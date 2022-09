Samtidig innrømmer historiker Robert Lacey at han ikke er noen stor tilhenger av Charles.

– Men han har gjort sitt beste. Faktisk mer enn sitt beste, sier han.

NRK møtte Robert Lacey i London mens dronning Elizabeths helse var sviktende og Charles fremdeles var arveprins. Lacey er forfatter av en rekke bøker om kongefamilien, og var også konsulent på manuset til Netflix-serien The Crown. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK NRK møtte Robert Lacey i London mens dronning Elizabeths helse var sviktende og Charles fremdeles var arveprins. Lacey er forfatter av en rekke bøker om kongefamilien, og var også konsulent på manuset til Netflix-serien The Crown. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Kong Charles er oppkalt etter norske kong Haakon. Det skriver forfatter Tor Bomann-Larsen i en av sine bøker om den første norske kongen i moderne tid.

Haakon het Carl før han ble konge, og var gift med den engelske prinsessen som etter hvert ble Norges dronning Maud.

Carl ble kalt Charles blant de britiske slektningene. Nå er også den yngre Charles blitt konge – i Storbritannia.

NRK spurte historiker og kongehuskjenner Robert Lacey om hvilke utfordringer som venter kong Charles i rollen som monark.

Manglende popularitet

I november 2021 representerte prins Charles og hertuginne Camilla den britiske kongefamilien på et besøk i Jordan. Foto: Raad Adayleh / AP I november 2021 representerte prins Charles og hertuginne Camilla den britiske kongefamilien på et besøk i Jordan. Foto: Raad Adayleh / AP

Verken Charles eller Camilla har vært blant kongehusets mest populære medlemmer. Charles har måttet se seg slått av både moren, sønnen William og hans kone Kate, og også søsteren Anne i popularitetsmålinger. Camilla har vært enda mindre populær.

– Charles' dilemma er dette: Jo mer populær sønnen William blir og jo bedre han gjør jobben sin, desto mer vokser ønsket om å få William som monark, sier Lacey.

Han mener Charles' manglende popularitet skyldes at forholdet til Camilla er knyttet til skandalen rundt skilsmissen fra Diana. Den skapte store problemer for det britiske monarkiet på 1990-tallet.

Charles har i tillegg vært en kontroversiell kongelig fordi han har engasjert seg i politiske spørsmål, og ikke hatt en like nøytral posisjon som moren sin.

Sønnenes uvennskap

Prinsene Harry og William ved avdukingen av en statue av deres mor Diana i juli 2021. Foto: DOMINIC LIPINSKI / AFP Prinsene Harry og William ved avdukingen av en statue av deres mor Diana i juli 2021. Foto: DOMINIC LIPINSKI / AFP

Forholdet mellom brødrene William og Harry har gått fra et fortrolig vennskap til en dyp personlig konflikt de siste årene. Robert Lacey mener det er lite sannsynlig at forholdet blir bedre med det første. Det er et problem for faren.

– Charles' strategi for det fremtidige monarkiet var at færre familiemedlemmer skulle ha kongelige plikter. Han, og alle andre, antok at de to sønnene skulle bære mye av ansvaret. Det har ikke skjedd.

Prins Harry har forlatt sine kongelige plikter og flyttet til USA med kona Meghan. Mange har sammenlignet det med kong Edvard VIIIs abdikasjon i 1936. Han valgte kjærligheten til den fraskilte amerikaneren Wallis Simpson fremfor plikten, og overlot tronen til dronning Elizabeths far.

Lacey synes dette er en god sammenligning.

– Det britiske monarkiet er ikke i en god forfatning så lenge kongehusets to superstjerner er preget av denne konflikten, sier Lacey.

Men han mener monarkiet kom styrket ut av krisen i 1936, og at det samme kan skje nå hvis den takles konstruktivt.

Mannlig monark

Dronning Elizabeth II og arveprins Charles sammen på opprag i Skottland i oktober 2021. Foto: ANDREW MILLIGAN / AFP Dronning Elizabeth II og arveprins Charles sammen på opprag i Skottland i oktober 2021. Foto: ANDREW MILLIGAN / AFP

Britene har hatt en dronning siden 1952. Bare de aller eldste husker noen annen monark enn dronning Elizabeth. Nå venter en periode med tre konger. Først Charles, så William og deretter hans sønn George.

– Vi har hatt 70 år med en kvinnelig morsfigur som statsoverhode. Det var overraskende på 50-tallet, men vi er blitt veldig vant til det. Når vi nå kommer til å ha mannlig monark frem til slutten av århundret, vil det endre bildet vårt av et statsoverhode, sier Robert Lacey.

Han viser også til holdningen i noen av de 15 andre landene der den britiske monarken er overhode. Charles' manglende popularitet der kan bli et problem. Lacey forteller at folk i Australia spør ham om de ikke heller kan få William enn faren som overhode.

– Australierne og canadierne stemmer gjerne i når det synges «God Save the Queen», men vil de synge «God Save the King», spør historikeren retorisk.