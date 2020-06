Hviterussland kalles ofte Europas siste diktatur etter at den tidligere kollektivbruksdirektøren Aleksandr Lukasjenko tok full kontroll over landet etter at han vant presidentvalget i 1994.

Lukasjenko har styrt landet mer eller mindre eneveldig siden den gangen, men nå er det mange som mener at nok er nok.

Det har vært store markeringer de siste ukene, blant annet i hovedstaden Minsk, der kravet er forandring og at presidentvalget 9. august blir gjennomført på en demokratisk måte.

Svaret fra Lukasjenko har vært å arrestere flere av de mest markante opposisjonspolitikerne, blant andre forretningsmannen Viktor Babaryko.

SAMLER UNDERSKRIFTER: Viktor Babaryko har samlet mer enn 400.000 underskrifter til støtte for sitt kandidatur i presidentvalget i Hviterussland. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Men nå begynner det å murre, også blant den tause majoriteten i Hviterussland. De har ofte akseptert Lukasjenkos styre, fordi han har garantert for stabilitet og latt folk få holde på med det de vil, bare de ikke blander seg inn i politikk.

Domratsjeva: For frie og demokratiske valg

En av dem er skiskytterdronningen Darja Domratsjeva, firedobbelt olympisk gullmedaljevinner og to ganger verdensmester, og i tillegg gift med den norske skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen.

Hun skriver på Instagram at hun har fått mange spørsmål om hvordan hun stiller seg til det som nå skjer i hjemlandet.

– Jeg er fullt og helt for frie og rettferdige valg i landet vårt. Selvfølgelig må kandidater i valget oppfylle de krav som stilles i vårt lovverk, skriver hun, og sier at for henne som borger av landet er det en forpliktelse å delta i valget 9. august.

BOR I MINSK: Ole Einar Bjørndalen og Darja Domratsjeva har vært gift siden 2016 og bor i den hviterussiske hovedstaden Minsk. Foto: MAXIM MALINOVSKY

Selv om formuleringene til Domratsjeva er runde og generelle, så kan de ikke tolkes som noe annet enn en kritikk av de metoder som Lukasjenko og hans støttespillere nå bruker for å kneble opposisjonen foran valget i august.

I tillegg til Babaryko er blant andre den kjente bloggeren Sergej Tikhanovskij arrestert og nektet å stille i valget. Han lanserte slagordet «Stopp kakelakken», direkte myntet på Aleksandr Lukasjenko.

Ostaptsjuk: Dette gir håp

Det er ikke bare Darja Domratsjeva som nå engasjerer seg for økt demokrati i Hviterussland.

ENGASJERT: Kulestøteren Nadezjda Ostaptsjuk er en av mange som nå engasjerer seg for frie og demokratiske valg i Hviterussland. Foto: ECKEHARD SCHULZ / Ap

Kulestøteren Nadezjda Ostaptsjuk sier til Radio Svoboda at hun aldri hadde kunne forestille seg at folk i Hviterussland ville stå mange timer i kø for å signere på lister for at uavhengige kandidater skal få stille i valget.

– Jeg er blitt inspirert og håper det beste, sier kulestøteren, som i perioder har vært utelukket fra internasjonal konkurranse på grunn av dopinganklager.

Lukasjenko: Hviterussland er truet

Mer enn 400.000 personer har skrevet under på lister som støtter kandidaturet til Viktor Babaryko, men det er usikkert om han får stille i valget etter at han ble arrestert og seinere siktet for korrupsjon.

Aleksandr Lukasjenko sier at det er krefter både innenfor og utenfor Hviterussland som forsøker å ødelegge landet, men at de aldri vil lykkes i å ta makten.

27 ÅR SOM STATSLEDER: Aleksandr Lukasjenko har styrt Hviterussland siden 1994. Foto: Nikolai Petrov / Nikolai Petrov

Lukasjenko har fremdeles full kontroll over politi og forsvar, og dessuten støtte fra mange ute i distriktene i Hviterussland.