Det russiske statlige nyhetsbyrået Ria melder at skip fra Den russiske svartehavsflåten og fra grensestyrkene skal ha skutt mot det britiske jageren Defender.

Kilden til opplysningene er det russiske forsvarsdeprtementet.

Det britiske fartøyet skal ha vært tre kilometer innenfor det russerne nå kaller sin grense før det snudde og forlot området.

Varselskudd

Det russiske forsvaret skal ha registrert at det britiske fartøyet gikk inn i farvannet klokka 11.52 lokal tid ved Fiolent på Krim-halvøya i den nordvestlige delen av Svartehavet.

De russiske militære skal ha advart britene om at de ville bruke våpen hvis fartøyet ikke snudde.

RUSSLAND HEVDER: Et russisk jagerfly av typen SU-24 skal ifølge russiske myndigheter ha sluppet bomber foran det britiske fartøyet som en advarsel. Foto: Vladimir Isachenkov / AP

Da britene fortsatte uten å reagere, ble det skutt varselskudd fra et russisk fartøy.

Et russisk jagerfly av typen SU-24skal ha sluppet fire bomber foran det britiske fartøyet før det snudde.

– Jageren ble advart om at det ville bli brukt våpen om den krenket Den russiske føderasjonens grenser. De svarte ikke på advarselen, heter det fra Russlands forsvarsdepartement. De sier det britiske skipet endret kurs og forlot området etter at varselskuddene var avfyrt.

Defender forlot området klokka 12.23 lokal tid ifølge russiske militære.

Det skal dermed ha vært i det russerne kaller sitt farvann i 31 minutter.

Britiske myndigheter avviser russisk versjon

Det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax melder at det russiske forsvaret begynte å overvåke vestlige fartøy i Svartehavet den 14. juni.

Det gjaldt den britiske jageren Defender og det nederlandske fartøyet Evertsen.

BRITENE BENEKTER: Den britiske jageren Defender i havn i Storbritannia. Foto: Ben Mitchell / AP

En kilde i det britiske forsvarsdepartementet sier til SKY News at det ikke stemmer at et russisk skip skjøt mot det britiske fartøyet.

Britene hevder at russerne holdt på med en øvelse. Det blir også sagt at britene seilte i internasjonalt farvann, og at hendelsen blir sett på som en provokasjon.

Betent område

Russland okkuperte og annekterte Krim-halvøya fra Ukraina i 2014.

Nå hevder russiske myndigheter at havområdet utenfor Krim er russisk, og at det samme gjelder for passasjen inn til Asov-havet.

Ukrainske myndigheter har folkeretten på sin side, når de hever at de har retten til Krim-halvøya og området rundt.

OMSTRIDT: Et russisk marinefartøy under en øvelse i Svartehavet i april. Foto: AP

Nato har regelemessig sendt fartøy og fly inn i Svartehavet på patrulje, og understreker at de oppholder seg i internasjonalt farvann.

Dessuten gjennomfører begge sider militære øvelser i området, noe som åpner for at militære styrker fra begge sider kommer svært nærme hverandre.

Ulik forståelse av hvor grensene går, kan for føre til nye konfrontasjoner i Svartehavet.