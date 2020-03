Koronafrykt gir økt våpensalg i USA

Som i resten av verden har amerikanere hamstret dopapir og hermetikk i frykt for koronapandemien. Men i USA går også mange nå også til innkjøp av våpen.

Et flertall av dem som strømmer til våpenbutikkene nå er førstegangskjøpere, ifølge flere eiere av våpenbutikker.

En av dem som nå kjøper våpen for første gang er 29 år gamle Daniel Hill, som nylig skaffet seg en halvautomatisk rifle og et håndvåpen i Charlotte i Nord-Carolina. Han er redd orden og lovlydighet vil opphøre hvis koronakrisen blir mer alvorlig. Han sier til The New York Times at han frykter «alt vil stenge, som i en zombiefilm».

Haylee Romander har kjøpt seg revolver hos Ross Coin and Gun i Idaho Foto: John Roark / AP

Frykter krisetilstand

Eieren av Hyatt Gunstore, Larry Hyatt, sier det særlig er stor pågang fra folk som ikke fra før eier våpen.

– Folk har ikke tillit til at nødnummeret vil fungere hvis noe stort og forferdelig vil skje, sier Hyatt til The New York Times.

Nettbutikken Ammo forteller om en salgsøkning på hele 68 prosent i ukene rundt månedsskiftet.

Det å bære våpen er grunnlovsfestet i USA, men reglene for tillatelse, bæring og oppbevaring varierer fra delstat til delstat.

I går innførte California, som første delstat i USA, portforbud. Kort tid tidligere, sto folk i kø for å bevæpne seg.

Gabriel Vaughn, som eier Sportsman's Arms i Petaluma i California, sier det særlig er folk som kjøper våpen for første gang, som danner køen av folk hos dem.

– Det er så vidt jeg rekker å løfte hodet for å hilse på folk. Ikke kom inn i butikken bare for å prate, sier eier Gabriel Vaughn i en videobeskjed på bildedelingstjenesten Instagram.

I KØ: I byen Burbank i California var køene lange. Foto: Mark J. Terrill / Mark J. Terrill

Frykter innstramminger

FBI registrerte 36 prosents økning i antallet bakgrunnssjekker av våpenkjøpere i februar. Til sammen ble gjennomført hele 2,8 millioner slike sjekker i februar. Tallene fra mars er ikke klare.

Noe av økningen kan ha å gjøre med novembers presidentvalg. En del våpentilhengere frykter at Joe Biden, som nå ligger an til å bli demokratenes presidentkandidat, kommer til å stramme inn på reglene om våpenkjøp, og økt våpensalg i forbindelse med valg er ikke uvanlig.

Mye tyder likevel på at det er den økende frykten for følgene av koronaviruset som får amerikanere til å hamstre våpen og ammunisjon. Over hele USA rapporterer eiere av våpenbutikker om økt pågang på grunn av viruspandemien.

HAMSTRER: Våpensalget øker i USA. Foto: Sean McKeag / Sean McKeag

USA er fra før det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie, 113 per 100 innbyggere. I Norge er det til sammenligning i underkant av 32 skytevåpen per 100 innbyggere, ifølge NTB.

PS. Streamingen av filmen Contagion fra 2011, om en dødelig og svært smittsom epidemi, har gått i været: Ifølge Warner Bros er det deres nest mest sette film nå, bare etter Harry Potter. I filmen kollapser alle systemer fullstendig, og hovedrolleinnehaver Matt Damon stjeler en rifle fra naboen for å beskytte seg og datteren.