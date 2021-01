Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Striden mellom EU og Storbritannia har oppstått fordi vaksineprodusenten AstraZeneca ikke kommer til å levere så mye vaksine som tidligere trodd.

Fredag ettermiddag godkjente det europeiske legemiddelverket at vaksinen kan gis til alle over 18 år.

Bortfallet er betydelig, og innebærer blant annet at Norge i midten av februar bare kommer til å få i underkant av 200.000 doser fra AstraZeneca. Tidligere var Norge forespeilet å få over to millioner doser i første halvår.

AstraZeneca sier de har produksjonsproblemer ved fabrikkene i Europa, spesielt i anlegget i Belgia. Selskapet har videre sagt at avtalen med EU ikke forplikter dem til å levere, men at de bare skal gjøre så godt de kan.

PROBLEMER: AstraZeneca har støtt på problemer ved de europeiske fabrikkene. Her fra Novasep-anlegget i Belgia. Foto: Francisco Seco / AP

Fredag ble en sensurert utgave av avtalen offentliggjort, og der står setningen «så godt vi kan». I kontrakten på engelsk står det «Best Reasonable Efforts».

AstraZeneca mener det betyr akkurat det ordene kan se ut til å bety: At de skal gjøre så godt de kan, men at de ikke kan ikke garantere.

EU mener setningen er en presis juridisk term når den står i kontrakter, og at det forplikter.

Skal britene hjelpe?

Det som nå også er stridstema, er om avtalen forplikter AstraZeneca å kompensere for frafallet i leveransene med vaksiner som er produsert i Storbritannia, skriver Reuters.

Selskapet har produksjon i Storbritannia, og der er de ferdig med det selskapet kaller barnesykdommer i storskalaproduksjonen.

EU-president Ursula von Leyen hevder selskapet må levere til EU også fra den britiske produksjonslinjen. AstraZeneca hevder dette ikke er tilfelle. Storbritannia hevder det ikke spiller noen rolle, fordi det er uaktuelt å levere fra seg doser.

I den nå publiserte avtalen står det at anleggene til AstraZeneca som er plassert utenfor EU kan bli benytte til å levere vaksine til unionens medlemsland.

AstraZeneca mener det er opplagt at det bare kan skje etter at de har innfridd forpliktelsene til britene.

Boris sier det ikke er aktuelt

FORVENTET MILLIONER: Norge var lovet 2,1 millioner doser i første halvår, men dette er nå redusert til 200.000. Foto: Ishara S. Kodikara / AFP

Britene mener deres avtale med AstraZeneca er krystallklar. Deres avtale skal ikke handle om «gjøre så godt vi kan». I deres avtale, mener britene, står det at vaksineprodusenten skal levere to millioner doser i uken.

Selskapet har ennå ikke nådd dette nivået i Storbritannia, men har meldt at de vil få det til i midten av februar.

Det som kompliserer krangelen ytterligere, er at britene nekter å offentliggjøre avtalen de har med AstraZeneca.

EU mener de sitter med et ess i ermet, for på et annet sted i kontrakten står det at AstraZeneca skal benytte alle produksjonslinjer i EU for å levere det forespeilede antallet vaksinedoser.

Det som er esset, mener EU er setningen: «Akkurat for denne delen av avtalen, så regnes Storbritannia med i EU». På engelsk står det: «which for the purpose of this Section 5.4 only shall include the United Kingdom».