The Mirror skriver bare «Thank You», takk, på sin førsteside idag. The Daily Telegraph skriver «Sorg er prisen vi betaler for kjærlighet», mens tabloidavisen The Sun har som tittel «Vi elsket deg Ma'am».

Finacial Times trykker et bilde av en yngre dronning Elizabeth med krone. «Vår elskede dronning er død» skriver den konservative avisen Daily Express til bilde av bestemordronningen.

Også The Guardian har ryddet førstesiden for dronningen med krone, hermelinskappe og septer. Avisen skriver om dronningen at hun var en «Monark som gjennom sine syv tiår i offentlig tjeneste ble en figur som facinerte ved å forbli så standhaftig privat».

Minnes som regent med krone

The Star har også ryddet førstesiden for dronningen med krone.

Tabloidavisen Daily Mail sørger over dronningens død med tittelen: «Våre hjerter er knust» er tittelen til et bilde av en ung Elizabeth med krone.

The Times beskriver henne som «Storbritannias lengstsittende monark hvis regjeringstid ble definert av en urokkelig pliktfølelse overfor hennes folk og land».

Flere av avisene som hyller dronningen har levd godt av det britiske kongehuset og de kongeliges mange oppturer og nedturer i flere tiår. Spesielt dronningens barnebarn Harry har hatt et svært anstrengt forhold til aviser som The Sun og Mail on Sunday.

INDONESIA: Også avisene i Jakarta ryddet forsiden for å minnes den britiske dronningen. Foto: Tatan Syuflana / AP

Internasjonale aviser

Den amerikansle avisen The New York Times beskriver dronningen som «Et symbol på verdighet og stabilitet i en tid med omveltninger». Avisen skriver at hun og kongedømmet overlevde tektoniske endringer i landets post-imperialistiske samfunn og store utfordringer innen familien grunnet romantiske valg og feiltrinn.

I KENYA: En mann i Nairobi leser om dronning Elizabeth 2.s død. Elizabeth var i Kenya da hennes far kong Georg 6. døde i 1952 og hun ble dronning bare 25 år gammel. Kenya var da en britisk koloni. Foto: PATRICK MEINHARDT / AFP

Aviser i Storbritannias tidligere kolonier minnes også den 96 år gamle dronningens bortgang. I dag er mange av dem medlemmer av den politiske sammeslutningen Commonwealth, Samveldet av nasjoner. Arven etter britene er sterk i mange av de tidligere koloniene og den britiske monarken er Samveldets overhode.

Det britiske kongehuset er svært populært i noen avmedlemslandene. Men flere land har også valgt å fjerne den britiske monarken som sitt statsoverhode.