor brannen brøt ut.

Krysseren «Moskva» avbildet ved basen til Svartehavsflåten i Sevastopol på den annekterte Krim-halvøya 7. april. Foto: AP

Beskrives som flaggskip

«Moskva» er en missilkrysser, og beskrives som flaggskipet i den russiske Svartehavsflåten.

Skipet ble tatt i bruk av den sovjetiske marinen i 1983 og er utstyrt med 16 mellomdistanse kryssermissiler, som har en rekkevidde på minst 700 km, i tillegg til ulike ubåtminer og torpedoer, ifølge Reuters. Det skal ha et mannskap på 510 personer.

«Moskva» ble bygget av Verft 61 i Mykolajiv, som ligger sør i Ukraina. Krigsskipet har normalt sin base i Sevastopol, havnebyen på Krim-halvøya som Russland annekterte i 2014.

Den russiske marinen har to andre skip av samme type som «Moskva», som tilhører Stillehavsflåten og Nordflåten.

INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK (Oppdatert 13.04.2022)

Flytende eller sunket?

Oleksij Arestovytsj, som er rådgiver til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, skrev fredag morgen i en oppdatering på Facebook at det russiske skipet har sunket.

Det samme melder Pravda Gerashchenko, rådgiver til den ukrainske innenriksministeren, gjennom meldingstjenesten Telegram.

I oppdateringen fra det russiske forsvarsdepartementet heter det at skipet fortsatt flyter og at det vil bli tauet til havn.

«Moskva» er det andre større krigsskipet som ukrainske styrker eventuelt har ødelagt.

Det ukrainske militæret hevdet i slutten av mars at de hadde truffet landsfartøyet «Orsk», som befant seg i Azovhavet.

På Slangeøya i Svartehavet, der kommandøren på «Moskva» forsøkte å få de ukrainske soldatene til å overgi seg, lå en ukrainsk militærbase. Foto: Den ukrainske marinen

Ba skipet «dra til helvete»

«Moskva» ble tidligere omtalt i krigen da det ba ukrainske styrker som forsvarte Slangeøya i Svartehavet om å overgi seg.

– Dette er et russisk krigsskip. Jeg foreslår at dere legger ned våpnene og overgir dere for å unngå blodsutgytelse og unødvendige ofre. I motsatt fall vil dere bli bombet, lød ordren fra den russiske kommandøren.

Den ukrainske soldaten Roman Gribov hadde følgende svar:

– Til det russiske marinefartøyet: Dra til helvete, sa Gribov og viste fingeren til hilsen.

Opptaket av hendelsen gikk verden rundt og utsagnet ble raskt et symbol på den ukrainske forsvarsviljen. Gateskilt i områder der russiske styrker angriper har fått påskriften «Til helvete» og fingeren er trykket på T-skjorter og plakater.

For to dager siden kom et frimerke med motiv av Gribov og krigsskipet.

Av de 13 soldatene på Slangeøya ble noen drept, andre tatt til fange da russerne angrep 24. februar. De som ble tatt i live ble senere byttet mot russiske krigsfanger.

Gribov, som var en av dem som ble utvekslet, har siden mottatt en militær utmerkelse.

Hendelsen utenfor Slangeøya har blitt motiv på et nytt ukrainsk frimerke. Foto: faksimile / Twitter

USA gir nye 800 millioner dollar til Ukraina

USAs president Joe Biden kunngjorde onsdag at de gir Ukraina ytterligere 800 millioner dollar i militærhjelp, melder Reuters.

Det inkluderer blant annet helikoptre, pansrede kjøretøy, «kamikaze-droner» og artillerikanoner som kan avfyres med lang rekkevidde.

– Vi kan ikke hvile nå. Jeg har forsikret president Zelenskyj at det amerikanske folket vil fortsette å stå sammen med folket i Ukraina og deres kamp for frihet, skriver president Biden.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uttrykte i sin kveldstale takknemlighet til president Biden, etter lovnaden om mer militært utstyr.

Han sa også at dersom Russland ikke klarer å jobbe mot en fredsavtale bør de ut av det internasjonale samfunnet for alltid, skriver BBC.

