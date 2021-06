Russiske og britiske myndigheter er enige om en ting:

Det britiske militære fartøyet Defender var i går i farvannet utenfor Krim-halvøya i Svartehavet. Men der stopper det.

Russland sier at deres styrker skjøt varselskudd mot den britiske jageren. Den skal ha vært i det russerne kaller «russisk territorialfarvann».

Britene sier at det ikke ble skutt mot Defender, og at fartøyet seilte fredelig i ukrainsk eller internasjonalt farvann.

Voldsom russisk ordbruk

En talsmann for Det russiske utenriksdepartementet sier at landets militære ikke vil nøye seg med å skyte varselskudd neste gang et Nato-fartøy går inn i det russerne kaller sitt område ved Krim.

SVARTEHAVET: Russland sier de skjøt varselskudd mot britisk krigsfartøy

Da vil de skyte med skarpt. President Vladimir Putins talsmann antyder det samme.

Russiske myndigheter kaller det britiske skipets seilas for en «provokasjon».

Russerne vil nok vinne ordkrigen i denne konflikten.

Men ved å gå så høyt ut, skapes det også en forventning om at det blir konkret handling fra russisk side neste gang.

Og de russiske militære oppfatter sannsynligvis signalene fra den politiske ledelsen.

Vestlig virkelighet en helt annen

Russland okkuperte og annekterte Krim-halvøya fra Ukraina i 2014. Det er bakgrunnen for at russerne mener at de nå har retten til havområdet rundt.

TRUER: Russiske myndigheter sier de vil skyte skarpt dersom Nato-fartøy går inn i det russerne definerer som sitt farvann ved Krim. Her Defender i britisk havn. Foto: Ben Mitchell / AP

Men ifølge folkeretten er dette fortsatt ukrainsk farvann eller internasjonalt område.

Britiske myndigheter sier at de ikke vil akseptere ulovlig forstyrrelse av seilasen til deres fartøyer. Britene understreker at de respekterer folkeretten.

Dermed er det helt åpent når britiske eller andre Nato-lands fartøyer igjen vil gå inn i området som russerne kaller sitt.

Militære øvelser kan føre til opptrapping

Både Russland, Nato og Ukraina gjennomfører militære øvelser i Svartehavet.

Dessuten gjennomfører landenes militære fly også ofte tokt over dette ikke så veldig store havområdet.

BRITENE BENEKTER: Det russiske forsvaret sier at et fly av typen SU-24 slapp fire bomber foran den britiske jageren i går. Foto: Vladimir Isachenkov / AP

Russiske myndigheter mener det er provoserende at Nato har et så omfattende nærvær i området. Den russiske svartehavsflåten har sin hovedbase på Krim, og russerne understreker at regionen er svært viktig for deres sikkerhet.

Fra vestlig side er det et ønske om å vise solidaritet og samarbeid med ukrainerne.

Derfor holdes det nå en felles militærøvelse.

Problemet med store militære styrker til vanns, til lands og i lufta, er at noe lett kan gå galt.

Det kan være snakk om uhell, men det kan også være bevisste handlinger som raskt kan føre til en militær opptrapping.

Frykter press på Russlands grenser

President Vladimir Putin gjentar stadig vekk at Nato er en trussel mot Russland.

Det er også den vestlige forsvarsalliansens mange militærøvelser i Øst-Europa etter hans mening.

RØD LINJE: President Putin brukte harde ord om Natos militære trussel mot Russlands vestlige grenser. Foto: Sergei Ilyin / AP

Fra vestlig side har det den siste tiden blitt snakket om hvor de røde linjene går når det gjelder Russlands oppførsel internasjonalt.

President Putin svarer med å si at Nato-medlemsskap for Ukraina er en slik rød linje for Russland. Russiske myndigheter vil aldri tillate et slikt medlemskap eller Natos baser på ukrainsk jord.

For en tid tilbake samlet Russland store militære styrker langs grensa til Ukraina.

Beskjeden var at russerne ville ta Øst-Ukraina hvis de ukrainske regjeringsstyrkene angrep de russisk-støttede opprørerne i den østlige delen av landet.

Dette er det alvorlige bakteppet som gjør at en militær hendelse på havet ute i Svartehavet kan utvikle seg til noe mye mer alvorlig i løpet av kort tid.

Svært mange har mye å tape på en opptrapping i dette området.