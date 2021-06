Onsdag kom det meldinger om at russiske marinefartøy og kampfly avfyrte varselskudd mot et britisk fartøy. Partene er uenige om hendelsesforløpet.

Bilder både det russiske forsvaret og BBC har offentliggjort viser med all tydelighet at det var en svært spent situasjon utenfor Krim-halvøyen i går formiddag.

Den britiske destroyeren «Defender» hadde forlatt den ukrainske havnebyen Odessa med kurs for Georgia lenger øst i Svartehavet.

Seilasen var definert som «innocent passage», som er et internasjonalt begrep for passering av militære fartøy som ikke har aggressive hensikter.

Destroyeren Defender er et av de mest moderne fartøyene i den britiske marinen. Foto: Ben Mitchell / AP

Problemet var at kursen gikk gjennom et farvann som internasjonalt er anerkjent som ukrainsk. Russland mener det er deres etter annekteringen av Krim-halvøyen i 2014.

Russland sier de skjøt varselskudd for å få Defender til å endre kurs, og at det også ble sluppet bomber for å få det britiske fartøyet bort.

Britiske myndigheter sier de ikke har opplysninger om at det ble skutt eller sluppet bomber.

Russland sendte onsdag bombefly av typen Sukhoi 24 i retning det britiske krigsskipet Defender. Foto: Vadim Savitsky / AP

Teste Russlands besluttsomhet

Eksperter er uansett bekymret for hvordan hendelsen påvirker forholdet mellom Nato og Russland.

– Dette ble gjort for å teste Russlands besluttsomhet når det gjelder Krim, sier den britiske eksperten Mark Grey til nyhetsbyrået Reuters.

– Russland prøver å skape en praksis på bakken som gjør at annekteringen er et faktum som aksepteres internasjonalt.

Dette er det samme som Kina gjør i Sør-Kinahavet mener Gray. Han legger til at det Russland gjorde onsdag viser hvor tøffe de ønsker å framstå, selv om det kan virke udiplomatisk.

Det russiske utenriksdepartementet kaller det som skjedde «en åpenbar provokasjon». De har torsdag innkalt den britiske ambassadøren i Moskva på teppet etter det som skjedde utenfor Krim.

Russiske helikoptre under en parade i Sevastopol på Krim 24. juni 2000. Foto: ALEXEY PAVLISHAK / Reuters

Ukraina: Russland provoserer

Samtidig har Ukraina og Nato satt i gang øvelsen Sea Breeze, for å vise at Vesten nå trapper opp det militære samarbeidet med det ukrainske forsvaret.

Den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba skriver på Twitter at det som skjedde utenfor Krim viser Russlands «aggressive og provoserende politikk».

Ukrainas utenriksminister Dmitro Kuleba kaller Russlands oppførsel for aggressiv og provoserende.

Fra ukrainsk side har man spesielt forsøkt å få internasjonal oppmerksom mot det man mener er en stadig mer aggressiv russisk politikk i Azovhavet. Området, som ligger nord for Krim, har en inngang gjennom Kertsjstredet som nå fullt ut kontrolleres av Russland.

Det er for øyeblikket tre krigsskip fra Nato i denne delen av Svartehavet. Foruten britiske Defender, er også et nederlandsk og amerikansk fartøy i området.

AIS hacket

Tidligere i uken skrev nettstedet USNI News at det internasjonale systemet for å identifisere skipsfarten, AIS, hadde blitt hacket. På et bilde var kunne man se at Defender og den nederlandske fregatten Evertsen hadde seilt fra Odessa, med direkte kurs mot den russiske marinebasen i Sevastopol på Krim.

Selv om utskrifter fra AIS viste at de to fartøyene hadde seilt med kurs for Sevastopol, så viste samtidig bilder fra webkamera at de på samme tidspunkt lå ved kai i Odessa.

Dette bildet fra AIS-systemet skal vise et hacket og falsk bilde av hvor Defender og det nederlandske fartøyet Evertsen seilte med kurs mot den russiske marinebasen Sevastopol. Foto: USNI News Illustration

Ukraina har siden 2014 ligget i en bitter strid med nabolandet Russland, som foruten å annektere Krim-halvøyen også har støtte prorussiske separatister i Donbassområdet.

Mer enn 13000 personer er drept som en følge av konflikten, som for øyeblikket er totalt fastlåst og det daglig meldes om skyting langs enn nesten 500 kilometer lang frontlinje.

Lederne for EU møtes i Brussel torsdag og fredag, blant annet for å drøfte om det er mulig å finne en løsning på konflikten og få til et bedre forhold til Russland.

Ukraina har også brukt fotball-EM til å få oppmerksomhet rundt konflikten med Russland, blant annet gjennom å ha et kart over landet inklusiv Krim-halvøyen på draktene.

Ukraina er videre til 8-delsfinalene i EM, mens Russland er utslått av turneringen.