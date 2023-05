Krigsskip i Oslo: – Hadde det ikkje vore for Russland, ville det neppe vore her

Det amerikanske krigsskipet segla i dag inn Oslofjorden, til fleire hundre tilskodarar på kaia. Det er flyforbod over området, og publikum må halde 500 meter avstand. Skipet skal ligge der i fire dagar, før det reiser vidare.

Eit mannskap på over 4500 skal øve saman med norsk forsvar.

Men kvifor har den amerikanske marinen valt akkurat Noreg?

– Hadde det ikkje vore for Russland, ville dette skipet neppe vore i Oslo, seier Andreas Østhagen, seniorforskar ved Fridtjof Nansens Institutt.

Andreas Østhagen i Fridtjof Nansens institutt trur USA har valt å besøke Noreg på grunn av Arktis. Foto: Oslo Nye Høyskole

Han viser til at Russland har militære styrker i Arktis. Det har også Noreg.

– USA har auka interesse for Arktis, kor Russland er leiande, seier han.

Demonstrasjon av evne

Russlands ambassade kallar det heile for ein maktdemonstrasjon.

Østhagen kallar det for eit motsvar på russisk nærvær, og at dei har seg sjølv å takke.

– USA signaliserer evne til å bruke makt. Dei viser styrke, og dei vil vise fram eit stort skip, seier han.

Verdas største krigsskip, USS «Gerald R. Ford», tok turen til Oslo: Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Arktis er eit hav- og landområde, kor åtte land har territorium. USA, Noreg og Russland er tre av dei.

Men kvifor er USA interessert i å vise nærvær i Arktis?

Tor Ivar Strømmen, forskar i sjømaktsteori i Forsvaret, seier at USA i høgste grad har interesse i Arktis, og forklarar kvifor:

– Det einaste som kan øydelegge USA militært, på kort sikt, er Russland.

Tor Ivar Strømmen i Forsvaret trur Noregs plassering har noko å seie for kvifor verdas største krigsskip kjem til Oslo. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Ruta til krigsskipet er hemmeleg. Viss det segler opp mot Arktis, trur Strømmen at Russland vil reagere:

– Viss hangarskipet skal reise mot Arktis, vil Russland kunne reagere med å sende eigne fartøy og ubåtar, og vise at dei har kapasitet til å svare. Dei vil truleg opptre relativt aggressivt for å markere seg.

Raudt kritisk til å gi USA forsvarsoppgåver

Bjørnar Moxnes i Raudt meiner det er viktig at land klarar å forsvare seg sjølv, og viser til at fleire forsvarsoppgåve blir gitt til amerikanarane:

– Viss fleire oppgåver blitt gitt til amerikanarane, kan det auke spenninga i nord.

Det amerikanske skipet har vanlegvis base i Virginia i USA. Foto: Politihelikopteret

Moxnes meiner at dette må snu. Om besøket, seier han dette:

– Det som besøket aktualiserer, er at vi må styrke vårt eige forsvar.

Positivt for Noreg

Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker allierte velkomen til å øve i norsk farvatn:

– Det at fartøyet er på besøk i Oslo og øver med våre fartøy, samt viser seg i Nato – det er ikkje berre et symbol, men eit materielt uttrykk for at USA er på havet, seier Støre til NTB.

