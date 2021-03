Konspirasjonslandet USA

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På kirkegolvet lå 26 døde mennesker i hver sin blodpøl. Midt under gudstjenesten i Første baptistkirke i Sutherland Springs, i delstaten Texas. Hit kom en mann med en halvautomatisk Ruger-rifle og begynte å skyte langs benkeradene mens han ropte: «Her skal dere alle dø, jævler».

Masseskytinger

Etterforskere undersøker Første baptistkirke i Sutherland Springs, Texas etter massedrapene i november 2017. Foto: Jay Janner / AP

En av de mange forferdelige masseskytingene i USA i løpet av min tid som korrespondent her. Jeg og fotografen kastet oss på et fly til Texas. Vi nådde fram til kirken tidlig mandag morgen mens sola stod opp over tragedien. Innbyggerne var i sjokk og villrede. Politiet hadde sperret av åstedet. Etter en stund kom den Republikanske senatoren Ted Cruz for å fortelle oss journalister at slike masseskytinger ikke burde føre til krav om strengere våpenlover. Tvert imot.

Var drapsmannen en venstreradikal kommunist?

Så skjedde noe enda rarere. På sosiale medier dukket det opp historier om at drapsmannen var Demokrat og tilhenger av Hillary Clinton og Bernie Sanders. Egentlig en radikal muslim. At han holdt et flagg med symbolet til den venstreradikale Antifa-bevegelsen under udåden og ropte «Dette er en kommunistisk revolusjon!». At akkurat dette gudshuset ble angrepet fordi kirkegjengerne var «hvite konservative».

26 kors for å minnes dem som ble drept i kirken i Sutherland Springs. Etter drapene ble det lanserte flere oppsiktsvekkende konspirasjonsteorier om hva som skulle ha skjedd. Foto: SCOTT OLSON / AFP

Spres med lysets hastighet

Ingen ting av dette stemte, skal man tro øyenvitneskildringer og politiets etterforskning. Drapsmannen hadde psykiske problemer, var tidligere tiltalt for vold, og ønsket hevn over sin ekskone og familien hennes.

Slike kjensgjerninger trengte man ikke å ta hensyn til på sosiale medier. Her spredte de usanne konspirasjonsteoriene seg bokstavelig talt med lysets hastighet. Så kom steg to i konspirasjonsland: Hele historien var en «falskt flagg»-operasjon.

«Falskt flagg»-operasjon

Det er en handling som ser ut som om den er utført en gruppe som egentlig ikke er ansvarlig. I tilfellet med kirke-massakren: «De» – altså politi og myndigheter – vil at vi skal tro det er en enslig galning som har skutt og drept kirkegjengerne. Men «egentlig» var det en operasjon satt i verk av et venstreradikalt nettverk som kjemper for en kommunistisk maktovertakelse i USA.

En politikvinne viser fram en halvautomatisk rifle av typen Bushmaster AR-15. Det samme våpenet som ble brukt til å ta livet av 20 barn og 6 voksne på barneskolen i Sandy Hook i 2012. Foto: Jessica Hill / AP

Sandy Hook

Slike «falskt flagg»-teorier er et yndet tema blant konspirasjons-tilhengerne. Ved barneskolen Sandy Hook ble 20 elever og 6 lærere skutt og drept i en brutal massakre i 2012. Etterpå dukket det opp påstander om at dette var nettopp en slik «falskt flagg»-operasjon. Hvor det «egentlig» var myndighetene som sto bak drapene. De ønsket angivelig å skape politisk grobunn for strengere våpenlover.

InfoWars

Alex Jones er en av USAs mest kjente spredere av konspirasjonsteorier. Her under en demonstrasjon i hjembyen Austin, Texas. Han har sitt eget radioprogram og nettsiden InfoWars. Foto: NURI VALLBONA / Reuters

Teorien ble lansert av blant andre Alex Jones. En av de mest høylytte medie-ekstremistene på ytterste høyre side. Med eget radioprogram og nettsiden InfoWars har han vært en driver i spredningen av konspirasjonsteorier – og en ivrig støttespiller for Donald Trump.

