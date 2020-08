Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Over 250.000 mennesker blir daglig registrert som smittet av koronaviruset. Det viser en gjennomsnittsmåling over sju dager for de siste to ukene, opplyser Johns Hopkins universitetet i Maryland, USA.

Det har den siste tida tatt kun seks uker å doble antallet koronasmittede.

Den kraftige økningen i antall smittede skyldes i all hovedsak at så mange i Latin Amerika og Karibia blir smittet nå. Det er også en betydelig økning i flere asiatiske land. Dødsraten er også høy, spesielt i Latin-Amerika, skriver CNN.

En kvinne og et barn i ferd med å gå inn i et plast-kammer der de skal renses for mulig virus. Kammeret er plassert ved inngangen til en park i Santiago i Chile for å hindre smittespredning. Foto: Esteban Felix

Peru, Chile og Brasil er de tre landene i Latin-Amerika som har flest døde sett i forhold til befolkningstallet, viser en oversikt fra Worldometer.

Brasil har registrert mer enn 3 millioner smittetilfeller og 100.000 døde.

Skryter av to land

– Bak statistikken er det mye smerte og lidelse, sa sjefen for Verdens helseorganisasjon på en pressebrifing mandag. Men WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus fremhevet også to land som har håndtert kampen mot viruset godt.

WHO sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus Foto: Denis Balibouse

Det ene er New Zealand, det andre er Rwanda. Rwanda har kun sju døde av en befolkningen på 13 millioner. I New Zealand har 22 mennesker dødd av covid-19 i en befolkning på 5 millioner.

Tedros pekte på betydningen av omfattende testing og smittesporing, samt gratis helsehjelp, som årsaker til at det har gått bedre i noen land enn i andre.

– Mange sørger. Det er en vanskelig tid for verdenssamfunnet, men la meg gjøre det klart, det er glimt av håp. Det er aldri for sent å forsøke å snu spredningen av viruset, sa Tedros.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern har fått mye ros for sin håndtering av koronaviruset. Foto: Nick Perry / AP

Mitt budskap er krystallklart, sa han:

– Slå ned, slå ned, slå ned!

WHO-sjefen understreket at samfunnet til slutt kan åpnes igjen dersom viruset konsekvent blir holdt nede.

Men New Zealand er også et eksempel på at viruset kan blusse opp igjen. Etter hele 100 dager uten smittetilfeller ble et eldrehjem i Christchurch isolert fra omverdenen tirsdag etter at det var registrert symptomer på koronasmitte hos noen personer.

Tedros sa også at WHO mangler penger til å drive sin kamp mot koronaviruset.

Mangler penger

I april lanserte WHO en innsamlingsaksjon for å få finansiert flere legemidler, testutstyr og forskning på vaksiner. Men innsamlingen går ifølge WHO-sjefen tregt.

USA har vært WHOs største bidragsyter, men trakk sin støtte i april. President Donald Trump beskyldte WHO for å ha sviktet i kampen mot koronaviruset og spredte desinformasjon fra Kina.