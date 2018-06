I fruktbare åssider i Colombia er det god grobunn for kokaplantene, som siden høstes og brukes til å framstille kokain. I fjor steg produksjonen av den lukrative planten med 11 prosent, ifølge en rapport fra Det hvite hus.

Så mye kokablader har ikke blitt produsert så lenge målingene har foregått.

Colombias president Juan Manuel Santos møter bønder for å hjelpe dem med å dyrke alternativer til kokaplanter. Foto: HANDOUT / Reuters

To faktorer

En av grunnene til at kokainproduksjonen i Colombia har vokst jevnt de siste årene er fredsforhandlingene med opprørsgruppen FARC, som har vært en av Colombias største forhandlere av narkotika. Etter at forhandlingene startet i 2012 har produksjonen økt, ifølge Det hvite hus. Nye væpnede grupper har tatt kontroll over områder og narkotikaruter som FARC tidligere kontrollerte. Etter at FARC skrev under på en fredsavtale i 2016, har kokainproduksjonen fortsatt å øke.

– Problemet er at bøndene planter raskere enn myndighetene fjerner avlinger, sier Adam Isacson fra menneskerettsorganisasjonen Washington Office on Latin America til nyhetsbyrået AP.

Fredsavtalen gikk blant annet ut på at fattige bønder skulle få økonomisk hjelp til å starte med produksjon av andre råvarer. Til nå har 39.000 familier fått penger for å dyrke andre avlinger, som kakao og avokado. Men fortsatt er fattige bønder avhengige av å plante kokablader for å få en inntekt.

Colombias president Juan Manuel Santos og hans regjering har ikke klart å hjelpe nok fattige bønder til å dyrke alternativer til kokaplanten. 209.000 hektar av landet er fortsatt dekket av slike avlinger. Foto: Fernando Vergara / AP

I tillegg stanset myndighetene å sprøyte ugressmidler på ulovlige avlinger i 2015, i frykt for at mennesker som oppholdt seg i områder med kokaproduksjon skulle få helseproblemer. Det har gjort at kokaplanten har lettere for å overleve og havne på markedet som kokain.

Trump truer Colombia

Økningen i kokaproduksjon kan få konsekvenser for forholdet mellom Colombia og USA. I USA har overdosetallene økt dramatisk de siste årene. Ifølge Det hvite hus er det dobbelt så mange som har dødd av overdose som følge av kokainbruk siden 2013.

– President Donald Trump har en klar melding til Colombia, og det er at veksten i kokainproduksjon må stanses, sier Jim Carroll som er visedirektør for kontoret for nasjonal narkotikapolitikk i USA.

President Donald Trump er misfornøyd med at produksjonen av kokain i Colombia har økt med 19 prosent til 921 tonn i året. USA har brukt ti millioner dollar på å stanse produksjon av narkotika. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

I tillegg truer president Donald Trump med at USA ikke lenger ville være partner med Colombia i krigen mot narkotika, dersom landet ikke får ned produksjonen av kokain.

Colombias president Juan Manuel Santos sier landet har et mål om å kutte avlingene med femti prosent, og at det er enklere når konflikten med FARC er over.

– Under konflikten ble kokaplantene fjernet en dag, og nye ble plantet den neste. Det var umulig å stanse produksjonen.

En av løsningene myndighetene ønsker å innføre er bruk av droner, som kan fly nærmere avlingene og spre ugressmiddelet mer presist.