Høyner fantasinivået

Det gikk ikke mer enn to år før Alex Jones høynet fantasinivået i Sandy Hook-konspirasjonen. Nå skulle han ha det til at massakren egentlig ikke hadde skjedd. At ingen barn var drept og at de døde barna vi så bilder av bare var skuespillere. At det var satt i scene for å hisse befolkningen opp til å kreve strengere våpenlover.

Sørgende foreldre som nettopp har fått vite at de har mistet barna sine i Sandy Hook-massakren. Alex Jones hevdet at drapene aldri skjedde. Seinere måtte han gå tilbake på denne falske påstanden etter at foreldre saksøkte ham. Foto: ADREES LATIF

Får støtte av Kongresspolitiker

Mange fulgte opp Alex Jones sine fantasier. Blant dem nåværende kongressrepresentant for Republikanerne, Marjorie Taylor Greene, som også har omfavnet en rekke andre konspirasjonsteorier – som QAnon.

Kongressrepresentant for Republikanerne, Marjorie Taylor Greene var en av dem som hevdet at Sandy Hook-massakren aldri skjedde. Hun har også vært aktiv i å spre løgnen og konspirasjonsteorien om at det var Donald Trump som vant presidentvalget i fjor, ikke Joe Biden. Foto: ERIN SCOTT / Reuters

I ettertid har både Jones og Greene måttet innrømme at det de sa bare var tull. Men først etter å ha blitt truet med rettslige søksmål i millionklassen. Likevel lever konspirasjonene sitt eget liv og spres fortsatt på nettet.

«Redd barna»

Det er ikke så vanskelig å forstå hvordan folk kan la seg lure eller rive med av konspirasjonsteorier. QAnon-konspirasjonen og dens forgjenger Pizzagate hevder at USA – og verden – styres av en hemmelig elite med pedofile, satandyrkende maktpersoner. Ingen liker jo at små barn blir utnyttet seksuelt, derfor har «Redd barna» – «Save the children» – blitt et slagord for dem som følger denne konspirasjonen.

«Redd barna» har blitt et viktig slagord for konspirasjonsteoretikerne i QAnon. Foto: Stephanie Keith / Reuters

Gjennom spredning av denne uskyldige meningsytringen har også resten av konspirasjonen funnet tilhengere over hele verden. Nå bringes den også videre av barn og tenåringer som legger ut innlegg om den på TikTok.

Penger og politikk

Vanskeligere er det kanskje å forstå hvorfor noen setter i gang en konspirasjonsteori. Svaret er penger – og politikk.

Alex Jones er en av USAs fremste konspirasjons-formidlere. Og samtidig en svært rik mann. De fantasifulle fortellingene gir ham klikk på nettet og lyttere på radio. Reklamedollar strømmer inn, og han selger også slankemidler og potensprodukter via sine InfoWars-kanaler.

Kritikk mot Twitter og Facebook

Konspirasjonsteoriene har trivdes på Facebook og andre sosiale medier. Selskapene har håvet inn store fortjenester, men måtte stenge titusener av kontoer etter mye kritikk. Foto: Stephen Lam / Reuters

De som har tjent aller mest er selvsagt selskapene som eier de sosiale mediene, som Twitter og Facebook. Her har milliarder rent inn fra klikkene til konspirasjons-følgerne. Men etter hvert ble kritikken mot dem for sterk, særlig etter angrepet på Kongressen 6. januar. Nå har de største sosiale mediene stengt titusener av kontoer som promoterte konspirasjonsteorier.

Russisk innblanding

Politisk motivasjon er kanskje vel så viktig. «Jeg er en revolusjonær,» sier Alex Jones. En revolusjonær på den ekstreme høyresiden. Han ønsker seg et samfunn uten særlig statlig innblanding og skattlegging, ingen strenge våpenlover – og helst med Donald Trump som president.

Også utenlandske makter har interesse av å bruke konspirasjoner. Russiske etterretningsagenter har lenge støttet opp under og forsterket QAnon-budskapet på sosiale medier i USA.

QAnon

Donald Trump er helten i QAnon-konspirasjonen. Her viser ivrige tilhengere Q-tegnet under et folkemøte for Trump under valgkampen høsten 2020. Foto: RICK LOOMIS / AFP

For tiden er QAnon-konspirasjonen den mest populære av de politiske fantasifortellingene. Selv etter angrepet på Kongressen 6. januar, hvor mange QAnon-følgere var svært aktive. Spørreundersøkelser har vist at det fortsatt er en fjerdedel av Republikanske velgere som tror at innholdet i konspirasjonen er sant.

«Drikker barns blod»

Blant annet påstander om at framtredende liberale politikere, som Barack Obama og Hillary Clinton, skal være med i eliten som «utnytter barn seksuelt og drikker deres blod i satanistiske ritualer».

Ifølge QAnon-konspirasjonen skal blant andre disse to – tidligere president Barack Obama og tidligere utenriksminister Hillary Clinton – være med på satanistiske ritualer der man drikker barns blod. Millioner av amerikanere tror på denne fantasifortellingen. Foto: Carolyn Kaster / NTB

I denne fantasien er det to helter: Q – og Donald Trump.

«Stormen»

Ifølge myten er Q en person med høyeste sikkerhetsklarering i USA, som forteller hva som egentlig skjer i det innerste av maktens korridorer. Q’s budskap var at Trump til slutt ville arrestere hele gjengen med pedofile samfunnstopper i et voldsomt oppgjør man kalte «Stormen». Mange av følgerne trodde akkurat det skulle skje 6. januar.

Mange QAnon-tilhengere deltok i angrepet på Kongressen 6. januar. De trodde dagen var kommet for den såkalte «Stormen», der Trump skulle arrestere de pedofile samfunnstoppene og fortsette å styre som president. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Trumps løgn om Obama

Politisk sett har Donald Trump nytt godt av mange konspirasjonsteorier. Hans egen vei til Det hvite hus startet med en løgnhistorie: At daværende president Barack Obama ikke var født i USA. Den såkalte «birther»-konspirasjonen hevdet feilaktig at Obama derfor ikke hadde rett til å være president.

QAnons «liker meg veldig godt»

Trump har heller aldri tatt avstand fra QAnon-konspirasjonen. Tvert imot har han sagt om tilhengerne at de «er opptatt av et godt styresett» og «er sterkt imot pedofili. Det støtter jeg fullt ut». Likeledes har han skrytt av at QAnons «liker meg veldig godt og elsker Amerika».

Over til vaksinemotstand

QAnon fikk seg et lite skudd for baugen da stormen på Kongressen verken førte til arrestasjoner av den påstått pedofile eliten – eller at Trump fortsatte som president. Det har likevel på ingen måte stanset en videre utbredelsen av konspirasjonen. Man har i stedet satt søkelys på et annet tema: Motstand mot vaksiner og smitteverntiltak. Her har også Alex Jones satt inn sitt tyngste skyts.

Millioner av amerikanere følger fortsatt QAnon-konspirasjonen. Nå har mange av dem skiftet tema til motstand mot covid-vaksiner og smitteverntiltak. Slike grupper har nå også fått et sterkt fotfeste i mange land i Europa. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

QAnon spres til Europa

Jeg snakket nylig med en fysikk-professor her i Washington DC som studerer hvordan sosiale nettverk utvikler seg via internett. Han fortalte at vaksinemotstanderne var atskillig ivrigere til å knytte kontakter og formidle budskapet sitt enn tilhengerne av vaksiner. Og at QAnon-konspirasjonen nå sprer seg med stor hastighet også i Europa.

Han var bekymret for at slike bevegelser kan true demokratiet i våre land.

For når fakta ikke lenger betyr noe kan en autoritær leder som er god på å spre løgner lettere vinne folkets tillit – og gripe og beholde makten.